Профільні комітети парламенту Чехії підтримали ідею припинення видачі віз росіянам країнами ЄС

Голова сенатського комітету з питань зовнішньої політики, оборони та безпеки Павло Фішер та голова зовнішньополітичного комітету палати депутатів чеського парламенту Марек Женішек підтримали ідею зупинення країнами ЄС видачі віз усім громадянам РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Czech Radio.

"Запросити візу та отримати можливість подорожувати до країн Шенгенського договору є привілеєм для громадян Росії, країни, яка займається військовою агресією та ядерним тероризмом на Запорізькій АЕС. Це ганьба, скільки грошей росіяни, чиє майно може мати кримінальне походження, витрачають на товари класу "люкс" у Берліні та Парижі.

Я також вважаю ганебним, що деякі країни ЄС досі пропонують великим інвесторам із Росії отримувати громадянство чи посвідку на проживання. Це має припинитися! До речі, житло, в яке вони інвестували у Чехії, необхідно ретельно обкладати податками", – наголосив Фішер.

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За словами сенатора, обмеження видачі віз росіянам - цілком закономірний крок. Фішер вважає, що росіяни, яким потрібна допомога, можуть просити у Чехії притулок чи міжнародний захист.

"Я виступаю за це давно. Це мало стати однією з перших санкцій. Абсурдно підтримувати вбивство жінок і дітей в Україні, а потім їхати розважатися в ЄС і сміятися з нас, які ми дурні", – прокоментував пропозицію про зупинення видачі віз Марек Женішек.

Свою підтримку пропозиції висловила ще ціла низка чеських сенаторів та парламентарів.

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Голова європейського комітету чеського парламенту Ондржей Бенешик виступив за введення в ЄС того ж режиму видачі росіянам віз, який діє в Чехії. Після вторгнення РФ в Україну Чехія повністю зупинила видачу росіянам короткострокових віз, за ​​винятком гуманітарних.

Як повідомив міністр закордонних справ Ян Ліпавський, Чехія, яка займає у поточному півріччі посаду голови Ради Євросоюзу, виступає за припинення видачі віз росіянам країнами ЄС.

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