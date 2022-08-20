УКР
Росія намагається закрити рота кримчанам: погрожує за публічну реакцію на "бавовну", - Чубаров

Російська окупаційна влада Криму намагається закрити рота всім, хто там публічно реагує на вибухи та прильоти на військові об’єкти, розташовані на півострові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці.

Як відзначається, російська окупаційна влада Криму намагається закрити рота всім, хто в Криму публічно реагує на вибухи та прильоти на військові об'єкти, розташовані на півострові.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Біля Євпаторії знову чути вибухи, - Чубаров

"Воно і зрозуміло, навіть найвідмороженіші прихильники росії вже впадають в істерію, оскільки навіть вони почали усвідомлювати, що їм доведеться валити з краденого півострова на свою росію", - написав Чубаров.

Він наводить один із прикладів офіційного "попередження", що поширюється від імені російського гауляйтера Криму: "Напоминаю всем блогерам про ответственность за публикацию в сети вражеских фейков. "Взрывы в Бахчисарае", " Корабли ведут огонь у мыса Опук", "Табло "Крымского моста"" - читаем закон и помним об ответственности. Что бы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы в регионах чуть севернее Крыма".

вибух (4629) Крим (14256) окупація (6873) Чубаров Рефат (565)
+17
Кацапи.
Ефе́кт Стре́йзанд (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Streisand effect) - феномен, який полягає в тому, що спроба видалити певну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F інформацію або обмежити доступ до неї призводить лише до її розповсюдження.
20.08.2022 18:02 Відповісти
+12
Пора на расее запретить блогеров, а лучше сразу интернет
20.08.2022 18:00 Відповісти
+12
20.08.2022 18:05 Відповісти
Пора на расее запретить блогеров, а лучше сразу интернет
20.08.2022 18:00 Відповісти
А лучше запретить саму рассею.
20.08.2022 21:09 Відповісти
Кацапи.
Ефе́кт Стре́йзанд (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Streisand effect) - феномен, який полягає в тому, що спроба видалити певну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F інформацію або обмежити доступ до неї призводить лише до її розповсюдження.
20.08.2022 18:02 Відповісти
безоружный народ просто зграя..
20.08.2022 18:03 Відповісти
А шо случілась?
20.08.2022 18:05 Відповісти
Та ничего страшного не случилось... Диарея адмиралов выглядит неприлично. НООО, какой эффект, господа оккупанты. Ну что вы за офицеры, прямо в кабинетах... Фууу...
20.08.2022 18:27 Відповісти
20.08.2022 18:05 Відповісти
От вже ж кого й справді треба відправити на фронт, то це пана ар,ева, щоб менше своє промосковське патякало розкривав, а якщо звідти не повернеться то ніякоі в тому біди не буде язикатого лайна в нас вистачає))
20.08.2022 18:18 Відповісти


