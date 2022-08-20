МЗС Австрії викликало "на килим" постпреда РФ Ульянова за скандальний твіт про українців
Міністерство закордонних справ Австрії відреагувало на твіт постійного представника РФ при міжнародних організаціях у Відні Міхаіла Улянова, через який МЗС України вимагає висилки російського дипломата.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
МЗС Австрії заявило, що обурене заявою росіянина, тому викликало Ульянова на розмову у неділю.
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"Ми обурені людиноненависницькими заявами постпреда Росії та його спробами прив'язати те, що прив’язати неможливо. Ми за свободу слова. Але ми також маємо право зайняти тверду позицію проти таких підбурювальних заяв. Тому постпреда Росії Міхаіла Ульянова викликали в МЗС у неділю", - йдеться у повідомленні австрійського міністерства у Twitter.
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"От осинки не родятся апельсинки"
Певно тому, що йому невдовзі добряче засандалять свої ж. А далі інші підтягнуться!
)))
І це таки добре!
Нам незказанно поталанило, що наші вороги настільки тупі... було б набагато гірше, якщо б вони були розумними.
це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я, дипломати раZZії.....
і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України....
А там 3,14здить лопатою поки не здохне нах*й...
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и чуваша. Русской крови ни капли. Дед имел фамилию-Ульянин.
с последующим привлечением по статье "терроризм".