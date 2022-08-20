Генпрокурор Костін доручив правоохоронцям півдня забезпечити роботу "зернового коридору" : припинити всі можливі корупційні схеми
Генеральний прокурор Андрій Костін провів нараду з керівниками Одеської обласної прокуратури, Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону та правоохоронних органів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу ГПУ в фейсбуці.
У повідомленні зазначається, що Андрій Костін звернувся до колег з такими словами: "Одеська область з її географією, транспортними комунікаціями і економічним потенціалом - приваблива ціль для російського агресора. Тому ми повинні швидко і скоординовано реагувати на кожне порушення закону, бо в умовах війни це загроза для національної та економічної безпеки держави".
Генпрокурор поставив чіткі завдання перед правоохоронцями регіону. Серед пріоритетів - викриття державних зрадників та пособників окупантів, контрдиверсійні заходи, протидія злочинам проти основ національної безпеки. Окрему увагу він звернув на якість розслідування воєнних злочинів держави-агресора у війні проти України.
Одним з ключових напрямів Андрій Костін назвав забезпечення роботи "зернового коридору". Оперативне реагування та припинення всіх можливих корупційних схем при транспортуванні та експорті сільськогосподарської продукції - важливе завдання.
"Принциповою і безкомпромісною має бути реакція прокурорів на всі факти незаконного використання коштів на відновлення зруйнованої інфраструктури, будівництво житла для вимушених переселенців та соціальні виплати для них. Неприпустимим є розкрадання гуманітарної допомоги, яку українці і міжнародна спільнота збирають для Збройних Сил і тих, хто найбільше постраждав від агресії", - підкреслив Андрій Костін.
Генеральний прокурор наголосив, що сьогодні правоохоронці повинні діяти злагоджено та згуртовано для забезпечення безпеки держави і захисту кожного українця.
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ну хіба що ....
правоохоронці Півня... у косоворотці
Наш півень біля ОПи)
призиви СРСР
тіпа Миру Мир
Миру - мир!
Войне - пиписька!
Б*ядству - герл!
Такий самий як Зюзя президент.
хай оно інвесторів захищає.
цікаво, хто вони. думаю, в одного прізвище на Зе, а в другого - на Ко.
Стереже "схід півня"
Сонечко встає на сході.
повістками до військомату, відпустками та відгулами солдат, розподілом гуманітарки, випуском під заставу навідників, непретягнення калоборантів, потрібно зафіксувати фінансовий стан правоохоронних та військових на початок війни. після перемоги ВСІ побачать, скільки виявиться новоспечених мільйонерів в їх рядах.
і пишу це не тому що я щось придумав.
подивіться скільки військовослужбовців *************, виконуючи ну зовсім не віськові справи,
скільки людей не бачивши живого сепара отримують бойові, як ловлять для вручення повісток тоді коли особового складу зараз не потрібно а лише специ. за те це потрібно воєнкомам.
хто дасть відповідь на ці запитання?
а головне, чому не об,явили війну???
В портах вже порядок зробили? Як там справи з PSC та екологічними перевірками суден? Або як завжди "припинення корупційних схем" тільки збільшує суму хабаря?