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Новини Війна
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Обіцянки наступу: коли та як Україна зможе розгромити російську армію? | Бутусов ПЛЮС. ВIДЕО

Сьогодні, 20 серпня, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість про ситуацію на фронті, обговорить актуальні карти бойових дій та відповість на запитання глядачів.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Високоточні снаряди Excalibur та Smart ЗСУ знищили російський радар артрозвідки "Зоопарк-1". ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3622)


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Топ коментарі
+22
Виявляється головне на фронті артилерія і ракети. Один вилазив зі шкури, створили командою САУ"Богдана", ракетні комплекси "Нептун", "Сапсан-Грім 2", "Вільха М", "Стугна", "Корсар", "Верба" "Буревій" та інше, а інший все це перетворив на асфальтоукладчики, бітумовозки, грейдери і катки. Просравши всі гроші, які йому залишили попередники. Ось і вся різниця між 5=м і 6-м президентами.
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20.08.2022 21:15 Відповісти
+15
хай дончани називають, як хочуть, я їх не збираюся переконувати, але:
українською ніяких ПЄсків і ніяких СлАвінсков, тільки ПіскИ (множина від "пісок") і тільки Слов'Янськ (від "слов'яни" а не слАвіни).
Дивіться словники і вимовляйте правильно!
Піски́ - селище в Україні, у Очеретинській селищній громаді Покровського району Донецької області.
Слов'я́нськ - місто у Краматорському районі Донецької області України.
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20.08.2022 21:14 Відповісти
+14
Знущаєшся?
Бора! Иди домой -- бабушка зарезала селёдку!
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20.08.2022 20:07 Відповісти
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Без химер и пехоты наступления не будет. Пинокио уже месяц назад говорил о наступлении.просто одним тяжело воевать с армией у которой есть авиации артилерия и неисчерпаемый пехотный ресурс.поэтому или подключить партнеров или ******* чем то грязным по курску ростову брянску.тогда большая часть кацапья обосрётся по полной
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20.08.2022 20:02 Відповісти
а йому в німеції ***** , тому херню і пише ((
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21.08.2022 22:20 Відповісти
Без танків й важких БМП з авіацією теж
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21.08.2022 09:50 Відповісти
Без Гетьмана ніяк Чекаємо на вибори
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20.08.2022 20:03 Відповісти
Знущаєшся?
Бора! Иди домой -- бабушка зарезала селёдку!
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20.08.2022 20:07 Відповісти
Зєбіл шолє? Йди жри асфальт з дєрьмаком
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20.08.2022 20:15 Відповісти
Порох, **********, себя уже проявили. Второго раза не будет. Возможен - типа притули или, более вероятно - хунта. Главное, зеленую мразоту убрать за решетку. А петю - в одну камеру с беней и ринатиком, - они старие каріфани...
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21.08.2022 09:20 Відповісти
А тебе у психлікарню.
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21.08.2022 09:22 Відповісти
Пане Юрію! Не робіть із ПіскІв якісь ПІськи!
Не ПІски, а ПіскИ!
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20.08.2022 20:18 Відповісти
Не СлАвянск, а Слов'янськ. Геть кацапські наративи
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20.08.2022 20:23 Відповісти
Любой дончанин знает, что посёлок называется именно пЕски. С ударением на Е...ТОбто українскьою пЄски. Отак .
На вопросы зевак отвечу : да. я дончанин.
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20.08.2022 20:24 Відповісти
Кожна назва має значення. Якщо ви так впевнені в пєсках, то від якого тоді слова походить назва?? Російською песОк.
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20.08.2022 20:41 Відповісти
То хай будуть Піськи.
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21.08.2022 15:22 Відповісти
хай дончани називають, як хочуть, я їх не збираюся переконувати, але:
українською ніяких ПЄсків і ніяких СлАвінсков, тільки ПіскИ (множина від "пісок") і тільки Слов'Янськ (від "слов'яни" а не слАвіни).
Дивіться словники і вимовляйте правильно!
Піски́ - селище в Україні, у Очеретинській селищній громаді Покровського району Донецької області.
Слов'я́нськ - місто у Краматорському районі Донецької області України.
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20.08.2022 21:14 Відповісти
А прадід твій звідки?
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21.08.2022 05:14 Відповісти
- Чем портфе́ль отличается от по́ртфеля?
- Тем, что в портфе́ле носят докуме́нты, а в по́ртфеле - доку́менты.
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21.08.2022 11:00 Відповісти
судячи з прапора ти такий дончанин , як я американець (( сиди собі в ісраєлі і не вчи українців як їм свої міста і села називати , ми ж не учимо євреїв яка у них столиця - тель-авів , єрусалим чи біробіджан , хоча судячи з поведінки декого і варто було б ((
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21.08.2022 22:25 Відповісти
Казкова ідіотка.
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20.08.2022 20:42 Відповісти
А він не знає, "почьом ковбаса в будущєм"?
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20.08.2022 21:37 Відповісти
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20.08.2022 20:34 Відповісти
люди послушали эту сучищу и ...и погибли под завалами которые месяц никто не рабирал
