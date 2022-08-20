У Харкові рятувальники виявили ще три тіла під час розбору завалів на території гуртожитку

Кількість жертв внаслідок ракетного удару по гуртожитку в Харкові зросла до 18.

Про це повідомляють на сторінці Харківської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на місці обстрілу гуртожитку по вулиці Ахієзерів рятівники 20 серпня знайшли ще три тіла загиблих. Один з загиблих - чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта. Працівники ДСНС продовжують пошукові роботи на місці трагедії. Кількість загиблих від російського ракетного удару по гуртожитку сягнула вже 18 осіб.

Нагадаємо, що 17 серпня російські ракети влучили у гуртожиток. Раніше повідомлялося, що у будинку в Салтівському районі загинуло 16 осіб. Рятувальники дістали тіло 50-річної жінки. Останнім знайдено тіло, ймовірно, чоловіка, це встановлюється.