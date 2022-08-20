Гутерріш закликав уряди та бізнеси до співпраці задля постачання на світові ринки російського та українського продовольства

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав уряди та приватний сектор співпрацювати, щоб постачати на світові ринки російські продукти харчування та добрива, а також українське зерно, відповідно до угоди, укладеної минулого місяця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Виступаючи на пресконференції у Стамбулі, Гутерріш заявив, що харчові продукти та добрива із РФ, які не підпадають під західні санкції, повинні мати "безперешкодний доступ на світові ринки". "Вивіз продовольства та добрив з України та Росії має вирішальне значення для подальшого заспокоєння сировинних ринків та зниження цін для споживачів", - додав генсек ООН.

Нагадаємо, 18 серпня до Львова прибули президенти України Володимир Зеленський та Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш приїхав до Львова напередодні.

Тристороння зустріч президентів України і Туреччини та генерального секретаря ООН у Львові тривала близько 40 хвилин.

Наступного дня Гутерріш прибув до порту в Одесі.

20 серпня глава ООН вилетів до Стамбула, де завершить своє турне Європою, відвідавши Спільний координаційний центр (СКЦ), який стежить за дотриманням угоди на експорт українського зерна. За словами речника пресслужби, Гутерріш повернеться до Нью-Йорка пізно ввечері в цей же день.

