УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6813 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 794 14

Справа щодо геноциду "Україна проти Росії" може перетворитися на "Світ проти Росії", - МЗС

могила,буча,братська,ексгумація

Кількість заяв підтримки та письмових звернень до Міжнародного суду ООН у справі "Україна проти Росії" про геноцид є безпрецедентною.

На цьому наголосила директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України Оксана Золотарьова у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що перша заява понад 40 країн і ЄС щодо підтримки публічно справи "Україна проти Росії" щодо геноциду була наприкінці травня. А 13 липня 42 країни і ЄС оголосили про намір вступити в справу "Україна проти РФ" щодо застосування Конвенції про геноцид.

"Вже офіційно подали свої меморандуми Литва, Латвія, Нова Зеландія і Велика Британія. Вони всі є на сайті суду і з ними можна ознайомитися. Днями схоже звернення зробила Європейська комісія, але зважаючи на те, що Європейський Союз не є стороною, державою-учасницею Конвенції про геноцид, то вони скористалися іншою статтею і надали свою позицію здебільшого щодо фактів того, що відбувалося в Україні з 2014 по 2022 роки, яким чином Україна відбудовувала, зокрема, свої регіони на Сході з допомогою ЄС. Тобто, ми можемо вже говорити, що така кількість заяв підтримки і така кількість вже письмових звернень до Міжнародного суду ООН є безпрецедентною, і найімовірніше, в якийсь момент справа "Україна проти Росії" перетвориться на "Світ проти РФ", - заявила Золотарьова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС приєднався до справи України щодо геноциду РФ у Міжнародному суді ООН. ДОКУМЕНТ

Вона зазначила, що наразі меморандум України є конфіденційним, але меморандуми інших держав відкриті.

"Вони стосуються здебільшого тлумачення Конвенції про запобігання злочину геноциду. Вони говорять про те, що, по-перше, суд має право розглядати справу України, в нього наявна юрисдикція, і те, що РФ викривляє положення цієї Конвенції, посилаючись на неї. Далі держави, які вже подали свої заяви, свої меморандуми, говорять про те, що "ми залишаємо за собою право надалі доповнювати ці свої заяви", - поінформувала глава департаменту.

За її словами, дуже важко спрогнозувати, коли може відбутися наступне судове засідання, бо це залежатиме від подальшого перебігу справи.

"У Росії, згідно зі статутом Суду, є три місяці від моменту подання Україною меморандуму, а саме від 1 липня, щоб оскаржити юрисдикцію, висловити так звані попередні заперечення. Якщо вони це зроблять, то Суд перейде до письмового обміну думками між сторонами саме щодо питання юрисдикції, після чого проведе усні слухання. І якщо РФ не скористається цим правом, то в неї визначений строк подання свого контрмеморандуму на 23 березня наступного року, і тоді вже питання юрисдикції і питання по суті розглядатимуться Судом одночасно", - пояснила Золотарьова.

Автор: 

геноцид (307) МЗС (4286) росія (68043)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
хто в доме хозяин

показати весь коментар
20.08.2022 17:57 Відповісти
+8
росія - це держава терорист, рускіе це не національність, це уламок імперії, що перетворився на террористичне угруповання, яке підлягає знищеню.
Переслідування рускіх повинно бути таким як переслідування членів ІДІЛ.
показати весь коментар
20.08.2022 17:52 Відповісти
+6
Просто мерзкий ********. Массовая эмиграция его напугала, *****, а массовое убийство его граждан не напугала. ******** *****...
показати весь коментар
20.08.2022 17:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
все это хорошо, но россия болт ложила на все справы
А после Боинга и говорить тошно, сколько лет будет идти уже наше расследование....
А пока португалия радостно ждет руссотуристо и гуттереш призывает торговать с руссикими. Так что все грустно
показати весь коментар
20.08.2022 17:47 Відповісти
Чи Україна зараз з парашею не торгує?
показати весь коментар
20.08.2022 17:49 Відповісти
может и торгует. Но когда генсек ООН призывает это делать всему миру, даже тем, кто могли бы обойтись, выглядит диковато - не?
показати весь коментар
20.08.2022 18:46 Відповісти
Просто с русней нужно поступать вот так
https://m.youtube.com/watch?v=s5oALNBaxl4&t=6s
показати весь коментар
20.08.2022 17:48 Відповісти
росія - це держава терорист, рускіе це не національність, це уламок імперії, що перетворився на террористичне угруповання, яке підлягає знищеню.
Переслідування рускіх повинно бути таким як переслідування членів ІДІЛ.
показати весь коментар
20.08.2022 17:52 Відповісти
хто в доме хозяин

показати весь коментар
20.08.2022 17:57 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2022 17:58 Відповісти
На тому тижні з Друганами зі Львові посварився. Наш Шольц їм не подобається. А нам ваш Зеленьский.
...поки свара зависла...
Когось міняти треба. Та кого на кого? -- вибіру нема.
показати весь коментар
20.08.2022 17:58 Відповісти
зеленский германии чем насолил, простите?!
показати весь коментар
20.08.2022 18:47 Відповісти
одно но...решения международных судов працюйе колы колы кацапстан остаточно посэлывся в клоповнике...
показати весь коментар
20.08.2022 17:58 Відповісти
Просто мерзкий ********. Массовая эмиграция его напугала, *****, а массовое убийство его граждан не напугала. ******** *****...
показати весь коментар
20.08.2022 17:59 Відповісти
І це дуже добре коли визнають (геноцид) Ось деякі країни ЕС вже відмовляють у візах громадянам Росії. А коли визнають спонсором тероризма це буде ще краще і Росія перетвориться на Північну Корею. Споживання газу зменшили на 15% і це тільки початок . Европа може знайти нових постачальників . Нехай Росія задумається про свій ринок.........
показати весь коментар
20.08.2022 18:14 Відповісти
Тут один ускоглазый асвабадитель говорил, что не с хохлами, а с НАТО воюет.
показати весь коментар
20.08.2022 18:32 Відповісти
 
 