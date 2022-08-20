УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9418 відвідувачів онлайн
Новини Війна
42 774 293

Єрмак блокує доставку військової допомоги безпосередньо до підрозділів на передовій: натомість додали ще більше бюрократії, - Спартц

спартц

Конгресвумен Вікторія Спартц заявляє, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак блокує доставку військової допомоги в Україну безпосередньо до підрозділів на передовій.

Про це вона написала в своєму акаунеті в твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Можливо, Newsweek слід запитати, чому картель Андрія Єрмака більше 4 місяців блокує логістику "з точки в точку", коли допомога доставлятиметься безпосередньо до підрозділів на передовій з належним пакуванням. Натомість вони додали ще більше бюрократії, використовуючи його маріонеток", - заявила Спартц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "У вересні 2021 року у держдепартаменті США нам з Єрмаком сказали: "Хлопці, копайте траншеї!", - глава МЗС Кулеба

Автор: 

Конгрес США (1243) зброя (7564) США (23607) Єрмак Андрій (1389) Офіс Президента (2033) Спартц Вікторія (50)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+110
Здивовані, що ту падлюку ніхто не звільнив.
Виходить - нікому звільняти. Єрьмак найвища влада в Україні.
показати весь коментар
20.08.2022 20:41 Відповісти
+92
Хтось здивований...?((
показати весь коментар
20.08.2022 20:38 Відповісти
+66
Перепелиця
@perepelUA
·
19 серп.
Спочатку називаєш збільшення фінансування армії популізмом, потім намагаєшся викликати почуття провини у інших
показати весь коментар
20.08.2022 20:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
коли подохне дєрьмак, це буде не менше свято чим виздихання *****.
показати весь коментар
20.08.2022 21:25 Відповісти
Юрій Швець цитував інтерв'ю іспанського легіонера журналу нюсуік,де він говорив що на передову їм привезли джавеліни ,але БЕЗ АКУМУЛЯТОРІВ.Цей легіонер зв'язався з виробником джавелінів і там запевнили що такого не може бути,вони поставляють повністю укомплектовані вироби.Якщо з іноземцями так вчиняє наша влада,то більшість наших воїнів бачили джавеліни мабуть тільки на фото чи відео.Я несумніваюсь що Вікторія Спартц на стороні України - повна протилежність єрмаку.
показати весь коментар
20.08.2022 21:25 Відповісти
А сотни дронов-камикадзе, которые передали еще весной? Я всё ждал, когда же они проявят себя, когда будут видео с их применением? И - НИЧЕГО. ТИШИНА ПОЛНАЯ.
показати весь коментар
20.08.2022 23:20 Відповісти
А в это время ,вместо Ермака взрывают какого то Дугина

показати весь коментар
21.08.2022 12:40 Відповісти
Зелені всі зрадники!! Браво Спартц!!
показати весь коментар
20.08.2022 21:25 Відповісти
Ніхто не звернув увагу на зустріч Ердогана у Львові?Після главзебіла хто вітав президента Туретчини?Правильно...А потім Кулеба....Виходить міністр закордонних справ України низче за посадою...
показати весь коментар
20.08.2022 21:37 Відповісти
Ця тварюка єрмак просто зло для України, невже немає на нього управи....
**** кончена, московська підстилка.
показати весь коментар
20.08.2022 21:27 Відповісти
Дерьмак повинен бути висланий на парашу!
показати весь коментар
20.08.2022 21:27 Відповісти
у мішку
показати весь коментар
21.08.2022 03:52 Відповісти
Кузьма_"Скрябін"

Ні один зі всіх президентів України і ні один з депутатів, які просиджували штани і крали в нас бабки, ніхто не зробив нічого, ні грама, щоб тої війни не було… Парадокс в тому, що ніхто не хотів лишитись героєм в Україні. Запиши своє ім'я в історію, щоб твоїм внукам казали: «Боже, який в тебе був дід-прадід!» Зроби хоть щось! - Ніхто ніфіга. Руїна. Українці завжди вміють вибрати якогось такого, щоб спочатку з вазеліном, а потім вже й без вазеліна. Ми вибираєм такого, щоб «пожестче». Садо-мазохізм такий в генах.

