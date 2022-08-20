УКР
Новини
Президентка Угорщини Новак закликала європейську спільноту до спільних рішень для загального блага, коли "континент може стати полем битви великих держав"

20 серпня - День Святого Стефана, національне свято Угорщини. Це не лише пам’ять про найвизначнішого правителя, а й так званий "день народження держави" та Свято нового хліба.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Чи можемо ми святкувати, коли наші сусіди чують постріли? Коли ціни продовжують рости? Нам потрібно святкувати, тому що ми повинні показати, що ми черпаємо силу з віри святого короля Стефана та його мужності. Нам потрібна європейська спільнота, і європейська спільнота потребує нас. Тому сьогодні, коли наш континент може стати полем битви великих держав, ми повинні підтримувати один одного, ми повинні приймати спільні рішення, які служать загальному благу", - наголосила президентка Угорщини Каталіна Новак.

Промову Каталіна Новак виголосила в місті Сікешфегірвар, згадуючи про великого угорського правителя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина планує закупити додатково 700 млн кубометрів газу в Росії, "Газпром" збільшив обсяги подачі газу через "Турецький потік", - Bloomberg

Сікешфегірвар - перша історична столиця Угорщини та некрополь угорських королів.

20 серпня - День Святого Стефана, національне свято Угорщини. Це не лише пам’ять про найвизначнішого правителя, а й так званий "день народження держави" та Свято нового хліба. З цієї нагоди влаштовували концерти, паради, шоу та фестивалі. Увечері за традицією у багатьох містах відбудеться феєрверк, наймасштабніший - у центрі Будапешта.

Згодом організатор свята заявив, що через погані погодні умови феєрверків не буде.

Також читайте: Кулеба про Угорщину: Поки заяви не збігаються з рішеннями щодо України, можна працювати

Автор: 

