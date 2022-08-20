Справа щодо геноциду "Україна проти Росії" може перетворитися на "Світ проти Росії", - МЗС

Кількість заяв підтримки та письмових звернень до Міжнародного суду ООН у справі "Україна проти Росії" про геноцид є безпрецедентною.

На цьому наголосила директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України Оксана Золотарьова у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що перша заява понад 40 країн і ЄС щодо підтримки публічно справи "Україна проти Росії" щодо геноциду була наприкінці травня. А 13 липня 42 країни і ЄС оголосили про намір вступити в справу "Україна проти РФ" щодо застосування Конвенції про геноцид.

"Вже офіційно подали свої меморандуми Литва, Латвія, Нова Зеландія і Велика Британія. Вони всі є на сайті суду і з ними можна ознайомитися. Днями схоже звернення зробила Європейська комісія, але зважаючи на те, що Європейський Союз не є стороною, державою-учасницею Конвенції про геноцид, то вони скористалися іншою статтею і надали свою позицію здебільшого щодо фактів того, що відбувалося в Україні з 2014 по 2022 роки, яким чином Україна відбудовувала, зокрема, свої регіони на Сході з допомогою ЄС. Тобто, ми можемо вже говорити, що така кількість заяв підтримки і така кількість вже письмових звернень до Міжнародного суду ООН є безпрецедентною, і найімовірніше, в якийсь момент справа "Україна проти Росії" перетвориться на "Світ проти РФ", - заявила Золотарьова.

Вона зазначила, що наразі меморандум України є конфіденційним, але меморандуми інших держав відкриті.

"Вони стосуються здебільшого тлумачення Конвенції про запобігання злочину геноциду. Вони говорять про те, що, по-перше, суд має право розглядати справу України, в нього наявна юрисдикція, і те, що РФ викривляє положення цієї Конвенції, посилаючись на неї. Далі держави, які вже подали свої заяви, свої меморандуми, говорять про те, що "ми залишаємо за собою право надалі доповнювати ці свої заяви", - поінформувала глава департаменту.

За її словами, дуже важко спрогнозувати, коли може відбутися наступне судове засідання, бо це залежатиме від подальшого перебігу справи.

"У Росії, згідно зі статутом Суду, є три місяці від моменту подання Україною меморандуму, а саме від 1 липня, щоб оскаржити юрисдикцію, висловити так звані попередні заперечення. Якщо вони це зроблять, то Суд перейде до письмового обміну думками між сторонами саме щодо питання юрисдикції, після чого проведе усні слухання. І якщо РФ не скористається цим правом, то в неї визначений строк подання свого контрмеморандуму на 23 березня наступного року, і тоді вже питання юрисдикції і питання по суті розглядатимуться Судом одночасно", - пояснила Золотарьова.