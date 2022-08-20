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Міноборони РФ закидає Україні застосування хімічної зброї у Запорізькій області

зброя,хімічна

Міністерство оборони Російської Федерації звинуватило Україну у застосуванні хімічних отруйних речовин проти російських військовослужбовців та мирного населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У відомстві заявили, що військові РФ, які "виконували завдання" в районі населеного пункту Василівка Запорізької області начебто були доставленні у воєнний госпіталь з ознаками сильного отруєння, і в їх організмах була виявлена отруйна речовина - ботулотоксин типу "В".

"За фактом санкціонованого режимом Зеленського хімічного тероризму, Російською Федерацією готуються підтверджувальні документи з результатами проведених аналізів", - сказано в заяві Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерну зброю Путін не використає, а хімічною може вдарити, - Ставрідіс

Там додають, що проводиться додаткове розслідування щодо отруєння "бойовими отруйними речовинами" голови тимчасової адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо, враховуючи отримані докази "державного тероризму київського режиму".

Міноборони РФ закидає Україні застосування хімічної зброї у Запорізькій області 01

Також читайте: Росія веде кампанію з дезінформації щодо хімічної зброї в України, - заява 52 делегацій ОЗХЗ

Автор: 

отруєння (945) Запорізька область (3780) Міноборони рф (718) хімічна зброя (355)