Реєстрація: 01.08.2022
20.08.2022 18:28 Відповісти
гной под-ЗЭлупный
20.08.2022 18:29 Відповісти
якщо звідти не повернеться то ніякоі в тому біди не буде...это ж какой мразью надо быть чтоб татое написать?хотя чему тут поражаться ведь только такие отбросы-сексоты могут на Иуду-зэ холуйствовать -такие рагули и разминировали границу ну не сами же Ермак и нарко-клоун малороский путь для кацапов освободили
20.08.2022 18:28 Відповісти
гребінкін, ботяра подляковська.
20.08.2022 18:49 Відповісти
пнх чмо подоляковске!
20.08.2022 21:31 Відповісти
Де це ти був? Наче в воду впав.
20.08.2022 18:13 Відповісти
Кого ви питаєте? Цей "кабсар" - типовий "Ваня-службист" на підсосі у Пригожина
20.08.2022 18:17 Відповісти
Раніше був Bandera Rossa.
20.08.2022 18:22 Відповісти
Коцап Alexander 95кварТал
20.08.2022 18:22 Відповісти
Росія боїться паніки в Криму. Але війна точково торкнеться Криму адже для того щоб звільнувати Херсонщину треба знищувати і глибокі тили в Криму . Коли знищать тили ворога ось тоді і буде звільнення .Без глубокого тилу противник не зможе навіть обронятися .Ось це і є контрнаступ тільки він не привязаний до дат і може довго тривати і головна мета для України виснажити війська РФ зберегти власні збройні сили накопичити зброї а вже потім впевнено наступати.
20.08.2022 18:06 Відповісти
Сьогоднішні невдалі спроби в Севастополі, Бахчисараї, ще де там сьогодні були перехоплення в небі Криму, насправді можуть бути успішнішими, ніж вибухи в Новофедорівці, Гвардійському, Джанкої...
Тому що вони засвітили два моменти:
1. Розташування орківських систем ППО
2. Справжню ціну цим ППО, якщо тихохідний БПЛА проскочив усі кордони та загородження "не имеющим аналогов С-300 и С-400" і був збитий лише стрілецькою зброєю, коли знизився і став видним неозброєним оком.
Так що, як пишуть у серіалах -to be continued
20.08.2022 18:13 Відповісти
Маленький дрон не відображається на моніторі. Занадто мала площа для відбиття сигналу РЛС.
20.08.2022 18:17 Відповісти
Зате РЛС відображається на дроні.
Для цього, власне, цю іграшку і посилали
20.08.2022 18:28 Відповісти
20.08.2022 18:14 Відповісти
Как может быть мучительно больно от камней с неба ?
Тем более, в "родной гавани" ?
20.08.2022 18:33 Відповісти
Ума недалекого тут скорее ты, если считаешь себя телепатом, читающим, что Чубаров думает)
20.08.2022 18:46 Відповісти
Ну що Ви, шановний, заважаєте кацапу пару копійчин заробити?

Він же ж спеціально для того саме сьогодні зареєструвався, а Ви його прямо на злеті збиваєте!



Реєстрація:20.08.2022
20.08.2022 18:56 Відповісти
Боы последнее время всё примитивнее, а шо случилось, бюджет урезали?
20.08.2022 18:51 Відповісти
*Боты
20.08.2022 18:53 Відповісти
сложные все уже в германии уехали, остались одни неудачники и новопризванные дебилы вроде георгия перельмана под израильским флагом.
20.08.2022 19:33 Відповісти


Реєстрація:20.08.2022
20.08.2022 18:53 Відповісти
Тільки не знаю, цей івлєв з подляеовських чи з пригожинських?
20.08.2022 18:54 Відповісти
самое простое решение - расстреливать на месте всех свидетелей взрывов.
20.08.2022 19:00 Відповісти
Чубаров истину твердит, и давай не будем его грязью обливать.
20.08.2022 19:01 Відповісти
А ще кацапи виклали орієнтування на диверсантів по бавовні. Правда це чи не правда, але - всі четверо слов'яни.
А що роблять декілька сотен тисяч татар всі 8 років? Тісно співпрацюють з окупантами, ще й мобілізують їх. Вони ж не винні, "родини ж у заручниках". Пристосуванці, крім невеликої кількості політв*язнів і добробатівців. Чекають поки їм українці своїми життями під автономію звільнять Крим. І козаків колись так же кидали, коли вони на резерв розраховували.
20.08.2022 19:11 Відповісти
20.08.2022 19:34 Відповісти
🤣
20.08.2022 19:39 Відповісти
Русня вже буде боятись не хлопков, а мусоров.

Треба, щоб до них приходили вночі, як на Херсонщині, як у Маріуполі, як до наших зараз приходять сралінські онуки на окупованих територіях.
20.08.2022 19:44 Відповісти
20.08.2022 19:51 Відповісти
Сімферополь. Залізничний вокзал. Щось, певно, трапилося, бо рускіє туристи масово їдуть з тимчасово окупованого Криму.
https://twitter.com/i/status/1559810050276921344
20.08.2022 19:58 Відповісти
Суки кацапские хай валят в свои *****. На Магадане тоже солнце светит
21.08.2022 06:27 Відповісти
Крымчане уже переродились , с украинца на русского, это крики не о помощи освобождения , а о том что , не трогайте нас , нас все здесь устраивало, и устраивает..
20.08.2022 20:00 Відповісти
А нам якось по цимбалах, що вас, кримчан, устраіваєт, а шо ніт.

Звільняйте тоді наш півострів та хмиздуйте у сонячну Сибір, там і засмагайте.
20.08.2022 23:53 Відповісти
 
 