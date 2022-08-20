УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6813 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 505 8

На Півдні ЗСУ протягом доби знищили 2 одиниці броньованої техніки ворога, авіація атакувала російський опорний пункт біля Іванівки, - ОК "Південь"

південь

Українські воїни завдали ворогу втрат на півдні.

Про це повідомили на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не відбулося. Окупанти силами десантно-штурмових підрозділів за підтримки БМД-4, двох танків Т-72 та артилерії намагалися покращити тактичне положення в районі Благодатного та проводили штурмові дії.

Читайте також: Під час останньої повітряної тривоги ЗСУ знищили ще два російські безпілотники, - повітряне командування "Центр"

Однак безрезультатно, російські війська відступили для відновлення сил та запасів. Зранку ворог продовжив ведення штурмових дій, бій триває. Протягом ночі росіяни завдали три авіаційні удари по українських позиціях вздовж лінії зіткнення, без втрат.

Українська авіація на світанку атакувала опорний пункт ворога поблизу Іванівки. Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ, виконуючи вогневі завдання, знищили 10 окупантів та 2 одиниці броньованої техніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили вночі ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня, - Угруповання об’єднаних сил

армія рф (18838) знищення (8323) втрати (4581) ЗСУ (7947)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
наука и техника)))
///
русня опублікували відео на якому дивуються кмітливості українського кулеметника, який власноруч зробив систему дистанційного керування вогнем та вправно клав їхню піхоту

https://t.me/informnapalm/11581

Вони довго намагались викурювати стрілка, а коли врешті з великими втратами досягли позиції побачили, що кулеметник працював дистанційно.
Ось вона українська кмітливість, яка дозволяє вправно нищити "другу армію світу"...
показати весь коментар
20.08.2022 17:43 Відповісти
Українці добрі технарі. В СЛОВАЧЧІНІ охочеїх беруть працювати на автозаводи , а ось венгрів і інших не беруть
показати весь коментар
20.08.2022 18:18 Відповісти
То він Braking Bad дивився, там Хайзенберг таку ж зробив в останній серії
показати весь коментар
20.08.2022 19:38 Відповісти
Іди гуляй , незадоволене одоробало !

Не подобається , піди і візьми 😡
показати весь коментар
20.08.2022 17:50 Відповісти
Наші взяли Іванівку біля Високопілля. А авіація атакувала російський опорний пункт біля Іванівки, що на Дніпрі між Херсоном та Новою Каховкою.
показати весь коментар
20.08.2022 18:00 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь
показати весь коментар
20.08.2022 18:03 Відповісти
 
 