Українці хворіють на відсутність власної гідності. Бо ми «терпили», думаємо, хамство само собою куди дінеться. Усі біди на нас сипляться від того, що ми терпимо і мовчимо, поки дуже не припече.

Автор світлини: Олена Божко

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: https://karabas.live/kuzma/ Пам'яті Кузьми Скрябіна. Що він залишив нам після себе?



Ще більше новин та цікавостей у нашому Телеграм-каналі LIVE: швидко, зручно та завжди у вашому телефоні!

https://t.me/live_te Перейти на наш канал

Поделиться:

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://karabas.live/10-tsitat-kuzmy-pro-********/&title=10 facebook https://twitter.com/share?text=10 twitter https://telegram.me/share/url?url=https://karabas.live/10-tsitat-kuzmy-pro-********/&text=10 telegram
показати весь коментар
20.08.2022 21:27 Відповісти
Певно, саме тому Кузьма (помилуй, Господи, його душу) агітував за Хама і ригів.
Нє?
показати весь коментар
21.08.2022 01:08 Відповісти
З язика зірвали!
показати весь коментар
21.08.2022 02:55 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2022 08:42 Відповісти
В воюющей стране агент врага управляет госорганами - на нем море крови наших воинов и гражданских
показати весь коментар
20.08.2022 21:27 Відповісти
https://twitter.com/oksanetta11/status/1558808286622879745?t=oa3zk0CXN_FuOokTJx6nPQ&s=09
показати весь коментар
20.08.2022 21:28 Відповісти
АльерНатор відсос блазнівський.
показати весь коментар
20.08.2022 21:42 Відповісти
малоПИД..роский, бенин Нарко-Дегенерат будет полность выполнять указания Елдака и кремля потому что Елдак поставлен патрушевым смотрящим над Ослом в Омане в замен на сохранения киностудий в маЦкве под руководством шефиров, офшороми к ним подвязанными, майном в маЦкве и Крыму, сватов на стс и т.д
показати весь коментар
20.08.2022 21:32 Відповісти
Як на цей раз відреагує ******* ?Вдасть що грає х.єм на піаніно,та не чує?
показати весь коментар
20.08.2022 21:33 Відповісти
А хто у нас взагалі президент?

Отой папуга ЗЄ, що у відосиках мавпує?
Чи той бугай Єрмак, що реально всім керує?
показати весь коментар
20.08.2022 21:35 Відповісти
Ви що забулися? В нас всі 73% президенти!
показати весь коментар
20.08.2022 21:49 Відповісти
Шах і мат.

З іншої сторони, стає ясно, чому Україна постійно в глибокій сраці. З таким баластом дебілів випливсти не реально, як би не грібли 25%.
показати весь коментар
20.08.2022 21:57 Відповісти
Завхоз рулить.
показати весь коментар
20.08.2022 21:37 Відповісти
С початку кричали, що воєнна допомога розкрадається, взяли усе під жорсткий контроль, тепер багато бюрократії?
показати весь коментар
20.08.2022 21:40 Відповісти
А логики нет. Просто для Спац украинцы плохие, а с путлером надо договариваться...
показати весь коментар
20.08.2022 21:43 Відповісти
кацап, от тебя гавном воняет
показати весь коментар
20.08.2022 21:44 Відповісти
А ви чого з-за кордону трансюєте? Ви часом не з кримлівської ботоферми через VPN прцюєте?
показати весь коментар
20.08.2022 21:49 Відповісти
А чого це ти, ботва подляківська, різко кацапську мову забула?
показати весь коментар
20.08.2022 21:52 Відповісти
На пляшку, кацапа.
показати весь коментар
20.08.2022 22:34 Відповісти
******* і контролювати - не одне і те ж.

