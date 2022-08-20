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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ввечері 20 серпня ЗСУ нанесли вогневий удар по аеродромі в окупованій Чорнобаївці. ФОТО

Ввечері 20 серпня Збройні сили України нанесли вогневий удар по аеродрому в окупованій Чорнобаївці Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють користувачі соцмереж. 

Ввечері 20 серпня ЗСУ нанесли вогневий удар по аеродромі в окупованій Чорнобаївці 01

Ввечері 20 серпня ЗСУ нанесли вогневий удар по аеродромі в окупованій Чорнобаївці 02

Автор: 

обстріл (29527) Чорнобаївка (81)


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Топ коментарі
+62
Знову славетна Чорнобаївка ,дай Бог щоб не в останній раз.
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20.08.2022 20:06 Відповісти
+39
раїсяни зробили нам полігон для тренувань
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20.08.2022 20:08 Відповісти
+29
Суботний вечер перестал быть грустным! Огромное спасибо наши дорогие,вы неповторимы!
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20.08.2022 20:09 Відповісти
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Знову славетна Чорнобаївка ,дай Бог щоб не в останній раз.
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20.08.2022 20:06 Відповісти
раїсяни зробили нам полігон для тренувань
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20.08.2022 20:08 Відповісти

Я сказав би, що то - стаціонарний крематорій під відкритим небом (пардон за чорний гумор, коли що).
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20.08.2022 23:23 Відповісти
Жінка Ґарбачьова вєртіца как пра пелллєр?
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21.08.2022 00:52 Відповісти
Легла акуратно, як картопля в ямки.
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20.08.2022 20:07 Відповісти
Алексея Арестовича нет в списках штатных и внештатных сотрудников Офиса президента Украины.
Офис президента Украины предоставил список всех советников главы ОП.
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20.08.2022 20:14 Відповісти
Подоляк потім повідомив, що Арестович є радником ОП...
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3554740-arestovic-e-radnikom-ofisu-prezidenta-podolak.html
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20.08.2022 20:34 Відповісти
Казус був у 1952 році під час виборів на Зїзді КПРС членів ЦК. Сталін увів у члени маршала Говорова, призначивши його відповідальним за військову реформу Збройних Сил. Проголосували, опублікували у "Правді", на другий день Маленков доповідає, що трапилась найприкріша помилка, бо маршал Говоров безпартійний. Сталін довго мовчав, а потім ізрек, що по недогляду машиністки, в список членів вкралась помилка щодо обрання Говорова членом ЦК, який є безпартійним.
А тут навпаки, список 24 дітей лейтенанта Шмідта опублікували. Глядь. Немає Люськи,що танцює раком. Пояснюють, що Люська не входить в число, але працює в ...ОПі. Видать, самозванка.
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20.08.2022 22:39 Відповісти
Вірити Люсі (російські пропагандисти називають його «Карамелькою»)

- себе не поважать. «Зливний бачок» Бідосіка. Буковельский лижник навчив його прийомам Хуцпи. Жодному його слову не можна вірити. Меле суцільну брехню, як і арлекін із Кривого Рогу (тіпа: «Літаки летять - будемо всіх бомбить»).Підворотня обирає підворотню
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20.08.2022 22:36 Відповісти
скоріш за все Люся навчив Гундосіка! бо сам він без тєлєсуфльора звох слів зв'язати не взмозі
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20.08.2022 23:18 Відповісти
Люся сказав, що піде в президенти після другого терміну Зеленського. А сьогодні я випадково "Чесне слово випадково" почула розмову Гордона з Василем Головановим з Україна 24 і Гордон розповідав Який добрий президент буде Арестович, І який Він талановитий, і який розумний - Я ледь зі стільця не впала від сміху.
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22.08.2022 08:11 Відповісти
мабуть супутник почав передавати фото
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20.08.2022 20:07 Відповісти
еге ж оця почала "фотографувати"
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20.08.2022 20:24 Відповісти
та нашо супутник для Чорнобаївки займати. По Чорнобаївці вже всліпу можна пулять - пристрелене місце.
Можна туди срочників ганяти на учнівські стрільби.
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20.08.2022 20:37 Відповісти
Арестович, ти?!
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20.08.2022 21:41 Відповісти
Скорше, ТП безугла.
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20.08.2022 22:49 Відповісти
Продовжують передавати координати українці, що залишились на окупованій…
це постійна робота..
Дика їм, і слава ЗСУ.
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20.08.2022 21:44 Відповісти
В котрий раз? З ліку вже збився.
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20.08.2022 20:08 Відповісти
26. Вже 27 !!!
Героям слава !!!
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20.08.2022 20:35 Відповісти
Кацапам там пороблено.
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20.08.2022 20:09 Відповісти
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20.08.2022 21:11 Відповісти
Суботний вечер перестал быть грустным! Огромное спасибо наши дорогие,вы неповторимы!
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20.08.2022 20:09 Відповісти
Слава ЗСУ! США та Британія заявили: якщо Запорізька АЕС з вини раші буде загрожувати катастрофою,то вони застосують 5 статтю НАТО
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20.08.2022 20:09 Відповісти
Мало того, одиг из американских политологов выразил мнения по поводу возможности ввода войск в США в Украину, если вдруг война затянется на год и там еще есть причины, почитайте, интересно будет. Мир начинает понимать, что рашке нужно давать по зубам изо всех сил, чтобы больше она не высунулась
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20.08.2022 20:13 Відповісти
мир про это и раньше знал и был готов, только не все можно и нужно говорить вслух.
Когда я в мае-июне была в Германии то удивилась сколько на вокзалах военных. Врозь, по одному куда-то едут.
И местные сказали что это нетипично -столько военных.
я так понимаю, и опытные люди это подтверждают - с марта начали подготовку и с мая активизировали что-то типа сборов резервистов. освежают навыки и т.д. Все кто служил когда-либо и имеют подходящие военные профессии.
выглядят конечно.. эдакие экипированные по-современному фрицы - с иголочки, форма новенькая.. но полевая.
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20.08.2022 20:42 Відповісти
І перелякані.
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20.08.2022 21:30 Відповісти
Не смерди тут своїми лаптями. ПНХ, лаптєногоє!
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20.08.2022 22:52 Відповісти
Зачароване місце!
Яб навіть сказав "НАМОЛЕНЕ"...
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20.08.2022 20:10 Відповісти
намолене самим головним прислужником сатани в кремлі - саме там одне із місць звідкіля кацапня попадає в рай. пуйлівський рай - звичайно ж.
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20.08.2022 20:52 Відповісти
Подейкують, там портал до пекла.
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20.08.2022 22:54 Відповісти
Гарно горить , молюся щоби не пішов дощ

