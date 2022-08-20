Генпрокурор Костін доручив правоохоронцям півдня забезпечити роботу "зернового коридору" : припинити всі можливі корупційні схеми

Генеральний прокурор Андрій Костін провів нараду з керівниками Одеської обласної прокуратури, Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону та правоохоронних органів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу ГПУ в фейсбуці.

У повідомленні зазначається, що Андрій Костін звернувся до колег з такими словами: "Одеська область з її географією, транспортними комунікаціями і економічним потенціалом - приваблива ціль для російського агресора. Тому ми повинні швидко і скоординовано реагувати на кожне порушення закону, бо в умовах війни це загроза для національної та економічної безпеки держави".

Генпрокурор поставив чіткі завдання перед правоохоронцями регіону. Серед пріоритетів - викриття державних зрадників та пособників окупантів, контрдиверсійні заходи, протидія злочинам проти основ національної безпеки. Окрему увагу він звернув на якість розслідування воєнних злочинів держави-агресора у війні проти України.

Одним з ключових напрямів Андрій Костін назвав забезпечення роботи "зернового коридору". Оперативне реагування та припинення всіх можливих корупційних схем при транспортуванні та експорті сільськогосподарської продукції - важливе завдання.

"Принциповою і безкомпромісною має бути реакція прокурорів на всі факти незаконного використання коштів на відновлення зруйнованої інфраструктури, будівництво житла для вимушених переселенців та соціальні виплати для них. Неприпустимим є розкрадання гуманітарної допомоги, яку українці і міжнародна спільнота збирають для Збройних Сил і тих, хто найбільше постраждав від агресії", - підкреслив Андрій Костін.

Генеральний прокурор наголосив, що сьогодні правоохоронці повинні діяти злагоджено та згуртовано для забезпечення безпеки держави і захисту кожного українця.

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