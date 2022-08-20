УКР
Переговори з Туреччиною щодо вступу Фінляндії і Швеції до НАТО відбудуться наступного тижня

Перше засідання постійного спільного механізму, створеного в рамках тристороннього меморандуму, підписаного між Туреччиною, Фінляндією та Швецією на мадридському саміті НАТО, відбудеться 26 серпня у Фінляндії.

Про це повідомило управління зв'язків при Адміністрації президента Туреччини, пише Цензор.НЕТ з посиланням на турецьке агентство Anadolu.

Турецьку делегацію на зустрічі очолить прессекретар президента Ібрагім Калин та заступник міністра закордонних справ Седат Онал.

Передбачається, що до складу делегації увійдуть представники міністерств юстиції, оборони, МЗС, МВС та Національної розвідувальної організації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Балтика стає "внутрішнім морем НАТО", для флоту РФ там свободи не буде, - міністр оборони Естонії Певкур

Тристоронній меморандум було підписано 28 червня 2022 року у присутності президента Туреччини, президента Фінляндії, прем'єр-міністра Швеції та генерального секретаря НАТО.

У рамках меморандуму Фінляндія і Швеція, як майбутні союзники НАТО, зобов'язалися повністю підтримувати Туреччину у боротьбі з усіма загрозами її національній безпеці та дали низку зобов’язань від яких залежить схвалення Туреччиною їхнього членства у НАТО.

Туреччина (3687) Фінляндія (1379) членство в НАТО (1771) Швеція (997)
Великй Кардиган не возражает?
Слава ему!
А то мог бы и бритвой по глазам! (с)
20.08.2022 18:09 Відповісти
шантажистам прилетает по любому...вопрос времени.
20.08.2022 18:11 Відповісти
турки снова лягут под путина?
20.08.2022 18:13 Відповісти
Женя ******! Ты только сегодня прошёл регистрацию на Цензоре что бы рассказывать нам о плохой НАТе и хорошем Эрдогаше?
20.08.2022 18:45 Відповісти
Турки в Бундесі ходють, як прибиті. Кажуть: Хитлер, Путін, Єрдоган -- всі однакові!
За Україну пишаються. Поважають, як найменьше.
Єрдоган їх пограбував -- цінами, курсами, інфляцією...
Для порівняння -- гвінтоліт над Нью Йорком -- 600 доллярів за півгодини. В Турції -- 10 хвилин на парашуті -- 25 ойр. Це ще по-божеськи -- 50 метрів від поверхні моря. А 150 -- вже за сотку зашкалює...
...вже не кажучи за банани і мотоцикли...
І німців майже нема. Кацапи ще вошкаються... -- та вже не дуже багато.

Буде фінікам і шведам НАТО. Куди ж бусурмани від ЕС дінуться?