Контролювати злодюг повинні поліцецські, а не самі злодюги.
Тому Спарц і каже, що США повинні контролювати допомогу, а не ларьочник Єрмак.
показати весь коментар
20.08.2022 21:45 Відповісти
Конечно Спац лучше всех знает что происходит с оружием в Украине....
Вчера говорила, что украинцы продают россиянам оружие, а сегодня оно уже так далеко от передовой, что продажу организовать не возможно... У тети шизофрения?
Пусть у крымчан спросит где украинское оружие
показати весь коментар
20.08.2022 21:42 Відповісти
Я зовсім здивований,що робить котрразвєдка ВСУ,єслі ця гидота сама нє хочє на нари,тоді пора його кінчити,з ворогами тільки так і роблять.
показати весь коментар
20.08.2022 21:43 Відповісти
Все кто, в военное время, работает на подрыв доверия к военно-политическому руководству Украины - агент кремля.
показати весь коментар
20.08.2022 21:45 Відповісти
Підеш на нуль з мухою та калашем під цілодобовий обстріл кацапів зупиняти?
показати весь коментар
20.08.2022 21:58 Відповісти
Как раз агенты кремля сидят у нас на Банковой и ВР. ПИз**ят бабло и гуманитарку и пиз**Ят при этом про патриотизм и самоотверженность
показати весь коментар
21.08.2022 06:10 Відповісти
Не нравится мне этот Ермак, но что-то Спартц гонит какую-то пургу... Или генерал Залужный по её мнению пустое место?! Его что не побеспокоило бы если бы оружие 4 месяца не доходило до передовой?! Фигню по-моему несёт тетя.
показати весь коментар
20.08.2022 21:46 Відповісти
Нє нравіццо - нє кушай (с).
показати весь коментар
21.08.2022 08:39 Відповісти
Блокуючи доставку озброєнь, єрмак , є в такому разі,вбивця українського народу гірший, за рашистських кровопивців.
показати весь коментар
20.08.2022 21:54 Відповісти
Після розмінування Чонгару у зеленої шобли є два шляхи - Втікати або займатись саботажем затягуючи війну, бо наслідком перемоги буде судовий процес над воєнними злочинцями і їх посіпаками.
показати весь коментар
20.08.2022 21:57 Відповісти
Ермак - глава офиса президента, а не офиса Министра Обороны.
Пусть в своем офисе сотрудникам блокирует выдачу бумаги и скрепок.
Зеленский, ты Президент, Главнокомандующий или кто?
Почему человек, должность которого не прописана в Конституции и которого народ не избирал, вертит тобой и военной помощью?
показати весь коментар
20.08.2022 21:59 Відповісти
Можливо дєрьмак має компромат на боневтіка.
показати весь коментар
20.08.2022 22:01 Відповісти
Судячи по тому, як активізувались зеполізні тролі, ця тема дуже болісна для ОП.
показати весь коментар
20.08.2022 22:09 Відповісти
офисно-преЗЕдентские гниды продолжают чем могут гадить стране, чтобы оттянуть нашу победу над паРашей. так кто наживается на войне, а, Зеленский? 5 статья Конституции все еще действует, и терпение народа не безгранично...
показати весь коментар
20.08.2022 22:10 Відповісти
знову Єрмак, скоро до нього буде дуже багато запитань, або Спартц не права або.....
показати весь коментар
20.08.2022 22:15 Відповісти
питання до нього одне. чому досі не здох?
показати весь коментар
21.08.2022 03:59 Відповісти
Спартц не про державну зраду пише?
показати весь коментар
20.08.2022 22:20 Відповісти
Знову про поганих бояр і доброго царя, царя ми обрали, а бояр він призначає.
показати весь коментар
20.08.2022 22:21 Відповісти
Не понятно что значит цитата доставка оружия из точки в точку. Госпожа Спартц специалист по военной логистике? Это давление точно на Ермака или на Залужного? Слишком много вопросов.
показати весь коментар
20.08.2022 22:23 Відповісти
Всем ясно, что это значит. Здесь не надо быть специалистом по военной логистике. Главное не специальная терминология, а суть.
показати весь коментар
20.08.2022 22:31 Відповісти
Пан знає, як називається персона, що хизується власною тупістю?
Коли пан того не знає, то я повідомлю панові. Така персона називається йолопом.
показати весь коментар
21.08.2022 00:53 Відповісти
Время пришло, что нам необходим новый исполняющий обязанности президента.