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20.08.2022 20:38 Відповісти
Кончена мразота!
Але українці своїм вибором вернули януковське кодло!
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20.08.2022 22:33 Відповісти
Ця єврейська відьма продовжує існувати та працювати.
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21.08.2022 09:25 Відповісти
Нє, ну навіщо Ви так?
Все ж набагато простіше і... романтичніше: одна панночка (Ольга) хотіла замінити собою іншу панночку (Юлію, котра Мендель).
Але, холєра, щось пішло не так...
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21.08.2022 09:54 Відповісти
Без суцільного вичищення українською контрозвідкою рашистської агентури, що була інфільтрована у ЗСУ й інші силові структури, через діяльність якої стались ворожі прориви у перші дні великої війни, ні про який стратегічний наступ Сил оборони України не може бути й мови.
Так, широко поширеною є думка, що оточення Маріуполя і українських частин, які захищали місто, сталось через стрімкий прорив рашистських війсь із Криму.
Але це не зовсім правда.
Головна причина оточення - це прорив вже з 25 на 26.02.2022р. укріплень і оборонних рубежів лінії з ОРДЛО в секторі Біла Кам'янка-Новоласпа-Петрівка-Вікторівка-Дзержинське водосховище Стила на глибину до 25км з виходом на лінію Рибинське-Андріївка із перерізанням залізничного сполучення Волноваха-Маріуполь.
05.03.22р. ворог просунувся далі, взявши Волноваху в півкільце, а Маріуполь - в оперативне оточення, перерізавши основну трасу постачання Н-20.
10.03. рашисти захопили Волноваху, а 17.03. гарнізон Маріуполя потрапив в суцільнет оточення на глибину 100 км.
Без вказаного прориву всю лінію фронту зв сходу від Азовського моря (висоти в Широкиному і далі на північ по річці Кальміус) захисники Маріуполя тримали б малими силами, не давши себе оточити, стабілізувавни фронт на захід по лінії Мангуш - Розівка - Гуляй поле.
Таким чином, щоб відповісти на питання : "По чиїй вині ворог спромігся оточити Маріуполь?" відповідь така - це командування вказаного сектору прориву та зони відповідальності ООС станом на 24.02.2022 року.
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20.08.2022 20:59 Відповісти
Виявляється головне на фронті артилерія і ракети. Один вилазив зі шкури, створили командою САУ"Богдана", ракетні комплекси "Нептун", "Сапсан-Грім 2", "Вільха М", "Стугна", "Корсар", "Верба" "Буревій" та інше, а інший все це перетворив на асфальтоукладчики, бітумовозки, грейдери і катки. Просравши всі гроші, які йому залишили попередники. Ось і вся різниця між 5=м і 6-м президентами.
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20.08.2022 21:15 Відповісти
І сильно виліз із шкури ? Назвіть мені хоч одного президента , який в воюючій країні став доларовим міліардером ? Відносно асфальту . Наведіть хоч один приклад блокування доріг ( і залізниць) через відсутність ракетних програм . А через відсутність доріг - масово.
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21.08.2022 12:02 Відповісти
уничтожь предателей
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20.08.2022 21:16 Відповісти
Ватутін . Закрий вже своє їбало . Шо тут іщеш убогій ? Щей тут нєт .
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20.08.2022 21:31 Відповісти
Коля, а шо ти в швабії робиш?
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20.08.2022 21:41 Відповісти
Доколє люди будуть збирати гроші на армію?
Де допомога (фінансова) яку шелено вливають всі, а вона як в пісок?
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20.08.2022 21:31 Відповісти
скільки треба, стільки і будемо збирати, це наша армія і ми повинні її утримувати, там воюють наші громадяни, воюють за країну і за наше майбутнє...
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20.08.2022 21:37 Відповісти
В гамбурзьких маршрутках чуток нахапався?
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20.08.2022 21:46 Відповісти
Кіріло . Тебе в німеччіні сильно штормить від наших проблем ? З тебе хтось вимагає гроші ? Звернись до поліції , якщо вимагають . Ні - пий пиво мовчки . Це тебе не обходить . І правильно кожум'яка . А не мяка
Не пали свої ватні корені .
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20.08.2022 21:39 Відповісти
Наступления не будет...Вся эта лохомуйня о скорой деокупации уже достала.Ощущаешь себя ослом,у которого уже такие же по велечине уши,от постоянной брехни и постоянной перемоги,при еженедельных потерях новых территорий.
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20.08.2022 22:07 Відповісти
ти уважно слухав ?
Зараз фактично йде з обох сторін - оборонна війна !
Ми окопані , москалі уже вспіли на захоплених рубежах - окопатися ...
Вони мають перевагу у артилерії , підтримці артрозвідки та величезний арткомплет
Власно вони кидають примусово в атаки - і отримують свої 200-ті
Зараз йде хороша робота по знищенню їхніх баз поставки боєкомплектів + можливості бомбардування України .
На відміну від москалів - життя наших хлопців - нам важливіше .
Хочеш швидкої перемоги - біжи на фронт - і без приказу - захоплюй ворожі позиції
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21.08.2022 08:52 Відповісти
Бен Ходжес, колишній генерал армії США і головнокомандувач американськими військами в Європі "Єдиним варіантом ескалації з боку Росії є застосування ядерної зброї, що вкрай малоймовірно." За його словами, не було українських цілей для російських ядерних ракет, які "сприятливо змінили б для них поле бою". І застосування навіть тактичної ядерної ракети меншої руйнівної сили в Україні негайно призведе до вступу США та Великої Британії у війну, вважає Ходжес.

