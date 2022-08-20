Єрмак блокує доставку військової допомоги безпосередньо до підрозділів на передовій: натомість додали ще більше бюрократії, - Спартц

Конгресвумен Вікторія Спартц заявляє, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак блокує доставку військової допомоги в Україну безпосередньо до підрозділів на передовій.

Про це вона написала в своєму акаунеті в твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Можливо, Newsweek слід запитати, чому картель Андрія Єрмака більше 4 місяців блокує логістику "з точки в точку", коли допомога доставлятиметься безпосередньо до підрозділів на передовій з належним пакуванням. Натомість вони додали ще більше бюрократії, використовуючи його маріонеток", - заявила Спартц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "У вересні 2021 року у держдепартаменті США нам з Єрмаком сказали: "Хлопці, копайте траншеї!", - глава МЗС Кулеба