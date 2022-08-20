Президентка Угорщини Новак закликала європейську спільноту до спільних рішень для загального блага, коли "континент може стати полем битви великих держав"
"Чи можемо ми святкувати, коли наші сусіди чують постріли? Коли ціни продовжують рости? Нам потрібно святкувати, тому що ми повинні показати, що ми черпаємо силу з віри святого короля Стефана та його мужності. Нам потрібна європейська спільнота, і європейська спільнота потребує нас. Тому сьогодні, коли наш континент може стати полем битви великих держав, ми повинні підтримувати один одного, ми повинні приймати спільні рішення, які служать загальному благу", - наголосила президентка Угорщини Каталіна Новак.
Промову Каталіна Новак виголосила в місті Сікешфегірвар, згадуючи про великого угорського правителя.
Сікешфегірвар - перша історична столиця Угорщини та некрополь угорських королів.
20 серпня - День Святого Стефана, національне свято Угорщини. Це не лише пам’ять про найвизначнішого правителя, а й так званий "день народження держави" та Свято нового хліба. З цієї нагоди влаштовували концерти, паради, шоу та фестивалі. Увечері за традицією у багатьох містах відбудеться феєрверк, наймасштабніший - у центрі Будапешта.
Згодом організатор свята заявив, що через погані погодні умови феєрверків не буде.
Самісінький тобі всеєвропейський бардак!
шоб,блеать,черпалось полудшее..
Бажаю дожити і побачити Украіну в новому союзі достойних і рівноправних держав Великобританіі, Польші, Литви, Латвіі, Єстоніі.
Московщину треба добивати усім світом тут, в Україні.
или нам сдохнуть для ее радости, чтобы ціни не продовжували рости?