Якщо союзники України дотримуватимуться своєї підтримки, сказав Ходжес, російські сили можуть бути відтіснені до кінця 2022 року туди, де вони були до вторгнення 24 лютого. Тоді, за його словами, може бути рік-два переговорів щодо Криму і Донбасу.

Але це залежить від поставок ******** техніки та підготовки солдатів, яку, як сподіваються російські чиновники, союзники України не проведуть далі.

"Кремль розраховує на те, що США втратять інтерес через інфляцію і власні внутрішні виклики і проміжні вибори", - сказав Ходжес. "Велика Британія все ще шукає прем'єр-міністра", - додав він. "Німеччина дуже стурбована тим, що вплив скорочення газу і річка Рейн зараз настільки мілка, всі подібні речі. Росіяни думають, що можуть нас перечекати. Це ключове. Якщо вони мають рацію, то ця війна триває роками"
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21.08.2022 00:58 Відповісти
Запомните!!!!При Дебиле и Ермаке нам нихуя не светит от слова СОВСЕМ!!!Ермака в первые дни не убрали и Дебила на место не поставили,в этот ****** до одного места.Результат один-частичная потеря территорий и полный ****** экономике.А люди не собираются возвращаться назад в клоаку и желающих ****** с этой дыры все больше,выбрали клоуна по приколу-РАДУЙТЕСЬ!!!!
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21.08.2022 08:03 Відповісти
вже зараз зрозуміло, що не буде ніякого контрнаступу. в кращому випадку лінія фронту залишиться на нинішніх позиціях. і це в кращому випадку, це далеко не факт.
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21.08.2022 14:23 Відповісти
 
 