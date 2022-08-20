Обіцянки наступу: коли та як Україна зможе розгромити російську армію? | Бутусов ПЛЮС. ВIДЕО
Сьогодні, 20 серпня, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість про ситуацію на фронті, обговорить актуальні карти бойових дій та відповість на запитання глядачів.
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Топ коментарі
+22 Анатолий К #427424
показати весь коментар20.08.2022 21:15 Відповісти Посилання
+15 Олександр Васильєв #516348
показати весь коментар20.08.2022 21:14 Відповісти Посилання
+14 Kobsar Alexander #531868
показати весь коментар20.08.2022 20:07 Відповісти Посилання
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Бора! Иди домой -- бабушка зарезала селёдку!
Не ПІски, а ПіскИ!
На вопросы зевак отвечу : да. я дончанин.
українською ніяких ПЄсків і ніяких СлАвінсков, тільки ПіскИ (множина від "пісок") і тільки Слов'Янськ (від "слов'яни" а не слАвіни).
Дивіться словники і вимовляйте правильно!
Піски́ - селище в Україні, у Очеретинській селищній громаді Покровського району Донецької області.
Слов'я́нськ - місто у Краматорському районі Донецької області України.
- Тем, что в портфе́ле носят докуме́нты, а в по́ртфеле - доку́менты.
Але українці своїм вибором вернули януковське кодло!
Все ж набагато простіше і... романтичніше: одна панночка (Ольга) хотіла замінити собою іншу панночку (Юлію, котра Мендель).
Але, холєра, щось пішло не так...
Так, широко поширеною є думка, що оточення Маріуполя і українських частин, які захищали місто, сталось через стрімкий прорив рашистських війсь із Криму.
Але це не зовсім правда.
Головна причина оточення - це прорив вже з 25 на 26.02.2022р. укріплень і оборонних рубежів лінії з ОРДЛО в секторі Біла Кам'янка-Новоласпа-Петрівка-Вікторівка-Дзержинське водосховище Стила на глибину до 25км з виходом на лінію Рибинське-Андріївка із перерізанням залізничного сполучення Волноваха-Маріуполь.
05.03.22р. ворог просунувся далі, взявши Волноваху в півкільце, а Маріуполь - в оперативне оточення, перерізавши основну трасу постачання Н-20.
10.03. рашисти захопили Волноваху, а 17.03. гарнізон Маріуполя потрапив в суцільнет оточення на глибину 100 км.
Без вказаного прориву всю лінію фронту зв сходу від Азовського моря (висоти в Широкиному і далі на північ по річці Кальміус) захисники Маріуполя тримали б малими силами, не давши себе оточити, стабілізувавни фронт на захід по лінії Мангуш - Розівка - Гуляй поле.
Таким чином, щоб відповісти на питання : "По чиїй вині ворог спромігся оточити Маріуполь?" відповідь така - це командування вказаного сектору прориву та зони відповідальності ООС станом на 24.02.2022 року.
Де допомога (фінансова) яку шелено вливають всі, а вона як в пісок?
Не пали свої ватні корені .
Зараз фактично йде з обох сторін - оборонна війна !
Ми окопані , москалі уже вспіли на захоплених рубежах - окопатися ...
Вони мають перевагу у артилерії , підтримці артрозвідки та величезний арткомплет
Власно вони кидають примусово в атаки - і отримують свої 200-ті
Зараз йде хороша робота по знищенню їхніх баз поставки боєкомплектів + можливості бомбардування України .
На відміну від москалів - життя наших хлопців - нам важливіше .
Хочеш швидкої перемоги - біжи на фронт - і без приказу - захоплюй ворожі позиції
Якщо союзники України дотримуватимуться своєї підтримки, сказав Ходжес, російські сили можуть бути відтіснені до кінця 2022 року туди, де вони були до вторгнення 24 лютого. Тоді, за його словами, може бути рік-два переговорів щодо Криму і Донбасу.
Але це залежить від поставок ******** техніки та підготовки солдатів, яку, як сподіваються російські чиновники, союзники України не проведуть далі.
"Кремль розраховує на те, що США втратять інтерес через інфляцію і власні внутрішні виклики і проміжні вибори", - сказав Ходжес. "Велика Британія все ще шукає прем'єр-міністра", - додав він. "Німеччина дуже стурбована тим, що вплив скорочення газу і річка Рейн зараз настільки мілка, всі подібні речі. Росіяни думають, що можуть нас перечекати. Це ключове. Якщо вони мають рацію, то ця війна триває роками"