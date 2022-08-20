Обіцянки наступу: коли та як Україна зможе розгромити російську армію? | Бутусов ПЛЮС. ВIДЕО

Сьогодні, 20 серпня, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість про ситуацію на фронті, обговорить актуальні карти бойових дій та відповість на запитання глядачів.

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