В патриотов Украины, разных партий и беспартийных, нет иного выхода как собраться на мозговой штурм и найти умного патриота Украины имеющего стратегическое мышление. И очень важно, чтобы он не имел высокого антирейтинга. Поэтому Порошенко здесь не пойдет. Забыть все об интересах партий и найти человека ориентируясь сугубо интересами Украины. Даже из партий не входящих в парламент или вообще беспартийного. Прекратить правило, что два украинца - три гетьмана. Все только для спасения Украины. Думаю, что для начала выбрать лучших человек 5, а потом одного - лучшего из них.

Затем свое предложение громко озвучить в СМИ.
Предложить Зеленскому уйти в отставку и назначить выбранного ими человека исполняющим обязанности президента. Только очень осторожно и без серьезного нажима. Чтобы не быть обвиненными в попытке гос. переворота.

А Порошенко пусть готовится к послевоенным выборам. А может и не надо ему на выборы идти? Поучиться у коломойского, который сам во власть не идет, а продвигает много людей во власть. И пытается клонировать партии. Но мы знаем какие в этом у него интересы.
А Порошенко продвигать много людей настоящих умных патриотов.
показати весь коментар
20.08.2022 22:24 Відповісти
Да оно будет держаться за власть до посинения! Оно же понимает, что ему прямая дорога в тюрьму.
показати весь коментар
20.08.2022 22:55 Відповісти
Адристович також
показати весь коментар
22.08.2022 10:47 Відповісти
Чому нібито наші чоловіки пишуть тут під чужими прапорцями? Можна не відповідати.
показати весь коментар
20.08.2022 22:28 Відповісти
Молодець Вікторія.
показати весь коментар
20.08.2022 22:31 Відповісти
Молодець Вікторія. Гризи його дальше.
показати весь коментар
20.08.2022 22:32 Відповісти
Скоріш за все це ми повинні вигризати падлюку дєрмака з тіла державвних інституцій. Що зедибіли, задоволені? Зробили неньку ще раз? Які ж ви зечмоні всі нікчеми!!!
показати весь коментар
20.08.2022 22:58 Відповісти
Прямая демократия в действии?
показати весь коментар
20.08.2022 22:53 Відповісти
Зрозуміло хто такі : Єрмак ,Татаров ,Арестович та інші "патріоти" ,але за всіх них несе персональну відповідальність президент Зеленський виходить вони його влаштовують.
показати весь коментар
20.08.2022 22:56 Відповісти
Зеленскому( Ермаку)- импичмент!
Залужный прекрасно справится без них, а результат будет намного лучше для Украины. Неужели вы думаете что Ермак позволит Украине выйграть войну и начать расследование по поводу Чонгара и закончить расследование по Вагнергейту? Или вы думаете , что Украина сможет выйграть эту войну, когда высшая власть в стране сосредоточена в руках вражеского агента( Ермака)? Что было в Омане? о чем Зе договорился с патрушевым? Почему страна не была готова к войне, хотя разведка США настойчиво предупреждала ? Помню, как в январе Кличко пытался и проводил учения теробороны и как ОП вставлял ему палки в колеса. Уж лучше бы Зе и Ермак уехали с началом войны, не было бы этого ощущения зрады.
показати весь коментар
20.08.2022 22:58 Відповісти
Я от тепер теж думаю, щоб краще Зеля втiк.....
показати весь коментар
20.08.2022 23:49 Відповісти
За ВСЕ , що відбувається в нашій краіні , несе відповідальність
Зепрезидент і за призначення посадових осіб також 😠
не Єрмак , а Зеленський !
показати весь коментар
20.08.2022 22:59 Відповісти
почему ермака агента фсб до сих пор не убили я не пойму?
показати весь коментар
20.08.2022 23:10 Відповісти
потому что ты никак не приедешь из США и не убьёшь!
показати весь коментар
21.08.2022 00:15 Відповісти
скоріш за все, ти "когось не того" відніс до "ЗЕЧМОНЬ"
показати весь коментар
21.08.2022 00:05 Відповісти
Вот жеш беня подсунул украинскому народу проблемищу.
Впарил обманом тупого клоуна, в голове которого наверное и опилок нет. Собрал ему "команду" чтобы легче было протолкнуть на должность. Потом их всех уволили и внедрили Ермака, который все это время находился где то рядом. Клоун свои президентские полномочия слил просто постороннему человеку без каких либо навыков в государственном управлении.
Вот уж действительно, детективная история, придуманная от начала до конца.
показати весь коментар
20.08.2022 23:39 Відповісти
А Беня ли?
показати весь коментар
21.08.2022 00:10 Відповісти
Беня так же само на кукане у кремлядей
показати весь коментар
21.08.2022 00:16 Відповісти
Беня підставив свій канальчик у-, дав сого Андрюшку-І , а потім здав все хазаяйство Кремлю.
показати весь коментар
21.08.2022 02:58 Відповісти
"слуга кремля" це проект москальської гебні від початку до кінця. режисери в кремлі. продюсери й фінансисти, на паях - ху@ло та Бєня. завдання - повернути Україну в орбіту московії політичним шляхом, а якщо не вийде - роззброїти, розкласти з середини та окупувати військовим шляхом. останні 3.5 роки, нажаль, все це доводять.
показати весь коментар
21.08.2022 00:02 Відповісти
Невже не зрозуміло хто такий єрмак. Це ж той, хто насправді президент
показати весь коментар
21.08.2022 00:12 Відповісти
Так , я з вами погоджуюсь , хто такий Єрмак , але за всі про @ би в нашій
краіні , відповідатиме Зеленський
показати весь коментар
21.08.2022 00:34 Відповісти

