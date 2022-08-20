Росія намагається закрити рота кримчанам: погрожує за публічну реакцію на "бавовну", - Чубаров

Російська окупаційна влада Криму намагається закрити рота всім, хто там публічно реагує на вибухи та прильоти на військові об’єкти, розташовані на півострові.

"Воно і зрозуміло, навіть найвідмороженіші прихильники росії вже впадають в істерію, оскільки навіть вони почали усвідомлювати, що їм доведеться валити з краденого півострова на свою росію", - написав Чубаров.

Він наводить один із прикладів офіційного "попередження", що поширюється від імені російського гауляйтера Криму: "Напоминаю всем блогерам про ответственность за публикацию в сети вражеских фейков. "Взрывы в Бахчисарае", " Корабли ведут огонь у мыса Опук", "Табло "Крымского моста"" - читаем закон и помним об ответственности. Что бы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы в регионах чуть севернее Крыма".