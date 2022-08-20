США дорікнули Туреччині, що РФ користується нею для ухилення від санкцій

Перший заступник міністра фінансів США Адевале Адейемо провів телефонну розмову із заступником міністра фінансів Туреччини Юнусом Еліташем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Мінфіну США.

Зазначається, що сторони обговорювали "поточні зусилля, спрямовані на застосування та дотримання широких багатосторонніх санкцій, введених проти Росії за її вторгнення в Україну". За даними відомства, під час бесіди Адейемо "висловив стурбованість тим, що російські організації та фізичні особи намагаються використати Туреччину для ухилення від санкцій, які запровадили Сполучені Штати та ще 30 країн".

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