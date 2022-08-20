За останні місяці не було жодного дня, коли б окупанти не обстрілювали Сумщину, - Живицький

З різною періодичністю росіяни гатять по прикордонних населених пунктах Сумщини.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, до 13 години 20 серпня не було зафіксовано обстрілів з вечора п'ятниці. Учора, 19 серпня, ворог обстріляв дві громади з РСЗВ, мінометів, було 70-75 прильотів з території РФ.

Перед цим дні були напружені, місцева влада фіксувала від 50 до 200-250 "прильотів" щодоби. Окупанти продовжують руйнувати будинки, приватні садиби, сільськогосподарські будівлі, об'єкти цивільної інфраструктури, що розташовані на території до 10 км від кордону вглиб області.

Звісно, бувають більш спокійні періоди. Однак, за останні місяці не було жодного дня коли б з території Росії не обстрілювали Сумщину, наголошує Живицький.

Також він зазначив, що противник, зокрема, обстрілює одні й ті ж самі прикордонні громади. Найбільше "прильотів" у Білопільській, Шалигінській, Есманьській на півночі області. З різною періодичністю під вогнем опиняється усе прикордоння. Втім, накопичень техніки за кордоном, на території РФ, не спостерігається, тож ситуація більш-менш прогнозована.

