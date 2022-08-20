Війська РФ продовжують наступальні дії на Донецькому напрямку та зосереджують основні зусилля на Бахмутському, - зведення Генштабу

На Запорізькому напрямку війська РФ намагаються не допустити просування підрозділів Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом 18.00 20.08.2022, передає Цензор.НЕТ.

"Слава Україні! Триває сто сімдесят восьма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках формування ударного угрупування військ збройних сил республіки білорусь та російської федерації на кордоні нашої держави не виявлено.

Продовжує зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь.

На Сіверському напрямку ворог продовжує утримувати окремі підрозділи зі складу Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України.

Російські окупанти обстрілювали з мінометів підрозділи наших військ у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Півдні ЗСУ протягом доби знищили 2 одиниці броньованої техніки ворога, авіація атакувала російський опорний пункт біля Іванівки, - ОК "Південь"

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утримані зайнятих позицій. Здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Карасівка, Великі Проходи, Черняки, Піщане та Печеніги.

Ворог завдав авіаційних ударів - біля Прудянки та Верхнього Салтова і вів повітряну розвідку неподалік Руських Тишків та Золочева.

На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на поновленні наступальних дій. Здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Асіївка, Гусарівка, Чепіль, Протопопівка та Довгеньке. Завдав авіаудару біля Залиману.

Окупанти вели наступальні бої у напрямках Бражківка – Новодмитрівка, Сулигівка – Новодмитрівка, Бражківка – Вірнопілля та Довгеньке – Курулька. Як результат – наші воїни завдали противнику втрат та відкинули його назад.

На Донецькому напрямку ворог продовжує наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Бахмутському напрямку.

На Краматорському напрямку здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії по районах Краматорська, Роздолівки, Спірного, Званівки та Райгородка. Завдав авіаційного удару неподалік Івано-Дар’ївки.

Загарбники намагалися вести наступ у напрямках Спірне – Івано-Дар’ївка та Миколаївка – Виїмка, безуспішно.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню поблизу Майорська, Веселої Долини, Бахмута, Кодеми та Білогорівки. Окрім того по районах трьох останніх населених пунктів ворог завдав авіаційних ударів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Харкові рятувальники виявили ще три тіла під час розбору завалів на території гуртожитку

Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Вершина – Зайцеве, Вершина – Кодема, Травневе – Зайцеве, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве, Гладосове – Кодема, успіху не мали, отримали жорстку відсіч.

На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли із танків та артилерії різних типів біля Авдіївки, Курахового, Красногорівки, Сухої Балки та Невельського. Завдав авіаційних ударів поблизу Водяного та Мар’їнки.

Вів безуспішні наступальні бої у напрямках Горлівка – Майорськ, Спартак – Опитне, Донецьк – Піски, Старомихайлівка – Первомайське.

На Новопавлівському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Павлівка, Єлизаветівка, Новосілка, Вугледар та Новомихайлівка. Вів наступальний бій у напрямку Благодатне – Золота Нива, успіху не мав, відійшов.

На Запорізькому напрямку противник намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони. Здійснив обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Великомихайлівка, Шевченко, Гуляйпільське, Шевченківське, Новоандріївка, Новопіль, Ольгівське, Щербаки, Бурлацьке та Степове. Авіація ворога діяла по районах Білогірʼя, Залізничного, Малих Щербаків та Малої Токмачки.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів та сковуванні дій Сил оборони. Намагається покращити тактичне положення на Миколаївському напрямку.

Здійснював обстріли із танків та різнокаліберної артилерії біля Миколаєва, Українки, Олександрівки та ще п’ятнадцяти населених пунктів. Завдав авіаційного удару неподалік Ольгиного. Веде наступальний бій у напрямку Васильки – Благодатне.

Корабельне угруповання противника в готовності до застосування утримує два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр", - йдеться у зведенні.