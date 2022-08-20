На Півдні ЗСУ протягом доби знищили 2 одиниці броньованої техніки ворога, авіація атакувала російський опорний пункт біля Іванівки, - ОК "Південь"
Українські воїни завдали ворогу втрат на півдні.
Про це повідомили на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не відбулося. Окупанти силами десантно-штурмових підрозділів за підтримки БМД-4, двох танків Т-72 та артилерії намагалися покращити тактичне положення в районі Благодатного та проводили штурмові дії.
Однак безрезультатно, російські війська відступили для відновлення сил та запасів. Зранку ворог продовжив ведення штурмових дій, бій триває. Протягом ночі росіяни завдали три авіаційні удари по українських позиціях вздовж лінії зіткнення, без втрат.
Українська авіація на світанку атакувала опорний пункт ворога поблизу Іванівки. Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ, виконуючи вогневі завдання, знищили 10 окупантів та 2 одиниці броньованої техніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
русня опублікували відео на якому дивуються кмітливості українського кулеметника, який власноруч зробив систему дистанційного керування вогнем та вправно клав їхню піхоту
https://t.me/informnapalm/11581
Вони довго намагались викурювати стрілка, а коли врешті з великими втратами досягли позиції побачили, що кулеметник працював дистанційно.
Ось вона українська кмітливість, яка дозволяє вправно нищити "другу армію світу"...
Не подобається , піди і візьми 😡