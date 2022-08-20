Росія намагається закрити рота кримчанам: погрожує за публічну реакцію на "бавовну", - Чубаров
Російська окупаційна влада Криму намагається закрити рота всім, хто там публічно реагує на вибухи та прильоти на військові об’єкти, розташовані на півострові.
Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці.
Як відзначається, російська окупаційна влада Криму намагається закрити рота всім, хто в Криму публічно реагує на вибухи та прильоти на військові об'єкти, розташовані на півострові.
"Воно і зрозуміло, навіть найвідмороженіші прихильники росії вже впадають в істерію, оскільки навіть вони почали усвідомлювати, що їм доведеться валити з краденого півострова на свою росію", - написав Чубаров.
Він наводить один із прикладів офіційного "попередження", що поширюється від імені російського гауляйтера Криму: "Напоминаю всем блогерам про ответственность за публикацию в сети вражеских фейков. "Взрывы в Бахчисарае", " Корабли ведут огонь у мыса Опук", "Табло "Крымского моста"" - читаем закон и помним об ответственности. Что бы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы в регионах чуть севернее Крыма".
Ефе́кт Стре́йзанд (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Streisand effect) - феномен, який полягає в тому, що спроба видалити певну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F інформацію або обмежити доступ до неї призводить лише до її розповсюдження.
Тому що вони засвітили два моменти:
1. Розташування орківських систем ППО
2. Справжню ціну цим ППО, якщо тихохідний БПЛА проскочив усі кордони та загородження "не имеющим аналогов С-300 и С-400" і був збитий лише стрілецькою зброєю, коли знизився і став видним неозброєним оком.
Так що, як пишуть у серіалах -to be continued
Для цього, власне, цю іграшку і посилали
Тем более, в "родной гавани" ?
Він же ж спеціально для того саме сьогодні зареєструвався, а Ви його прямо на злеті збиваєте!
А що роблять декілька сотен тисяч татар всі 8 років? Тісно співпрацюють з окупантами, ще й мобілізують їх. Вони ж не винні, "родини ж у заручниках". Пристосуванці, крім невеликої кількості політв*язнів і добробатівців. Чекають поки їм українці своїми життями під автономію звільнять Крим. І козаків колись так же кидали, коли вони на резерв розраховували.
Треба, щоб до них приходили вночі, як на Херсонщині, як у Маріуполі, як до наших зараз приходять сралінські онуки на окупованих територіях.
https://twitter.com/i/status/1559810050276921344
Звільняйте тоді наш півострів та хмиздуйте у сонячну Сибір, там і засмагайте.