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Новини
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Генпрокурор Костін доручив правоохоронцям півдня забезпечити роботу "зернового коридору" : припинити всі можливі корупційні схеми

костін

Генеральний прокурор Андрій Костін провів нараду з керівниками Одеської обласної прокуратури, Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону та правоохоронних органів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу ГПУ в фейсбуці. 

У повідомленні зазначається, що Андрій Костін звернувся до колег з такими словами: "Одеська область з її географією, транспортними комунікаціями і економічним потенціалом - приваблива ціль для російського агресора. Тому ми повинні швидко і скоординовано реагувати на кожне порушення закону, бо в умовах війни це загроза для національної та економічної безпеки держави".

Генпрокурор поставив чіткі завдання перед правоохоронцями регіону. Серед пріоритетів - викриття державних зрадників та пособників окупантів, контрдиверсійні заходи, протидія злочинам проти основ національної безпеки. Окрему увагу він звернув на якість розслідування воєнних злочинів держави-агресора у війні проти України.

Одним з ключових напрямів Андрій Костін назвав забезпечення роботи "зернового коридору". Оперативне реагування та припинення всіх можливих корупційних схем при транспортуванні та експорті сільськогосподарської продукції - важливе завдання.

"Принциповою і безкомпромісною має бути реакція прокурорів на всі факти незаконного використання коштів на відновлення зруйнованої інфраструктури, будівництво житла для вимушених переселенців та соціальні виплати для них. Неприпустимим є розкрадання гуманітарної допомоги, яку українці і міжнародна спільнота збирають для Збройних Сил і тих, хто найбільше постраждав від агресії", - підкреслив Андрій Костін.

Генеральний прокурор наголосив, що сьогодні правоохоронці повинні діяти злагоджено та згуртовано для забезпечення безпеки держави і захисту кожного українця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я нікому не дозволю підривати авторитет Генпрокуратури", - Костін

Автор: 

зерно (3140) Костін Андрій (267)


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Топ коментарі
+17
Правоохоронці ПІВНЯ Це охорона найвеличнішого?
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20.08.2022 18:44 Відповісти
+16
"правоохоронцям півня..." Редактори від бога...
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20.08.2022 18:38 Відповісти
+16
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20.08.2022 18:50 Відповісти
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Корупційні схеми"! Стій, раз-два!
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20.08.2022 18:37 Відповісти
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20.08.2022 18:50 Відповісти
Зерновой коридор - ето наше все!
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20.08.2022 20:07 Відповісти
"правоохоронцям півня..." Редактори від бога...
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20.08.2022 18:38 Відповісти
Правильно: "правоохоронцям півням"
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20.08.2022 18:42 Відповісти
Йдеться про Труханова.
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20.08.2022 18:42 Відповісти
що не так ?
ну хіба що ....

правоохоронці Півня... у косоворотці

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20.08.2022 19:00 Відповісти
вибачте, ...ень у цій косоворотці

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20.08.2022 19:01 Відповісти
Цензор заголовком підняв настрій.
Наш півень біля ОПи)

