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США дорікнули Туреччині, що РФ користується нею для ухилення від санкцій
Перший заступник міністра фінансів США Адевале Адейемо провів телефонну розмову із заступником міністра фінансів Туреччини Юнусом Еліташем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Мінфіну США.
Зазначається, що сторони обговорювали "поточні зусилля, спрямовані на застосування та дотримання широких багатосторонніх санкцій, введених проти Росії за її вторгнення в Україну". За даними відомства, під час бесіди Адейемо "висловив стурбованість тим, що російські організації та фізичні особи намагаються використати Туреччину для ухилення від санкцій, які запровадили Сполучені Штати та ще 30 країн".
Топ коментарі
+13 Olena Lynch
показати весь коментар20.08.2022 19:59 Відповісти Посилання
+7 Sergiy Korobow
показати весь коментар20.08.2022 20:31 Відповісти Посилання
+3 Марина Кравець
показати весь коментар20.08.2022 20:05 Відповісти Посилання
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Перед тим, як щось писати дуже бажано вивчити питання.
Вже досить давно офіційні особи Штатів пояснили, що якщо Штати визнають паРашу спонсором тероризму, то будь-який громадянин/фірма, яка понесла збитки в паРаші (таких багато) може подавати до суду за компенсацією з заморожених статків паРаші, при чому вони будуть першими в черзі, тобто нам, якщо щось ще залишиться, передадуть значно меньше ніж зараз заморожено.
А діюча адміністрація Штатів хоче, щоб заморожені ресурси були передані саме Україні.
Що ще не зрозуміло черговому "експерту"?
Доречі, такого поняття, як "країна - терорист" в законодавстві США чи будь-якої іншої країни на даний час просто не існує.
якщо Штати визнають паРашу спонсором тероризму, то будь-який громадянин/фірма
або
такого поняття, як "країна - терорист" в законодавстві США чи будь-якої іншої країни на даний час просто не існує
Тупий троль з клікухою замість ім'я, читати навчилось, а розуміти, як всі подібні істоти - ні.
Невже не доходить, що "країна - спонсор тероризму" та "країна - терорист" це різні поняття?
Дуй, недолуге, в чебурнет, до братів по "розуму" та не відсвічуй тут зі своїми "умняками".