Слава ЗСУ👍🏼👊🏼🙏🏼
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20.08.2022 20:11 Відповісти
якщо аеродром, то по аеродрому
якщо аеродрома (жіночого роду) то по аеродромі
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20.08.2022 20:11 Відповісти
Зависне ця невмерта Чорнобаївка по всій Україні.
Сеструха з Польщі назад до Дніпра поїхала.
Позамерзнете там всі взимку. Так і сказав.
От, ніфига я не патріот... ...навіть своїх врятувати не можу -- бо дурні. В Зелю вірять.
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20.08.2022 20:14 Відповісти
Дивись, щоб сам не замерз, а то шольц крякає про кризу
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20.08.2022 20:18 Відповісти
Без свари! -- я сподіваюсь...
Пан Шольц -- думає за німців першочергово. Твої особисті турбування про німців -- всім тут пох... -- пардон! -- тут трошки недоречні.
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20.08.2022 20:38 Відповісти
Взагалі при згадуванні слова "всі" вважаю дописувача олiгофреном.
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20.08.2022 20:47 Відповісти
дiдько, є гарний стартап для лікування геморрою, особисто для далекобійників.
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20.08.2022 20:23 Відповісти
Прям как в древние времяна, козаки дымом подавали знак о нападении врага.
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20.08.2022 20:17 Відповісти
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20.08.2022 21:12 Відповісти
Бурятів і всяку іншу чуркотню.
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20.08.2022 21:32 Відповісти
якраз навпаки - роблять гєнсєками, царями і президентами

(в Україні теж зараз намагаються те саме провернути)
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20.08.2022 23:28 Відповісти
Єто именно то, что имел ввиду Арестович под фразой "трахнуть персонал". Его креативная команда работает с россиянами.
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20.08.2022 20:19 Відповісти
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20.08.2022 20:21 Відповісти

та да.
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20.08.2022 20:25 Відповісти

Ещё много много раз..
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20.08.2022 20:33 Відповісти
Чорнобаївка, чорнобаївка це для всєй русні роз'*******))
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20.08.2022 20:24 Відповісти
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20.08.2022 21:14 Відповісти
"Світає,
Край неба палає;
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає."
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20.08.2022 20:31 Відповісти
Світає,
Край неба палає
Кацапчиків в пеклі
Дідько зустрічає..

Якось так правдивіше😁
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20.08.2022 21:12 Відповісти
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20.08.2022 20:37 Відповісти
учкудук три колодца
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20.08.2022 20:38 Відповісти
За стільки разів там вже нічого не мало лишитись...
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20.08.2022 20:38 Відповісти
День сурка, там все відновлюється зранку.
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20.08.2022 20:41 Відповісти
Чорнобаївка! Чорнобаївка!
Це для всій русні роз'їбаївка
Чорнобаївка! Чорнобаївка!
Це для всій кацапні роз'їбаївка (ка)
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20.08.2022 20:40 Відповісти
ШО, ОПЯТЬ?! (с)
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20.08.2022 20:45 Відповісти
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20.08.2022 20:46 Відповісти
Alexander Kovalenko

@zloy_odessit

·

https://twitter.com/zloy_odessit/status/1561028377980674048 1 ч

Вечерняя Чернобаевка неизменно и традиционно прекрасна как всегда. Чернобаевка - там где традициями пропитан воздух!
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20.08.2022 20:49 Відповісти
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20.08.2022 20:58 Відповісти
..жги тварей болот мацковии,БОГ увидит крупней боезапас пришлет
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20.08.2022 21:14 Відповісти
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20.08.2022 21:17 Відповісти
- Вот вам канистра соляры, до Чернобаевки хватит

- А назад как?
- Не понял вопрос
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20.08.2022 21:23 Відповісти
Мої дзвонили. Кажуть, що «фойєверк» добрий був. Там хлопціне тільки в БК попали, а ще в казарми…..
Орки, хто ще зміг, потім в Херсон тікали……
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20.08.2022 21:30 Відповісти
Німеччина відправить двадцять 70-мм пускових установок для ракет APKWS на базі баггі.
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20.08.2022 21:51 Відповісти
Banderowagen Ausw. 777
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20.08.2022 21:55 Відповісти
По аэродрому... по аэродрому...
HIMARS пробежал - кацапов нет!
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20.08.2022 21:54 Відповісти
Треба подзвонити у американську кіноакадемію, щоб там висунули нашу Чорнобаївку на "Оскар", у номінації "Найкращий серіал 2022го року"...
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20.08.2022 22:03 Відповісти
Уявляю, скільки металобрухту звідтам вивезуть місцеві ромале, коли орки заберуться вслід за своїм карабльом...
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20.08.2022 23:27 Відповісти
Повторение - мать учения
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21.08.2022 06:47 Відповісти
 
 