УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6767 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 378 9

У Харкові рятувальники виявили ще три тіла під час розбору завалів на території гуртожитку

обстріл,харків

Кількість жертв внаслідок ракетного удару по гуртожитку в Харкові зросла до 18.

Про це повідомляють на сторінці Харківської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на місці обстрілу гуртожитку по вулиці Ахієзерів рятівники 20 серпня знайшли ще три тіла загиблих. Один з загиблих - чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта. Працівники ДСНС продовжують пошукові роботи на місці трагедії. Кількість загиблих від російського ракетного удару по гуртожитку сягнула вже 18 осіб.

Читайте також: Наслідки ракетних обстрілів рашистів Харкова та населених пунктів області. ФОТО

Нагадаємо, що 17 серпня російські ракети влучили у гуртожиток. Раніше повідомлялося, що у будинку в Салтівському районі загинуло 16 осіб. Рятувальники дістали тіло 50-річної жінки. Останнім знайдено тіло, ймовірно, чоловіка, це встановлюється.

обстріл (31060) Харківщина (6054) жертви (1903) ДСНС (5295)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стреляя по гражданским объектам, враги уже не оправдываются и не придумывают небылицы.
показати весь коментар
20.08.2022 17:29 Відповісти
Навіщо їм придумувати небилиці, що своїх дурнів немає? На місце обстрілу (ДК залізничників) не пускали сторонніх, але мер Харкова Терехов не сторонній. і зробив фото руйнувань, які виклав у себе на сторінці. Все б нічого, але поруч з рунїами стоїть машина підрозділу ЗСУ "Команда Сірка". Фотки розлетілися по інету, спливли фото ще одного придурка, який сфоткався біля цього броньовика з автоматом і гранатометом. на тлі ДК. Кому цікаво, шукайте в гуглі, я ці фото розповсюджувати не буду.
показати весь коментар
20.08.2022 18:54 Відповісти
Цей світ геть їбанувся
показати весь коментар
20.08.2022 17:33 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2022 17:59 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2022 18:01 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2022 18:02 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2022 19:08 Відповісти
когда уже ВСУ будет по белгороду лупить?
показати весь коментар
20.08.2022 19:45 Відповісти
Что окуительно, так то что по рф по части инфы от мо ихнего, сводка такая. Убито 90 чел нац-банд-формирований. 20 наемников и куча техники вкл танки что рядом стояли! Ну какие коменты? И быдло тамошнее конечно с восторгом верит. Так что не имеет значения, кто там в кадр попал с акм и прочими гранатами. Хоть возле общежития или дк. Просто молча глушить мразь. Их много. Без разбору.
показати весь коментар
20.08.2022 20:14 Відповісти
 
 