показати весь коментар
21.08.2022 00:26 Відповісти
Всем понятно кто у нас в стране воду мутит .
показати весь коментар
21.08.2022 01:02 Відповісти
Пора висунути зеленському петицію \ вимогу щодо термінового звільнення єрмака від посади голови оп . якщо не виконає вимоги суспільства. то обох за порєбрик. а Залужному - вольному воля. хай керує ЗСУ самостійно.
показати весь коментар
21.08.2022 01:55 Відповісти
Вона ще зовсі недавнобула у Києві , й спілкуалася з ким ? у посольстві США, мабуть не з завхозом яєць хазяїна
показати весь коментар
21.08.2022 02:57 Відповісти
Лохабонэвтик и его хозяев вместе со ,,Слугами урода" надо убирать с Банковой. ЗЕвлада - позор украинцев!
показати весь коментар
21.08.2022 06:15 Відповісти
На Ранчо Дональда Трампа ФБР и ЦРУ изъяли кучу секретнейших документов и файлов похищенных Трампом во время каденции...
Много чего украл этот ублюдочный хмырь включая данные о ядерном потенциале США...
показати весь коментар
21.08.2022 07:27 Відповісти
Цікаво. Вибрали президентом Зеленського, а звинувачують, чомусь Єрмака. Ви що, дійсно вважаєте, що Єрмак , БОгдан, чи ще якась шістка щось керує. Царь хороший. Чи може хочете виправдати себе , що я "нелох"?
показати весь коментар
21.08.2022 07:47 Відповісти
Яво таваріщ путєн назначіл на должность
показати весь коментар
21.08.2022 08:20 Відповісти
Єрмаківщину потрібно утилізувати. Та перевести керування країною через військових генералів а не через дебілів. Музикантів грати на передову а фахівців у вигляді військових генералів до управління. паскуду єрмака судити народним судом військового часу. А потім розіратися з іншими.
показати весь коментар
21.08.2022 09:26 Відповісти
БУДУТЬ ФАКТИ ТА ДОКАЗИ ЧИ БУДЕМО ПРОСТО РОЗПАЛЮВАТИ ВОГОНЬ НЕНАВИСТІ ЗБИРАЮЧИ НАВКОЛО СЕБЕ ВСІХ НЕЗАДОВОЛЕНИХ????
показати весь коментар
21.08.2022 09:31 Відповісти
для конгресвумен зі США фактів втрати американської зброї в Афгані, а також , а то й інших подібних заяв журналістів-розслідуівачів - цілком достатньо для того, щоб хвилюватися, принаймі, на рівні Америки.
показати весь коментар
21.08.2022 11:05 Відповісти
Спартц встречалась с послом США в Украине на днях, должна была получить все ответы.
Кроме того, разведсообщество США держит этот вопрос под контролем, там не забалуешь.
Если западного оружия просто не хватает, это не значит, что намеренно злоупотребляют.
показати весь коментар
21.08.2022 09:35 Відповісти
Кто нибудь вообще заметил, что конгресвумен ссылается на статью месячной давности, где высказывается по этому вопросу несколько точек зрения, в том числе, что всё не так плохо.
показати весь коментар
21.08.2022 09:46 Відповісти
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2010/167767 Андрій Кокотюха, український письменник, допис "Про Єрмака" :

