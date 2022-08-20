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Ввечері 20 серпня ЗСУ нанесли вогневий удар по аеродромі в окупованій Чорнобаївці. ФОТО
Ввечері 20 серпня Збройні сили України нанесли вогневий удар по аеродрому в окупованій Чорнобаївці Херсонської області.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють користувачі соцмереж.
Топ коментарі
+62 Olena Lynch
показати весь коментар20.08.2022 20:06 Відповісти Посилання
+39 Марина Кравець
показати весь коментар20.08.2022 20:08 Відповісти Посилання
+29 Татьяна Москаленко #526378
показати весь коментар20.08.2022 20:09 Відповісти Посилання
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Я сказав би, що то - стаціонарний крематорій під відкритим небом (пардон за чорний гумор, коли що).
Офис президента Украины предоставил список всех советников главы ОП.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3554740-arestovic-e-radnikom-ofisu-prezidenta-podolak.html
А тут навпаки, список 24 дітей лейтенанта Шмідта опублікували. Глядь. Немає Люськи,що танцює раком. Пояснюють, що Люська не входить в число, але працює в ...ОПі. Видать, самозванка.
- себе не поважать. «Зливний бачок» Бідосіка. Буковельский лижник навчив його прийомам Хуцпи. Жодному його слову не можна вірити. Меле суцільну брехню, як і арлекін із Кривого Рогу (тіпа: «Літаки летять - будемо всіх бомбить»).Підворотня обирає підворотню
Можна туди срочників ганяти на учнівські стрільби.
це постійна робота..
Дика їм, і слава ЗСУ.
Героям слава !!!
Когда я в мае-июне была в Германии то удивилась сколько на вокзалах военных. Врозь, по одному куда-то едут.
И местные сказали что это нетипично -столько военных.
я так понимаю, и опытные люди это подтверждают - с марта начали подготовку и с мая активизировали что-то типа сборов резервистов. освежают навыки и т.д. Все кто служил когда-либо и имеют подходящие военные профессии.
выглядят конечно.. эдакие экипированные по-современному фрицы - с иголочки, форма новенькая.. но полевая.
Яб навіть сказав "НАМОЛЕНЕ"...
Слава ЗСУ👍🏼👊🏼🙏🏼
якщо аеродрома (жіночого роду) то по аеродромі
Сеструха з Польщі назад до Дніпра поїхала.
Позамерзнете там всі взимку. Так і сказав.
От, ніфига я не патріот... ...навіть своїх врятувати не можу -- бо дурні. В Зелю вірять.
Пан Шольц -- думає за німців першочергово. Твої особисті турбування про німців -- всім тут пох... -- пардон! -- тут трошки недоречні.
(в Україні теж зараз намагаються те саме провернути)
та да.
Ещё много много раз..
Край неба палає;
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає."
Край неба палає
Кацапчиків в пеклі
Дідько зустрічає..
Якось так правдивіше😁
Це для всій русні роз'їбаївка
Чорнобаївка! Чорнобаївка!
Це для всій кацапні роз'їбаївка (ка)
@zloy_odessit
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https://twitter.com/zloy_odessit/status/1561028377980674048 1 ч
Вечерняя Чернобаевка неизменно и традиционно прекрасна как всегда. Чернобаевка - там где традициями пропитан воздух!
- А назад как?
- Не понял вопрос
Орки, хто ще зміг, потім в Херсон тікали……
HIMARS пробежал - кацапов нет!