УКР
Новини Війна
2 540 6

Під час останньої повітряної тривоги ЗСУ знищили ще два російські безпілотники, - повітряне командування "Центр"

зсу

Військовослужбовці зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр" під час останньої повітряної тривоги знищили два безпілотні літальні апарати російських загарбників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повітряне командування "Центр" повідомляє у фейсбуці.

"Воїни-зенітники повітряного командування "Центр" на визначених напрямках знищують ворожу навалу, щохвилини чатуючи українське небо. Близько 12:00, на східних рубежах, ще два безпілотні літальні апарати окупантів додано до купи ворожого металолому", – ідеться в повідомленні.

Автор: 

армія рф (18838) безпілотник (4948) знищення (8323)
Коментувати
Правила форума Рада форумчан
Щира подяка нашим Збройним Силам Украіни , що оберігають наше життя і спокійм🤣👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
20.08.2022 16:56 Відповісти
тобто дрони...безпілотники це єрмаки з люсіндами...
20.08.2022 17:34 Відповісти
Посмотри на время выхода новости и убейся🤣🤣🤣
20.08.2022 18:12 Відповісти
что у вас свиноцабак есть...?
20.08.2022 18:31 Відповісти
У Дніпрі сьогодні вранці - летіли 4 козломорді ракети, усі перехоплені. Причому перехоплені чотирьма зенітними ракетами, нічого зайвого.
Бінго. 100% результат. Слава ППО!
20.08.2022 18:18 Відповісти
 
 