У обох моїх ФБ-стрічках завдяки моєму бажанню бачити широку картину довкілля проскакує таке: "Ми воюємо п'ятий місяць, а якась американська баба з Носівки (селище, де народиоася Вікторія Спартц-Кульгейко - А.М.) каже про якихось шпигунів у владі. Що ж роблять ці шпигуни, якщо ми воюємо, а не здалися? Бреше вона!"

Спробую пояснити, хоча навряд почують:
1. Про Єрмака чинного президента попереджали щонайменше за рік до вторгнення.
2. Єрмак непрямо, але успішно, завдяки величезному впливу, сварив Україну з Заходом. Звідси гальмування з підтримкою.
3. Єрмак переконував президента України виконувати всі російські забаганки. Пояснював: зробимо отак - і вони не нападуть. Якби не розтяжка між агресором і Заходом, Україна лягла б під агресора ще рік тому. І це подали б як успіх, не те що всякий там Мінськ.
4. Єрмак - антизахідник.
5. Єрмак поміняв пріоритет. Йому вигідно, аби в Україну ще вчора пішли мільярди підтримки. Бо ділити мільярди буде його кум Тищенко, це відкрита інформація, Котлета займається проектом відбудови.
6. Хорошие русские заходять в Україну з подачі Єрмака. Він контролює інформаційну політику, і офіційна інформполітика позитивно налаштована до Невзорова сотоваріщі.
7. З подачі Єрмака були, є і будуть спроби знецінення генерала Залужного.
8. На початку квітня раптова поява Бориса Тарасовича Джонсоненка зупинила Єрмака на черговому етапі переговорів із Росією.

Не продовжую перелік. Без того великий текст. Дякую за розуміння.
показати весь коментар
21.08.2022 11:19 Відповісти
https://focus.ua/*******-novosti/526149-afganistan-ne-povtoritsya-u-zelenskogo-zaverili-ssha-chto-zapadnoe-oruzhie-ne-popadet-v-ruki-vs-rf д'Єрмак виправдовується :

"Глава Офиса президента Андрей Ермак попробовал развеять опасения американцев в том, что использование поставляемого Украине западного оружия находится под недостаточным контролем. Он https://www.newsweek.com/top-ukrainian-official-western-weapons-are-safe-hands-opinion-1734628 опубликовал в Newsweek колонку, в которой напомнил, что за минувшие 20 лет американцы и их союзники поставили в Ирак и Афганистан военной техники на сотни миллиардов долларов, а затем часть этого оружия оказалась в руках врага. Он заверил американскую аудиторию в том, что в случае с Украиной все будет иначе, так как украинцы намерены биться до победы".

І.т.д.
показати весь коментар
21.08.2022 11:25 Відповісти
А в это время ,вместо Ермака взрывают какого то Дугина
показати весь коментар
21.08.2022 12:38 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 