Переговори з Туреччиною щодо вступу Фінляндії і Швеції до НАТО відбудуться наступного тижня
Перше засідання постійного спільного механізму, створеного в рамках тристороннього меморандуму, підписаного між Туреччиною, Фінляндією та Швецією на мадридському саміті НАТО, відбудеться 26 серпня у Фінляндії.
Про це повідомило управління зв'язків при Адміністрації президента Туреччини, пише Цензор.НЕТ з посиланням на турецьке агентство Anadolu.
Турецьку делегацію на зустрічі очолить прессекретар президента Ібрагім Калин та заступник міністра закордонних справ Седат Онал.
Передбачається, що до складу делегації увійдуть представники міністерств юстиції, оборони, МЗС, МВС та Національної розвідувальної організації.
Тристоронній меморандум було підписано 28 червня 2022 року у присутності президента Туреччини, президента Фінляндії, прем'єр-міністра Швеції та генерального секретаря НАТО.
У рамках меморандуму Фінляндія і Швеція, як майбутні союзники НАТО, зобов'язалися повністю підтримувати Туреччину у боротьбі з усіма загрозами її національній безпеці та дали низку зобов’язань від яких залежить схвалення Туреччиною їхнього членства у НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава ему!
А то мог бы и бритвой по глазам! (с)
За Україну пишаються. Поважають, як найменьше.
Єрдоган їх пограбував -- цінами, курсами, інфляцією...
Для порівняння -- гвінтоліт над Нью Йорком -- 600 доллярів за півгодини. В Турції -- 10 хвилин на парашуті -- 25 ойр. Це ще по-божеськи -- 50 метрів від поверхні моря. А 150 -- вже за сотку зашкалює...
...вже не кажучи за банани і мотоцикли...
І німців майже нема. Кацапи ще вошкаються... -- та вже не дуже багато.
Буде фінікам і шведам НАТО. Куди ж бусурмани від ЕС дінуться?