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20.08.2022 19:16 Відповісти
Командует всем у нас сейчас только один петух крашенный.
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20.08.2022 19:23 Відповісти
Це він про александрочева, мабуть.
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20.08.2022 19:02 Відповісти
Афтор за півня можуть запитати.
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20.08.2022 18:38 Відповісти
Грозно!!!!
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20.08.2022 18:38 Відповісти
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20.08.2022 18:39 Відповісти
щось це мені нагадує
призиви СРСР
тіпа Миру Мир
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20.08.2022 18:42 Відповісти
Ага.
Миру - мир!
Войне - пиписька!
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20.08.2022 19:03 Відповісти
Пьянству - бой!
Б*ядству - герл!
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20.08.2022 19:21 Відповісти
Правоохоронці ПІВНЯ Це охорона найвеличнішого?
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20.08.2022 18:44 Відповісти
🤣🤣🤣
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20.08.2022 18:50 Відповісти
Якій він **** генпрокурор - галіймий секс, а не прокурор.
Такий самий як Зюзя президент.
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20.08.2022 18:45 Відповісти
Півня чи мівня?
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20.08.2022 18:45 Відповісти
чи квочки..
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20.08.2022 18:51 Відповісти
спеціалізована в сфері? Смердить реформой портянки...
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20.08.2022 18:47 Відповісти
що ж там за інвестори такі, що аж цілого Генерального прокурора задіяли, щоб їх інтереси відстоював
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20.08.2022 18:49 Відповісти
Про півня хотілося б конкретніше. Може це, як бавовна? Що б руське не зрозуміло?
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20.08.2022 18:52 Відповісти
тема півня не розкрита !!!
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20.08.2022 18:54 Відповісти
Якщо ти Гпрокурор, то заодно розберись хто здав південь.
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20.08.2022 18:55 Відповісти
ну да, зелена шобла його ж не для того генпрокурором призначила, щоб він на них же й вийшов.
хай оно інвесторів захищає.
цікаво, хто вони. думаю, в одного прізвище на Зе, а в другого - на Ко.
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20.08.2022 19:00 Відповісти
Як півень здав південь.
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20.08.2022 19:05 Відповісти
Тьма петухов
Стереже "схід півня"
Сонечко встає на сході.
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20.08.2022 18:57 Відповісти
Заголовок;... " доручив правоохоронцям півня"... Звісно- оЧепятка, але яка влучна.
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20.08.2022 19:02 Відповісти
ясно, до 10К митникам плюсуємо 5К прокурорам.
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20.08.2022 19:04 Відповісти
Правоохоронці півня слідкують за тим, щоб зелені кур.и те зерно не склювали?
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20.08.2022 19:13 Відповісти
Нет, у него не лживый взгляд, его глаза не лгут. Они правдиво говорят, что их владелец плут.
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20.08.2022 19:15 Відповісти
у зв,язку з коменданським часом, перевірками на блокпостах,
повістками до військомату, відпустками та відгулами солдат, розподілом гуманітарки, випуском під заставу навідників, непретягнення калоборантів, потрібно зафіксувати фінансовий стан правоохоронних та військових на початок війни. після перемоги ВСІ побачать, скільки виявиться новоспечених мільйонерів в їх рядах.
і пишу це не тому що я щось придумав.
подивіться скільки військовослужбовців *************, виконуючи ну зовсім не віськові справи,
скільки людей не бачивши живого сепара отримують бойові, як ловлять для вручення повісток тоді коли особового складу зараз не потрібно а лише специ. за те це потрібно воєнкомам.
хто дасть відповідь на ці запитання?
а головне, чому не об,явили війну???
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20.08.2022 19:17 Відповісти
правоохоронцям півня Забув написати дефіс та літеру "м" у кінці. А так - все вірно.
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20.08.2022 19:25 Відповісти
Ух ты! А ведь мудрый-то какой! Ждём следующего призыва: соблюдать и не нарушать уголовный кодекс, например.
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20.08.2022 20:06 Відповісти
Принципиальной и бескомпромиссной должна быть позиция прокуратуры, у которой есть право законодательной инициативы. Вносите в ВР проекты законов о неотвратимости жестких/жестоких наказаний. Похлопывание волосатой ладошкой по папке с Делом, уже не помогает.
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20.08.2022 21:14 Відповісти
Пчелы против меда!
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20.08.2022 21:37 Відповісти
Краще Костин придивився скільки зерна на налічку вивозять різні одеськи ділки форми 2. А це прямий грабунок бюджету країни. Валютні надходження осідають по всьому ланцюгу корупціонерів (митників,сбу,суддів,брокерів,поліції), при тому що топ-керівники ходять по світу з протягнутою рукою, а звичайний народ по копійкам збирає на Байрактари та інше.
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20.08.2022 21:42 Відповісти
Одним з ключових напрямів Андрій Костін назвав забезпечення роботи "зернового коридору". Оперативне реагування та припинення всіх можливих корупційних схем при транспортуванні та експорті сільськогосподарської продукції - важливе завдання Джерело:

В портах вже порядок зробили? Як там справи з PSC та екологічними перевірками суден? Або як завжди "припинення корупційних схем" тільки збільшує суму хабаря?
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20.08.2022 21:52 Відповісти
негайно припинити корупційні схеми, шо не приносять доходів Костіну...!
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21.08.2022 00:44 Відповісти
Побори зростуть у два рази. У влади все навпаки.
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21.08.2022 01:00 Відповісти
 
 