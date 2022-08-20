УКР
Гутерріш закликав уряди та бізнеси до співпраці задля постачання на світові ринки російського та українського продовольства

зерно,кораблі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав уряди та приватний сектор співпрацювати, щоб постачати на світові ринки російські продукти харчування та добрива, а також українське зерно, відповідно до угоди, укладеної минулого місяця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Виступаючи на пресконференції у Стамбулі, Гутерріш заявив, що харчові продукти та добрива із РФ, які не підпадають під західні санкції, повинні мати "безперешкодний доступ на світові ринки". "Вивіз продовольства та добрив з України та Росії має вирішальне значення для подальшого заспокоєння сировинних ринків та зниження цін для споживачів", - додав генсек ООН.

Нагадаємо, 18 серпня до Львова прибули президенти України Володимир Зеленський та Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш приїхав до Львова напередодні.

Тристороння зустріч президентів України і Туреччини та генерального секретаря ООН у Львові тривала близько 40 хвилин.

Наступного дня Гутерріш прибув до порту в Одесі.

20 серпня глава ООН вилетів до Стамбула, де завершить своє турне Європою, відвідавши Спільний координаційний центр (СКЦ), який стежить за дотриманням угоди на експорт українського зерна. За словами речника пресслужби, Гутерріш повернеться до Нью-Йорка пізно ввечері в цей же день.

Автор: 

зерно (3195) продовольство (340) добрива (249) Гутерріш Антоніу (412)
Топ коментарі
+27
Гнида.
Дресована мавпа *****
20.08.2022 17:20 Відповісти
+16
Чому керівництво країни йде на такі принизливі угоди з козлом Гутеррішом?
Посилати зразу накуй цей кусок гівна.
Мордор здійснює геноцид над 40 мільйонним українським народом фактично в центрі Європи а це уйо..іще косить під дурника і вдає що нічого не бачить. Як ця потвора може займати таку посаду?
20.08.2022 17:32 Відповісти
+13
Петух продажный .
20.08.2022 17:32 Відповісти
показати весь коментар
гтрш - ху@ло
20.08.2022 17:20 Відповісти
Російський військовий гуталін, іди за російським кораблем!
20.08.2022 17:23 Відповісти
Вранці отримуємо снаряди, ввечері відправляємо зерно. Можна і навпаки, але снаряди вперед.
20.08.2022 17:29 Відповісти
ООН - це корпорація, а Гуттьєріш - корпоративний чиновник. Якщо є два завдання - одне складне і витратне, а інше відносно просте, корпоративний чиновник вибере друге, щоб швидко вирішити та відрапортувати. Та й не може ООН зупинити війну, і ніколи не могла. Вона з самого початку задумана як говорьня для випуску пару. За часів холодної війни дій від неї було не більше.
20.08.2022 17:33 Відповісти
дуже влучно підмічено 👍
20.08.2022 17:36 Відповісти
посмотришь чтоб будет когда оттуда ******** твоих лишнехромосомных братьев!

а то привыкли "накладывать" вето на все - а потом рассказывать какая ООН говорильня!
20.08.2022 18:20 Відповісти
Ну теперь голодающие африканцы благодаря заботам ооновского кормильца начнут пухнуть от переедания.
20.08.2022 17:48 Відповісти
расиського ??? маладец какой...правильные выводы сделал после слета с Эрдоганом, пердуньёзы...
а может еще рашке и оружия подкинуть...ей же его иногда не хватает...
20.08.2022 17:51 Відповісти
Проскакав галопом про європам з однією ціллю. Україна, жрачку давай!
20.08.2022 18:02 Відповісти
Це все робиться для того,щоб москалів врятувати від колапсу.
20.08.2022 18:03 Відповісти
Поки існують гутієриші, продажні свині, війнам не буде кінця!!!
20.08.2022 18:06 Відповісти
пора бубі очолити відродження ліги націй...
20.08.2022 18:15 Відповісти
Расистська соціалістична мерзота-головне нагодувати» жертв в Африці ціною життів якихось «білих мавп», про життя котрих ніхто особливо не ідбає в його оточенні.
20.08.2022 18:26 Відповісти
Гуттереш-імпотентний гандон.
20.08.2022 18:27 Відповісти
хто мені пояснить, ці африканці, чи азіати живуть в антарктиді чи в арктиці, де врожаю ніколи не було, але у ескімосах голода не було, а була рибалка, було полювання на звіра. оленів табуни. в африці фрукти, овочи, рибалка, папуаси відмінні мисливці і на тобі-голодомор. у мене одне пояснення, що негри не хочуть працювати, а потребують їжу задарма і в цьому оон потакає ледащам.
20.08.2022 19:05 Відповісти
Падло старе, аби жертв! А ти не хочеш (уйла назвати його ім'ям, терористом, і вжити заходів??
20.08.2022 19:21 Відповісти
Мерзото гетерешня, ну що ти верзеш?!

20.08.2022 19:31 Відповісти
 
 