Угорщина (2505) Новак Каталіна (16)
Топ коментарі
+18
Угорщина зараз це позор євросоюзу.
Бажаю дожити і побачити Украіну в новому союзі достойних і рівноправних держав Великобританіі, Польші, Литви, Латвіі, Єстоніі.
20.08.2022 19:12 Відповісти
+17
Брєд якийсь, ну як завжди у *******.
20.08.2022 19:03 Відповісти
+11
****** в своем репертуаре
20.08.2022 19:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Брєд якийсь, ну як завжди у *******.
20.08.2022 19:03 Відповісти
****** в своем репертуаре
20.08.2022 19:06 Відповісти
А якби не закликала, що було б? Страшно уявити!
Самісінький тобі всеєвропейський бардак!
20.08.2022 19:06 Відповісти
Як кажуть мадьяри, "****** твою маммік!"
20.08.2022 19:18 Відповісти
мож черпак якыйсь з бучи цым ******* подаруваты?
шоб,блеать,черпалось полудшее..
20.08.2022 19:09 Відповісти
про що ця циганва торочить?
20.08.2022 19:09 Відповісти
Каталіна Новак-закусивать нада...
20.08.2022 19:11 Відповісти
Мене більше цікавить думка великого борця за чистоту мадярського народішка, орбана, як так сталося що президентом мадярії стала дівка з прізвищем Новак))) якщо пан орбан далі продовжить боротися з асиміляцією то, наступний президент мадярії вже точно буде з прізвищем варфаломеєва...))))
20.08.2022 19:29 Відповісти
это дэрьмо вечно к компромисам с кацапами призывает -а в чем они эти компромиссы?-в сдаче территорий
20.08.2022 19:11 Відповісти
Угорщина зараз це позор євросоюзу.
Бажаю дожити і побачити Украіну в новому союзі достойних і рівноправних держав Великобританіі, Польші, Литви, Латвіі, Єстоніі.
20.08.2022 19:12 Відповісти
новий союз? бо Британія ж не в ЄС
20.08.2022 19:31 Відповісти
О, свинособака висралася. В спам
20.08.2022 19:36 Відповісти
Петушок кацапский, заблукал. Поможем свинособаке превратиться в крестик, спамим, не ленимся.
20.08.2022 19:40 Відповісти
В добрый путь,свинья кацапская🤣🤣🤣
20.08.2022 19:46 Відповісти
Хлебало щавали , вафел. Это у вас в русне все водку или бояру жрут, вы же убогие по другому отдохнуть не можете. Тебя скоро чпокнут по-любому
20.08.2022 19:47 Відповісти
будем посмотреть, в криму тоже будут поддерживать мадьяр фейерверками. і наймасштабніший - в центрі симферополя ))
20.08.2022 19:12 Відповісти
срана мадярота якихось тисячу років у Європі а понтів тягне на агло-сакців...
20.08.2022 19:14 Відповісти
....великих держав і засранії
20.08.2022 19:16 Відповісти
Типа "то битва великих держав, вони нехай собі б"ються, а ми думатимемо про власну задницю"? Мадяри завжди у всі часи і віки були продажними сикунами і ховалися та "хоробро" скавчали з-за чужих спин. Та цього разу відсидітися не вийде: ця війна може не залишити від мадярів моукрого місця.
Московщину треба добивати усім світом тут, в Україні.
20.08.2022 19:16 Відповісти
Чи можемо ми святкувати, коли наші сусіди чують постріли? - нормальный человек скажет надо помочь соседу, а не нормальный пойдет веселится. И ответ второго лица Венгрии - идем гулять, будет весело.
20.08.2022 19:17 Відповісти
а ненормальный пойдёт веселиться...
20.08.2022 23:20 Відповісти
загальні слова "ми за все хороше проти всього поганого"
20.08.2022 19:20 Відповісти
20.08.2022 19:23 Відповісти
"...Погано ти цих мадьяр знаєш..."-сказав сапер Водичка Швейку!!!
20.08.2022 22:47 Відповісти
шо задурня? яких великих держав? США тут нафіг нічого не треба, вона впирається, щоб їх не втягували, а расію назвати великою країною - це смішно. велика вона тільки безлюдними безплодними просторами
20.08.2022 19:23 Відповісти
Це президент Естонії. А поруч.... ?
20.08.2022 19:27 Відповісти
то піжамка на тому, хто поруч))
20.08.2022 19:33 Відповісти
Хто про що,а баби про наряди...В обох ще й манікюру нема,не побачили?А сралін,генералісімус,ходив в військовому кітелі без знаків видів військ...
20.08.2022 22:50 Відповісти
святий стефан - як і усі вони, святі, звичайний язичник і різун...серійний маньяк.
20.08.2022 19:27 Відповісти
Поки що одна Велика Держава б'ється з мордаром, і це Україна!
20.08.2022 19:34 Відповісти
Мадьяры шваль. Кому вы там нужны в ЕС, со своим зеленым горошком?
20.08.2022 19:41 Відповісти
Их континент - Азия, откуда они и приковыляли до Европы.
20.08.2022 22:04 Відповісти
Під час другої світової хотіли за допомогою гітлера собі земельки відхопити. А тепер путлеру сраку лижуть з тією самою метою. Але і тут помилочка вийшла...
20.08.2022 19:44 Відповісти
Президентка а чому не президентиня?
20.08.2022 20:23 Відповісти
Тому що це звання закріплене за лєнкай "розчепірені ноги", коли зебла в унітаз зіллють вона прийме командування.
20.08.2022 22:48 Відповісти
на что эта тварь намекает? на битву США с россией, а они - поле битвы???
или нам сдохнуть для ее радости, чтобы ціни не продовжували рости?
20.08.2022 21:47 Відповісти
Она ошиблась - не Стефана, а Степана Андреевича!
20.08.2022 22:03 Відповісти
"Кто на ком стоял?.." Що воно меле?.. недорікувате чучало.
20.08.2022 22:29 Відповісти
 
 