Якщо виникне якась загроза, п’ята стаття статуту НАТО буде застосована, - міноборони Польщі про перекидання російських ракет у Калінінград
У Міноборони Польщі пообіцяли адекватну відповідь на перекидання Росією гіперзвукових ракет "Кинжал" під Калінінград і нагадали про принцип колективної безпеки НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україназ посиланням на заяву заступника міністра оборони Польщі Войцеха Скуркевича.
"Наші дії - в консультації з нашими союзниками і штабом НАТО - є і будуть залишатися адекватними загрозам і діям, що вживаються Російською Федерацією під Калінінградом", - підкреслив Скуркевич.
За його словами, Польща повністю захищена від будь-яких зовнішніх загроз завдяки членству в НАТО.
"Якщо виникне якась загроза, п'ята стаття Північноатлантичного договору - тобто формула "один за всіх і всі за одного" - буде застосована", - зазначив заступник міністра.
Скуркевич додав, що в північно-східних регіонах Польщі вже давно застосовується низка заходів щодо зміцнення оборони східного флангу НАТО. Зокрема, там дислокуються союзні війська і проводяться інтенсивні військові навчання.
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▪️Первый. Если ВСУ «начнет разрушаться», и рф добьется победы в Украине.
▪️Второй. Если эта война не закончится в течение года.
▪️Третий. США могут ввести сухопутные войска для помощи Украине.
▪️Четвертый. Америка решит изменить ситуацию, начав участвовать в боевых действиях.
▪️Пятый. «Намеренная эскалация», что якобы США против своей воли втягивается в войну по неожиданному развитию событий.
ДЕ ГААГА ДЛЯ НИХ ?
іншої країни Європи, то НАТО і США будуть АВТОМАТИЧНО втягнуті в конфлікт і
параша це розуміє. Знову блєф про іскандери смєются який може закінчитися дуже
плачевно для паРащі - війна на два фронти і нові ГІПЕРСАНКЦІЇ (вже офіційне ембарго
на всю торгівлю з росієй) знищать паРашу за півроку як країну, ядерна зброя буде
взята під "шефство" США, підлодки з тактичною ЯЗ будуть поставлені у депо доки
там не згниють