Раніше у групі ризику на окупованій Херсонщині були організатори мітингів, учасники АТО, зараз - педагоги, лікарі, волонтери і журналісти, - облрада

У групі ризику на окупованій Херсонщині перебувають педагоги, лікарі, волонтери і журналісти.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Колаборація та терор на Херсонщині мають свої відтінки. Існують різні категорії людей, яких за родом професійної діяльності та особистої позиції до війни можна умовно ділити на групи ризику бути затриманими орками", - написав Соболевський.

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Якщо раніше це були організатори мітингів, учасники АТО, колишні співробітники СБУ, поліції, тероборона, то зараз - це і педагоги, і лікарі, і волонтери, і журналісти, зазначив перший заступник голови облради.

Від терору страждають люди, які відмовляються підкорятися примусовій інтеграції до системи "руського миру", люди, які продовжують наносити українську символіку на стіни у своїх містах, люди, які допомагають ЗСУ наблизити день визволення області. Усі вони дуже різні, але всіх об'єднує те, що вони живуть з Україною в серці, підкреслив Соболевський.

Він зазначив, що на загарбаній території є колаборанти – ті, хто обійняв посади в самопроголошених "органах влади", хто їх публічно підтримує.

"Хтось організовував бізнес-схеми з Кримом, наживаючись на війні. Хтось здає своїх патріотично налаштованих сусідів та колег оркам, і тих після цього проганяють через пекло. Багато хто з них каже між собою - нам нічого не буде, нічого не доведуть. Дуже наївна позиція… Знаєте, я не зачіпатиму моральної сторони цього всього, скажу лише одне - деяким дуже пощастить, якщо їх встигнуть заарештувати і взяти під варту", - наголосив Соболевський.

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За його словами, настрій більшості херсонців такий, що відразу після звільнення області зрадників "люди рватимуть на шматки" просто на вулицях.

Соболевський нагадав фразу, яка підтримувала його, поки він перебував на тимчасово захопленій території: "Ми стали ще на один день ближче до нашої перемоги, до деокупації нашої Херсонщини"!