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МЗС Австрії викликало "на килим" постпреда РФ Ульянова за скандальний твіт про українців

михаил,ульянов

Міністерство закордонних справ Австрії відреагувало на твіт постійного представника РФ при міжнародних організаціях у Відні Міхаіла Улянова, через який МЗС України вимагає висилки російського дипломата.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

МЗС Австрії заявило, що обурене заявою росіянина, тому викликало Ульянова на розмову у неділю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС закликало Австрію вислати дипломата РФ Ульянова за заклик ліквідувати українців: "Не можна терпіти цю мову геноциду"

"Ми обурені людиноненависницькими заявами постпреда Росії та його спробами прив'язати те, що прив’язати неможливо. Ми за свободу слова. Але ми також маємо право зайняти тверду позицію проти таких підбурювальних заяв. Тому постпреда Росії Міхаіла Ульянова викликали в МЗС у неділю", - йдеться у повідомленні австрійського міністерства у Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук просить Австрію депортувати постпреда РФ за заклик ліквідувати українців

Автор: 

Австрія (986) МЗС (4202) посол (1110) росія (66431)


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Топ коментарі
+14
***** этого Ленина тоже!
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20.08.2022 21:07 Відповісти
+12
**********
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20.08.2022 21:07 Відповісти
+11
Насварять пальчиком: ай-яй-яй.
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20.08.2022 21:06 Відповісти
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Насварять пальчиком: ай-яй-яй.
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20.08.2022 21:06 Відповісти
Ні,на танці запросили! одна з них з куйлом вже танцювала, іншим завидно...
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20.08.2022 21:21 Відповісти
Запросять провести ще одну конференцію на тему «українські нацисти» для вищого складу поліції Відня
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20.08.2022 21:36 Відповісти
Замість копняка під велику сраку погрозять пальчиком, ваша правда .
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20.08.2022 22:07 Відповісти
***** этого Ленина тоже!
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20.08.2022 21:07 Відповісти
можна відразу до першого
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20.08.2022 21:14 Відповісти
**********
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20.08.2022 21:07 Відповісти
Думаю вивернеться... на жаль.
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20.08.2022 21:09 Відповісти
Та, отож, нажаль... Тре таких на пляшку садити... Або, швабрагейт
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20.08.2022 21:14 Відповісти
Та йому *****!
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20.08.2022 21:11 Відповісти
Австрія Фірташа видати не може, а ви хочете ...
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20.08.2022 21:08 Відповісти
Чого це він сандальний? -- він банальний...
"От осинки не родятся апельсинки"
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20.08.2022 21:10 Відповісти
Чому сандальний?
Певно тому, що йому невдовзі добряче засандалять свої ж. А далі інші підтягнуться!
)))
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20.08.2022 21:13 Відповісти
мобилизовать дебила и пусть проявляет свою любовь к раше в Крыму или под Херсоном
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20.08.2022 21:10 Відповісти
Сцикуни. Потанцюйте з ним...
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20.08.2022 21:11 Відповісти
Кожна така капля додає європейцям розуміння до того, що таке росія!

І це таки добре!