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Топ коментарі
+25
Парашники обожрались отжатой тушёнкой с ботулизмом, а "виноваты" ЗСУ...
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20.08.2022 19:35 Відповісти
+25
ой..а что они делали на территории суверенной Украины ???
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20.08.2022 19:37 Відповісти
+15
Алчевськ UA @AlchevskUA
На аеродромі в Чорнобаївці щонайменше три влучання
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20.08.2022 19:35 Відповісти
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Звicно , сало для свинсобак отрута хімичної дії.
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20.08.2022 19:34 Відповісти
Кацапів прирівняти до пацюків \ тарганів - і немає проблеми.
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20.08.2022 19:57 Відповісти
По льохах мародерили чи риби в'яленої нажерлися?
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20.08.2022 20:07 Відповісти
нажралися сала прі віпалненіі "задач", потім згадали що їм не можна і стало зле.
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20.08.2022 20:10 Відповісти
Парашники обожрались отжатой тушёнкой с ботулизмом, а "виноваты" ЗСУ...
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20.08.2022 19:35 Відповісти
100 відсотків..наші травлять або метиловим спиртом, або щурячою отрутою
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20.08.2022 19:43 Відповісти
Та яка там "отжата тушонка"? У них пайки продуктові масово прострочені! Син сусіда потрапив у березні під окупацію на Чернігівщині Жив у батькової матері в селі Казав що йшли якось по дорозі Почули гудіння двигуна Сховалися у рівчаку Проїхав повз них КамАЗ під тентом Чогось став "чмихать" і заглох Три кацапи вийшли і пішли по дорозі А машину кинули Хлопці туди - а там "сухпаї" Ну - хлопці українські запасливі Набрали скільки могли та й потягли додому - через лісок Принесли і роздивляться почали А там строк придатності закінчився від п"яти до восьми років тому Плюнули та собакам віддали!
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20.08.2022 19:49 Відповісти
Блін, я своїм котам ніколи простроченої їжі не даю. І собаку пожалів би...
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20.08.2022 19:52 Відповісти
Тю так то ***** попысяло у него одна отрута в организме и в мосхе что бошкой называется...
МинУБИЙСТВА РАСТИИ ХОТЬ БЫ в Википедию заглянули во первых такое оружие ТИПА А есть только у США... более того его вряд ли бы дали применить Украине... так как он распыляется аэрозольно с воздуха с самолетов.. далее простой распиратор или противогаз помогает избежать отравления и вдыхания.. А может кацапы и наварили бодягу типа Б в виде аэрозоля или раствора не знаю..и провели опыты.. и теперь переводят стрелки... более того в консервации домашней или продуктах погано приготовленных этот нейротоксин растет как на дрожжах.. еще более интересным есть применение на основе токсина этого и производство лекарств и применение в медицине??? и даже косметике и в том числе лечебной косметике... так что перебор от кокошников... как видно... опять пукнули в лужу...
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20.08.2022 20:09 Відповісти
Да еще и жара!
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20.08.2022 21:04 Відповісти
Алчевськ UA @AlchevskUA
На аеродромі в Чорнобаївці щонайменше три влучання
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20.08.2022 19:35 Відповісти
На Тарханкуті ппо в орків спрацювало. Вже скоро час хімер...
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20.08.2022 19:42 Відповісти
Вже відос є з Чорнобаївки. Зачьотний прильот.
Ладно, піду Бутусова послухаю.
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20.08.2022 20:04 Відповісти
Тараньки объелись суки с бутулизмом!
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20.08.2022 19:35 Відповісти
Орки рыбки вяленой поели?
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20.08.2022 19:36 Відповісти
ой..а что они делали на территории суверенной Украины ???
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20.08.2022 19:37 Відповісти
Це треба буде цього *** з мо рф на трибуналі запитати...
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20.08.2022 19:44 Відповісти
Вас бл*дєй взагалі потрібно повбивати.
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20.08.2022 19:37 Відповісти
это плохие новости-это означает,что московиты готовятся к использованию хим.оружия.
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20.08.2022 19:37 Відповісти
Что рашисты, в говно вступили? То вы сами набздели когда Химарсы увидели
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20.08.2022 19:37 Відповісти
А що росіяни роблятьв Запоріжжі ?
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20.08.2022 19:38 Відповісти
их там нет.
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20.08.2022 19:42 Відповісти
Просроченой тушёнкой асвабадитедей начальство кормит?
Ботоксного типа?
Так у них и ***** ботоксный, и ничего, живет же как-то....
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20.08.2022 19:39 Відповісти
Ага. Зеленский ходил и росийских террористов насильно отравленным самогоном поил. Смешно, что террористы жалуются что они влезли в чужой дом и траванулись. Еще и не такое вам мразям будет.
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20.08.2022 19:40 Відповісти
Мне кажется тебе пора искать бомбоубежище,нас вы уже ничем не напугаете.
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20.08.2022 19:43 Відповісти
А що це мокшанське чмо написало?
Не встиг прочитати.
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20.08.2022 19:46 Відповісти
то воно рекомендує нам ночувати у бомбосховищах
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20.08.2022 19:51 Відповісти
😁😁😁 Дебільне, ***... Знайшов, чим лякати.
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20.08.2022 19:53 Відповісти
Врут. Это пуканы местной ваты разрываются и примерно такой же эффект, как и от хим оружия...
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20.08.2022 19:40 Відповісти
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20.08.2022 19:41 Відповісти
Нечего грибы жрать было без разбора, просрутся денацификаторы и снова на передовую, здыхать надо всем и до конца !
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20.08.2022 19:42 Відповісти
Ну, хорошо, что не ядерной зброi.
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20.08.2022 19:42 Відповісти
І куди вони ті докази подадуть? В спортлото? Ще аналізи лайна ***** нехай додадуть. Що ви, суки, там в Запорізькій області, *****, забули? А що навіть якби свинособаче біосміття ми отруїли? Наша територія і ми маємо право знищувати цих потвор любими доступними методами.
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20.08.2022 19:42 Відповісти
Т.е., русские отравили свое собственное боевое мясо просрочкой, а теперь вот так пытаются выкрутиться? Дебилы, блд....
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20.08.2022 19:42 Відповісти
Жаль що вони до нас прийшли ранньої весни - "тещиних грибів" не було якраз Такі гарненькі - як зелені сироїжки!
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20.08.2022 19:52 Відповісти
Если бы россияне умели бы читать на русском языке, то и отравления просрочкой не было бы.
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20.08.2022 20:04 Відповісти
вони ще не куштували "бабусиних пирижків"

Історія про отруєні пиріжки виявилась правдою: українці нищать окупантів хто як може
https://glavcom.ua/country/incidents/istoriya-pro-otrujeni-pirizhki-viyavilas-pravdoyu-ukrajinci-nishchat-okupantiv-hto-yak-mozhe-835057.html

хліб-сіль на зустріч замовляли ?
получітє-распішитесь.......
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20.08.2022 21:58 Відповісти
Пора ''забити'' на оті кацапські "вкиди".Всеодно там правдою і не пахне..
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20.08.2022 19:43 Відповісти
Та всі вже давно забили. Це ми приколюємось тут...
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20.08.2022 19:48 Відповісти
Это анонс применения хим оружия московскими нацистами. Нужно быть предельно готовыми
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20.08.2022 19:44 Відповісти
Так як були прєдєльно готові до війни...?
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20.08.2022 19:46 Відповісти
А військові рф що роблять серед мирного українського населення...?
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20.08.2022 19:45 Відповісти
Ето пздц и цинизм высшей степени. Русофашисты пришли на нашу землю еще и на нас будут жаловаться что они траванулись. Да вам тварям нужно головы от плеч отделять тупым ножом. И между прочем бутулизм ето не искуственный а вполне природное биологическое вещество. И то ли еще будет. Вон скоро бледая поганка пойдет... Начнется поголовный мор орков что Химарсы будут курить в сторонке
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20.08.2022 19:46 Відповісти
Люди, ну ви на повному серйозі обговорююте цю мокшанську маячню? За 6 місяців не звикли ще?
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20.08.2022 19:56 Відповісти
вони тупі..з'їдять шось дохле - скажуть, ми їх трупною отрутою траванули і то хімічна зброя.

