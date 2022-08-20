УКР
За останні місяці не було жодного дня, коли б окупанти не обстрілювали Сумщину, - Живицький

З різною періодичністю росіяни гатять по прикордонних населених пунктах Сумщини.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, до 13 години 20 серпня не було зафіксовано обстрілів з вечора п'ятниці. Учора, 19 серпня, ворог обстріляв дві громади з РСЗВ, мінометів, було 70-75 прильотів з території РФ.

Перед цим дні були напружені, місцева влада фіксувала від 50 до 200-250 "прильотів" щодоби. Окупанти продовжують руйнувати будинки, приватні садиби, сільськогосподарські будівлі, об'єкти цивільної інфраструктури, що розташовані на території до 10 км від кордону вглиб області.

Читайте також: Російські окупаційні війська продовжили обстрілювати прикордоння Сумської області. На міні підірвався "ЗІЛ", водій загинув, - ДПСУ

Звісно, бувають більш спокійні періоди. Однак, за останні місяці не було жодного дня коли б з території Росії не обстрілювали Сумщину, наголошує Живицький.

Також він зазначив, що противник, зокрема, обстрілює одні й ті ж самі прикордонні громади. Найбільше "прильотів" у Білопільській, Шалигінській, Есманьській на півночі області. З різною періодичністю під вогнем опиняється усе прикордоння. Втім, накопичень техніки за кордоном, на території РФ, не спостерігається, тож ситуація більш-менш прогнозована.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власник аграрної компанії підірвався на міні та загинув на Сумщині, - ОВА

Так дронами камікадзе потихому вже сто раз можна було ********* ту арту ! І *** хто знатиме - скільки можна бути ТЕРПІЛАМИ !!!??? За таких пасивних дій падає бойовий дух бійців і втрачається віра в справедливість в цивільного населення !!!
20.08.2022 17:16 Відповісти
все дроны-камикадзе и просто камикадзе на "внезапных" восточных и южных фронтах, а там остались они терпилы "какаяразница", ну и еще пожилые люди, которым некуда ехать. Боевой дух у бойцов не падает, они заняты важными неотложными делами, а не сопливыми рефлексиями, а населению желательно наконец-то надо стать гражданами, и ответственно относиться к своим решениям и выбору. Тогда есть вероятность того, что у тех кто выживет, жизнь может измениться к лучшему. Ну, если не у них, так у их детей.
20.08.2022 17:28 Відповісти
Рузьке, помните:
Восстанавливать Украину будете за собственные денежки. Но вам,видимо, хочется видеть ее как можно более обновленной.
20.08.2022 17:25 Відповісти
Ну так ви ж навалу на Київ зупинили, і досить з вас. Обстріли щодня? та столиці *****! Інакше вже давно лежала б в руїнах курська область!!! Терпіли кончені!
20.08.2022 18:52 Відповісти
Крим значить є чим і звідки обстрілювати, а курськ виходить ні....
20.08.2022 18:55 Відповісти
 
 