Нам незказанно поталанило, що наші вороги настільки тупі... було б набагато гірше, якщо б вони були розумними.
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20.08.2022 21:12 Відповісти
це не обурення...це окозамилювання.
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20.08.2022 21:13 Відповісти
Яке огидне кацапське іпало. Ця людина важко бухає і має негативну енергетику. Бхе?
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20.08.2022 21:14 Відповісти
…тільки уявіть, як ця мерзота, дихаючи гнилими зубами вам в лице говорить подібні речі… я
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20.08.2022 21:23 Відповісти
Зі мною це створіння після такої речі , гнилі зуби би випльовувала , але …
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20.08.2022 21:39 Відповісти
а викинути нах.. цю нацистську потвору?
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20.08.2022 21:21 Відповісти
випороть холопа
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20.08.2022 21:22 Відповісти
Викиніть цю тварину на па-рашу!
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20.08.2022 21:25 Відповісти
На "келим" не нужно,сразу на х..й!
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20.08.2022 21:26 Відповісти
Чемодан вокзал ГААГА
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20.08.2022 21:26 Відповісти
нічого йому не буде.
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20.08.2022 21:26 Відповісти
Ще і на стіл насере їм.
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20.08.2022 22:12 Відповісти
Я чет не понимаю - официальный представитель россии заявил и почему увольняют говорящий рот а не саму страну. Так проще и все довольны? Да нет, надо не вестись на этот развод. Если Австрия хочет уволить, так увольте россию
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20.08.2022 21:40 Відповісти
Их там 100 млн, жизни не хватит всех представителей уволить
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20.08.2022 21:42 Відповісти
У цього посла не слов'янське обличчя - якийсь східний азіат
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20.08.2022 21:40 Відповісти
Он не посол. Не злитесь, но возможно интересно будет почитать о ветвях и ответственности в дипломатических миссиях.
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20.08.2022 21:48 Відповісти
В нього не обличчя а морда і це морда кацапа
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20.08.2022 21:52 Відповісти
Основна маса кацапів, не мають жодного відношення до слов'ян, у тому числі безпородна шавка путін.
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20.08.2022 21:59 Відповісти
Типова кацапська харя
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20.08.2022 23:32 Відповісти
Австрія завжди була насичена українським криміналітетом . Туди йшли грязні гроші як інвестиція плюс взятки , австрійців це не смущало
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20.08.2022 21:42 Відповісти
На жаль, Борис Савінков не пристрелив у минулому столітті рідкісного, лисого виродка - Володимира Ульянова, хоча мав стовідсоткову можливість здійснити це. Ось і розплодилися кацапські гниди, як ці, його однофамільці, Михайло, актеришка, який виконував його роль у театрі, а другий виродок, теж Михайло, опинився зараз у Відні.
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20.08.2022 21:48 Відповісти
Не допомогло б
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20.08.2022 23:58 Відповісти
в московитів є НАЙсильніша та НАЙстрашніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я, дипломати раZZії.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України....
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20.08.2022 21:49 Відповісти
михуїло ульянов - чмо кацапське, звичайна раша-фашистська, угро-фінська свиня. Хай простять мене естонці й фіни, вони не відцурались від своїх коренів, бо нормальні.
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20.08.2022 21:49 Відповісти
Вместе с верительной грамотой каждый дипломат РФ обязан предоставить справку с психдиспансера, свидетельство о прививке от бешенства, и быть в наморднике...
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20.08.2022 21:51 Відповісти
пора и этого сифилитика в запломбированном вагоне на историческую родину отправить, - пусть там речи толкает на бронивичке.
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20.08.2022 21:57 Відповісти
Його не на "килим" треба визивати, а хапать за яйця й тягнить на ешафот!
А там 3,14здить лопатою поки не здохне нах*й...
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20.08.2022 21:59 Відповісти
Австралия , супер , *** , подтолкните накуй эту мразь прлиз .
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20.08.2022 22:02 Відповісти
Поедет в госдуру. Ротация так сказать
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20.08.2022 22:03 Відповісти
гнати смердючого кацапа назад на болота
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20.08.2022 22:07 Відповісти
Колись на закаті днів Лазар Каганович, як писав його племінник Каган із США, розказуючи про свій шлях в партії, зауважив, якщо гарно пошкребти Володю Ульянова, то обовязково вилізе щось татарське. А фізія цього фрукта повністю тотожна середньовічному визначенню руського тіпажа - глаз узкий нос плюский -єто руській, жалко,що немає козлиної борідки
.
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20.08.2022 22:24 Відповісти
Владимир Ульянов - мать урождённая Бланк- дочь староконстантиновского еврея, а отец смесь астраханского колмыка
и чуваша. Русской крови ни капли. Дед имел фамилию-Ульянин.
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20.08.2022 22:29 Відповісти
Украина должна сделать запрос на предмет выдачи элемента,
с последующим привлечением по статье "терроризм".
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20.08.2022 22:26 Відповісти
Ось тому цю рашиську наволоч з всіх цивілізованих країн треба гнати,ці чорти живуть ще в середньовіччі.
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20.08.2022 22:51 Відповісти
 
 