а ось те, що в них є запаси, самі великі ще з союзу - хлор пікрину, заріну, зоману..напрягає..
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20.08.2022 20:01 Відповісти
з урахуванням строків придатності того, що постачають расєйській солдатні їх генералітет, я ващє не можу зрозуміти, як вони ще не повиздихали
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20.08.2022 19:49 Відповісти
Расеяне! Вони до такого їдла звичні.
Але в великій кількості ...
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20.08.2022 21:00 Відповісти
Якась бабця знов "пиріжечками" пригостила?
Хай у неї ручки не болять...))
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20.08.2022 19:57 Відповісти
Якби наші труїли, то вони вже б повиздихали
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20.08.2022 19:57 Відповісти
ну дибіли, вже і так пробують, і так і ніхто цим мразям не вірить. скоро будуть казати що і ядерна бомба з нашої сторони застосовувалась.

яка брихлива мразота ця москальня
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20.08.2022 19:58 Відповісти
військові РФ, які "виконували завдання" в районі населеного пункту Василівка

А завдання полягало в мародерстві продуктів харчування
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20.08.2022 19:59 Відповісти
пожерти понаїхали й прибарахлитись
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20.08.2022 20:15 Відповісти
Бояру и всякую дрянь меньше надо пить, алкашня несчастная!
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20.08.2022 20:10 Відповісти
Вірно. Не треба закидати "за комірець що попало бо і зелені чортики ввижатимуться
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20.08.2022 20:15 Відповісти
бавовни в жолудках це щось новітнє..
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20.08.2022 20:14 Відповісти
Какой там для них военный госпиталь? На скотомогильник их сразу оттарабанить и все дела.
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20.08.2022 20:17 Відповісти
мацкалі вже давно застосувують
отруйний газ,нетільки в Україні
-"руський дух" називається
Отрута ще тааа..
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20.08.2022 20:18 Відповісти
Сами в жаре жрали свои просроченные армейские пайки от 2015 года. ВСУ тут причём?
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20.08.2022 20:28 Відповісти
Парашенцев не кормят нормально, потому они и жрут что попало. От того и травятся. Но это предостережение, могут применить химическое оружие.
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20.08.2022 20:33 Відповісти
То їх ботоксний педофюрер в пуп цьомав. Оцей пацан від ботоксного поцілунку місяць не срав:
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20.08.2022 20:37 Відповісти
Болота, болота... - у Сибiру кiзки
гарно б щось вам розповiли
та не мають мiзкiв (iнтернет-пошуковик: стаття-" https://www.youtube.com/watch?v=unyaUl731Co россиянин изнасиловал стадо коз ").

Гей-гоп, шiдi-рiдi,
зоофiл-голубчик
в президента як вбереться ,
чмокне вас у пупчик
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20.08.2022 21:13 Відповісти
Эх, мальчонке тогда бы пальцем ткнуть плешивому педу в глаз - сейчас бы у кацапов был бы новый Кутузов!
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20.08.2022 22:00 Відповісти
Бу-га-га-га... кацапов на дно пробило от одной мысли только, шо наши скоро начнут наступать... Шутники лаптеунты насчет химатаки... ХЕХ...
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20.08.2022 20:38 Відповісти
Те,що расєяне називають їжею і є "хімічною зброєю масового ураженя".
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20.08.2022 20:57 Відповісти
***** из-за безвыходностм применяет хо.. бутолотоксин чисто кремлевский химикат ,рюзке тварь помнишь его использование в афгане 84 год
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20.08.2022 21:21 Відповісти
..следует вспомнить 1971 год СССР первый раз применило данный нервно-паралит.
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20.08.2022 21:30 Відповісти
А ноги мыть и портянки стирать не пробовали, кацапы? Хотя бы раз за 178 дней.
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20.08.2022 21:58 Відповісти
це каци всралися, щоб місію магате на заес не пропустити
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20.08.2022 22:19 Відповісти
ага, покоління окурків кацапії з усть-*********** з мізками незворотньо промитими алкоголем і пропагандою
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20.08.2022 23:02 Відповісти
 
 