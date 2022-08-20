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Якщо виникне якась загроза, п’ята стаття статуту НАТО буде застосована, - міноборони Польщі про перекидання російських ракет у Калінінград

польша,граница

У Міноборони Польщі пообіцяли адекватну відповідь на перекидання Росією гіперзвукових ракет "Кинжал" під Калінінград і нагадали про принцип колективної безпеки НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україназ посиланням на заяву заступника міністра оборони Польщі Войцеха Скуркевича.

"Наші дії - в консультації з нашими союзниками і штабом НАТО - є і будуть залишатися адекватними загрозам і діям, що вживаються Російською Федерацією під Калінінградом", - підкреслив Скуркевич.

За його словами, Польща повністю захищена від будь-яких зовнішніх загроз завдяки членству в НАТО.

"Якщо виникне якась загроза, п'ята стаття Північноатлантичного договору - тобто формула "один за всіх і всі за одного" - буде застосована", - зазначив заступник міністра.

Скуркевич додав, що в північно-східних регіонах Польщі вже давно застосовується низка заходів щодо зміцнення оборони східного флангу НАТО. Зокрема, там дислокуються союзні війська і проводяться інтенсивні військові навчання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ погрожує Європі: Перекинули три МіГ-31 з гіперзвуковими ракетами "Кинжал" до Калінінградської області. ВIДЕО

Автор: 

Калінінград (96) Польща (8662) ракети (4093)


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Топ коментарі
+18
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20.08.2022 20:46 Відповісти
+9
Ось ці тупі людоіди вперлися в Україну вбивати і рушити країну
ДЕ ГААГА ДЛЯ НИХ ?

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20.08.2022 20:57 Відповісти
+7
Мені вже доусрачу цікаво як на практиці виглядатиме застосування тої славнозвісної статті статуту НАТО у контексті того як поводять себе деякі члєни НАТО типу мадярії, туреччини, греції, німеччини...
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20.08.2022 20:51 Відповісти
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20.08.2022 20:46 Відповісти
Куріння вбиває!
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20.08.2022 20:55 Відповісти
***** дурне, та Зеля дурніше... (бк)
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20.08.2022 20:47 Відповісти
США могут вступить в войну с рф в 5 случаях, - Foreign Affairs со ссылкой на профессора политологии Джона Миршаймера.

▪️Первый. Если ВСУ «начнет разрушаться», и рф добьется победы в Украине.

▪️Второй. Если эта война не закончится в течение года.

▪️Третий. США могут ввести сухопутные войска для помощи Украине.

▪️Четвертый. Америка решит изменить ситуацию, начав участвовать в боевых действиях.

▪️Пятый. «Намеренная эскалация», что якобы США против своей воли втягивается в войну по неожиданному развитию событий.
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20.08.2022 20:49 Відповісти
Цей професор зловживає точно не віскі, я ******** віскі але навіть на підпитку середньої важкості мені таке не прийде у голову...
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20.08.2022 21:01 Відповісти
Я перепрошую, калінін від слова кал?
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20.08.2022 20:50 Відповісти
орків там відкинули ще в березні...що вони тепер хочуть там ловити навіть не уявляю...
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20.08.2022 21:45 Відповісти
Мені вже доусрачу цікаво як на практиці виглядатиме застосування тої славнозвісної статті статуту НАТО у контексті того як поводять себе деякі члєни НАТО типу мадярії, туреччини, греції, німеччини...
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20.08.2022 20:51 Відповісти
Ось ці тупі людоіди вперлися в Україну вбивати і рушити країну
ДЕ ГААГА ДЛЯ НИХ ?

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20.08.2022 20:57 Відповісти
..какой проститут ЕС жто сказал? 4-5-6 статьи НАТО
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20.08.2022 21:08 Відповісти
Опять же на *** пошлют🤣🤣🤣
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20.08.2022 21:35 Відповісти
о меморандуме будапештском з гарантами на досуге побалакайтэ..
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20.08.2022 21:16 Відповісти
Як що буде нанесено хоч один ракетний удар по Польщі, чи Болгарії з Румунієй чи
іншої країни Європи, то НАТО і США будуть АВТОМАТИЧНО втягнуті в конфлікт і
параша це розуміє. Знову блєф про іскандери смєются який може закінчитися дуже
плачевно для паРащі - війна на два фронти і нові ГІПЕРСАНКЦІЇ (вже офіційне ембарго
на всю торгівлю з росієй) знищать паРашу за півроку як країну, ядерна зброя буде
взята під "шефство" США, підлодки з тактичною ЯЗ будуть поставлені у депо доки
там не згниють
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20.08.2022 21:38 Відповісти
Розхячать ті ракети , оленевод скаже що окурок винен
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20.08.2022 21:47 Відповісти
Калининград- демиллитаризировать, путём ввода войск НАТО.
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20.08.2022 22:32 Відповісти
5 статья НАТО гласит - Если ******** чего то хочет, то нужно стать раком, отдать честь, и произнести "Разрешите быть полезным!". Потому что главное не допустить эскалации конфликта.
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21.08.2022 06:47 Відповісти
 
 