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Новини Санкції проти Росії Війна
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США дорікнули Туреччині, що РФ користується нею для ухилення від санкцій

санкції

Перший заступник міністра фінансів США Адевале Адейемо провів телефонну розмову із заступником міністра фінансів Туреччини Юнусом Еліташем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Мінфіну США.

Зазначається, що сторони обговорювали "поточні зусилля, спрямовані на застосування та дотримання широких багатосторонніх санкцій, введених проти Росії за її вторгнення в Україну". За даними відомства, під час бесіди Адейемо "висловив стурбованість тим, що російські організації та фізичні особи намагаються використати Туреччину для ухилення від санкцій, які запровадили Сполучені Штати та ще 30 країн".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Ердоган зблизиться з Путіним, Вашингтон може рекомендувати вивести американські компанії з Туреччини, - Politico

Автор: 

росія (66431) санкції (12261) США (23607) Туреччина (3636)


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Топ коментарі
+13
не дорікати треба А вводити вторичний санкції і тоді Эрдоган перестане махати хвостиком то туди то сюди.
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20.08.2022 19:59 Відповісти
+7
Треба не санкції, а визнати лаптестан країною - терористом. Тоді усі кто бізнес або співпрацюють з нею будуть вважатися спонсором тероризму.
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20.08.2022 20:31 Відповісти
+3
заждіть, зараз зерно за безціть вивезуть і скажуть
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20.08.2022 20:05 Відповісти
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не дорікати треба А вводити вторичний санкції і тоді Эрдоган перестане махати хвостиком то туди то сюди.
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20.08.2022 19:59 Відповісти
Треба не санкції, а визнати лаптестан країною - терористом. Тоді усі кто бізнес або співпрацюють з нею будуть вважатися спонсором тероризму.
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20.08.2022 20:31 Відповісти


Перед тим, як щось писати дуже бажано вивчити питання.
Вже досить давно офіційні особи Штатів пояснили, що якщо Штати визнають паРашу спонсором тероризму, то будь-який громадянин/фірма, яка понесла збитки в паРаші (таких багато) може подавати до суду за компенсацією з заморожених статків паРаші, при чому вони будуть першими в черзі, тобто нам, якщо щось ще залишиться, передадуть значно меньше ніж зараз заморожено.
А діюча адміністрація Штатів хоче, щоб заморожені ресурси були передані саме Україні.

Що ще не зрозуміло черговому "експерту"?
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20.08.2022 20:49 Відповісти
Точно! І Штати тут же покинуть допомагати Україні - і всі гроші спрямують на компенсацію Макдональдсам і КокаКолам на компенсацію збитків!
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20.08.2022 23:33 Відповісти


Доречі, такого поняття, як "країна - терорист" в законодавстві США чи будь-якої іншої країни на даний час просто не існує.
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20.08.2022 20:51 Відповісти
Йура, ти вже визначся, або:

якщо Штати визнають паРашу спонсором тероризму, то будь-який громадянин/фірма

або

такого поняття, як "країна - терорист" в законодавстві США чи будь-якої іншої країни на даний час просто не існує
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20.08.2022 23:35 Відповісти


Тупий троль з клікухою замість ім'я, читати навчилось, а розуміти, як всі подібні істоти - ні.

Невже не доходить, що "країна - спонсор тероризму" та "країна - терорист" це різні поняття?

Дуй, недолуге, в чебурнет, до братів по "розуму" та не відсвічуй тут зі своїми "умняками".
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21.08.2022 11:10 Відповісти
США вставили арбуз...и далее по тексту
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20.08.2022 20:00 Відповісти
Ще Україні дорікнуть, що користується Туреччиною, з тією ж метою...
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20.08.2022 20:03 Відповісти
заждіть, зараз зерно за безціть вивезуть і скажуть
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20.08.2022 20:05 Відповісти
..турки проституты+7 стран ЕС
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20.08.2022 21:12 Відповісти
 
 