Міноборони РФ закидає Україні застосування хімічної зброї у Запорізькій області
Міністерство оборони Російської Федерації звинуватило Україну у застосуванні хімічних отруйних речовин проти російських військовослужбовців та мирного населення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
У відомстві заявили, що військові РФ, які "виконували завдання" в районі населеного пункту Василівка Запорізької області начебто були доставленні у воєнний госпіталь з ознаками сильного отруєння, і в їх організмах була виявлена отруйна речовина - ботулотоксин типу "В".
"За фактом санкціонованого режимом Зеленського хімічного тероризму, Російською Федерацією готуються підтверджувальні документи з результатами проведених аналізів", - сказано в заяві Міноборони.
Там додають, що проводиться додаткове розслідування щодо отруєння "бойовими отруйними речовинами" голови тимчасової адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо, враховуючи отримані докази "державного тероризму київського режиму".
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МинУБИЙСТВА РАСТИИ ХОТЬ БЫ в Википедию заглянули во первых такое оружие ТИПА А есть только у США... более того его вряд ли бы дали применить Украине... так как он распыляется аэрозольно с воздуха с самолетов.. далее простой распиратор или противогаз помогает избежать отравления и вдыхания.. А может кацапы и наварили бодягу типа Б в виде аэрозоля или раствора не знаю..и провели опыты.. и теперь переводят стрелки... более того в консервации домашней или продуктах погано приготовленных этот нейротоксин растет как на дрожжах.. еще более интересным есть применение на основе токсина этого и производство лекарств и применение в медицине??? и даже косметике и в том числе лечебной косметике... так что перебор от кокошников... как видно... опять пукнули в лужу...
На аеродромі в Чорнобаївці щонайменше три влучання
Ладно, піду Бутусова послухаю.
Ботоксного типа?
Так у них и ***** ботоксный, и ничего, живет же как-то....
Не встиг прочитати.
Історія про отруєні пиріжки виявилась правдою: українці нищать окупантів хто як може
https://glavcom.ua/country/incidents/istoriya-pro-otrujeni-pirizhki-viyavilas-pravdoyu-ukrajinci-nishchat-okupantiv-hto-yak-mozhe-835057.html
хліб-сіль на зустріч замовляли ?
получітє-распішитесь.......
а ось те, що в них є запаси, самі великі ще з союзу - хлор пікрину, заріну, зоману..напрягає..
Але в великій кількості ...
Хай у неї ручки не болять...))
яка брихлива мразота ця москальня
А завдання полягало в мародерстві продуктів харчування
отруйний газ,нетільки в Україні
-"руський дух" називається
Отрута ще тааа..
гарно б щось вам розповiли
та не мають мiзкiв (iнтернет-пошуковик: стаття-" https://www.youtube.com/watch?v=unyaUl731Co россиянин изнасиловал стадо коз ").
Гей-гоп, шiдi-рiдi,
зоофiл-голубчик
в президента як вбереться ,
чмокне вас у пупчик