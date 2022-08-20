Міноборони РФ закидає Україні застосування хімічної зброї у Запорізькій області

Міністерство оборони Російської Федерації звинуватило Україну у застосуванні хімічних отруйних речовин проти російських військовослужбовців та мирного населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У відомстві заявили, що військові РФ, які "виконували завдання" в районі населеного пункту Василівка Запорізької області начебто були доставленні у воєнний госпіталь з ознаками сильного отруєння, і в їх організмах була виявлена отруйна речовина - ботулотоксин типу "В".

"За фактом санкціонованого режимом Зеленського хімічного тероризму, Російською Федерацією готуються підтверджувальні документи з результатами проведених аналізів", - сказано в заяві Міноборони.

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Там додають, що проводиться додаткове розслідування щодо отруєння "бойовими отруйними речовинами" голови тимчасової адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо, враховуючи отримані докази "державного тероризму київського режиму".

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