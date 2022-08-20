Під час останньої повітряної тривоги ЗСУ знищили ще два російські безпілотники, - повітряне командування "Центр"

Військовослужбовці зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр" під час останньої повітряної тривоги знищили два безпілотні літальні апарати російських загарбників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повітряне командування "Центр" повідомляє у фейсбуці.

"Воїни-зенітники повітряного командування "Центр" на визначених напрямках знищують ворожу навалу, щохвилини чатуючи українське небо. Близько 12:00, на східних рубежах, ще два безпілотні літальні апарати окупантів додано до купи ворожого металолому", – ідеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українська ППО знищила три ворожі БПЛА оперативно-тактичного рівня, - Командування Повітряних сил