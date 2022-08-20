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Новини Війна
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Путін знав про злочини, трибунал над ним буде швидким, - прокурор у справі Мілошевича Найс

мілошевич

Російський диктатор Володимир Путін знав про всі злочини російської армії в Україні, тому судовий процес над ним не буде довгим.

Про це повідомив головний прокурор у справі експрезидента Сербії Слободана Мілошевича у Міжнародному кримінальному трибуналі щодо колишньої Югославії Джеффрі Найс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, якщо є достатня кількість доказів та чітка структура злочинів чи руйнування цивільних цілей, то це є порушенням кодексу правил ведення війни.

Юрист зазначив, що всі бачили, що відбувалося у перші дні повномасштабного вторгнення Росії до України, а Володимир Путін знав, що відбувається і міг зупинити російську армію.

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"Він робив, що хотів – здійснював злочини проти мирного населення. І це чіткий випадок, коли судовий процес не може бути довгим", – сказав Найс.

Джеффрі Найс був провідним обвинувачем у процесі над колишнім президентом Сербії Слободаном Мілошевичем, у Міжнародному трибуналі з колишньої Югославії. Найс ініціював початкову справу звинувачення про зв'язок звірств, скоєних у колишній Югославії, з Мілошевичем, вів справи боснійського хорвата Даріо Кордича у МТКЮ та успішне судове переслідування Горана Єлисича. З часу співпраці з МТКЮ Найс працював у Міжнародному кримінальному суді та з групами потерпілих. Спеціалізується на правах людини, публічному праві та особистій шкоді.

Автор: 

Гаазький трибунал (166) путін володимир (24222) трибунал (281)


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Топ коментарі
+24
Він дав наказ на ці злочини, як він міг не знати
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20.08.2022 22:09 Відповісти
+10
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20.08.2022 22:12 Відповісти
+9
Маю надію що пукіна повісять на очах усього світу...
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20.08.2022 22:10 Відповісти
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Він дав наказ на ці злочини, як він міг не знати
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20.08.2022 22:09 Відповісти
Маю надію що пукіна повісять на очах усього світу...
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20.08.2022 22:10 Відповісти
Пречудово! До листопада вже почекаємо... Тільки не прогавте його там!
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20.08.2022 22:10 Відповісти
Напхаєм йму повну сраку динаміту, підпалим - поки горить, хай судять...
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20.08.2022 22:11 Відповісти
Буржуйка 40 литров выдерживает горение и не взрывается при
2х шашек по200гр. тротил-втолуола. Лучше- гремучую ртуть.
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20.08.2022 22:15 Відповісти
Так вонож не "буржуйка"!
Це х*йло зліпляне з гівна, блювотиння та гнилої соломи - така купка потлоху розлетиться і від новорічної петарди...)))
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21.08.2022 00:09 Відповісти
Тепер потрібно його з бункера витягнути до требуналу , бо застрелитись йому сміливості не вистачить
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20.08.2022 22:12 Відповісти
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20.08.2022 22:12 Відповісти
Його пра має бути під порогом в Адмін будову на ваш вибір
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20.08.2022 22:20 Відповісти
СКОРЕЕ БЫ!
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20.08.2022 22:50 Відповісти
Який у цього трибунала механізм, щоб дістатися до ***** та його спільників?Якщо ніякого, то цей трибунал, це просто посміховисько для всього людства.
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20.08.2022 22:13 Відповісти
можуть заочний винести..а там мисливці за головоми військових злочинців за винагороду підтягнуться, хоча в цьому випадку не встигнуть - пуйла оточення за гроші зв'язаним привезе
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20.08.2022 22:19 Відповісти
Гіркін в міжнародному розшуку: його визнано винним у знищенні пасажирського літака.
Його хтось ловить?
Я не впевнений, що будуть полювати за ******, бо макрон, шольц, орбан, та драгі, ледь не плазують перед кацапським маньяком: навіть якщо трибунал винесе вирок, на цьому все і щакінчиться.
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20.08.2022 22:30 Відповісти
Ну, якщо швиденько, тоді влаштуйте виїздне засідання суду на Балі. Щоб йому двічі з бункера не вилазити
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20.08.2022 22:15 Відповісти
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20.08.2022 22:17 Відповісти
Щоб його не знайшли в лужі сечі
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20.08.2022 22:19 Відповісти
... там все одно відповідати є кому...
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20.08.2022 22:27 Відповісти
Никто никогда не достанет путлера из его бункера. Он там и сдохнет...
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20.08.2022 22:20 Відповісти
Він своєю смертью не здохне 100% .! Уявіть «царь» подихає , чекає водички а йому хтось засуне тряпуку в ротову порожнину між зуби
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20.08.2022 22:24 Відповісти
И что....вы сначало посадите его на скамью подсудимых вместе с оленеводом и дыркиным
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20.08.2022 22:27 Відповісти
путін вже списаний матеріал, він фактично вже токсичний труп разом з шойгу... Питання в тому скільки свого оточення він візьме в пекло з собою, а хто піде на угоду зі слідством і отримає амністію за голову путіна ?!
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20.08.2022 22:30 Відповісти
І тут вже відкриті сигнали для цивілізованого світу, що Путін занадто токсичний і вже назавжди списаний матеріал... Це сигнал!
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20.08.2022 22:31 Відповісти
Мілошевич визнаний невинним у суді Гааги (посмертно) це хтось знає?
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20.08.2022 22:35 Відповісти
вони конституцію нафіга змінили ? там є пункт не визнавати міжнародні суди і інше ..а те що пуйло юрист і підготувався до цього раніше ...вони просто не будуть визнавати це і всьо
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20.08.2022 22:44 Відповісти
Какой нах трибунал, кто-то реально в это верит????
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20.08.2022 22:52 Відповісти
Тушке Куйла уделяется незаслуженно большое внимание. Вся Параша должна быть уничтожена физически, до последнего орка невзирая на их возраст и пол. ОМП в помощь...
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20.08.2022 22:53 Відповісти
"Трата-та-та-та-та, тра-та-та-та!!!" Эй, начальник!!! (Юра Шевчук)
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20.08.2022 23:00 Відповісти
362 вбиті дитини, тисячі вбитих молодих і літніх,закатованих людей,десятки тисяч вбитих кращих чоловіків - наших воїнів. Сотні тисяч зруйнованих помешкань,шкіл,садків,лікарень і церков. Цьому немає прощення. Тільки божевільна людина може бажати цього. Сподіваюсь цього виродка покарають дуже жорстоко разом з його оточенням.
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20.08.2022 23:21 Відповісти
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21.08.2022 00:11 Відповісти
а Джеффрі Найс, знає, що Мілошевич визнаний судом в Гаазі невинним, причому посмертно.
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21.08.2022 00:28 Відповісти
сдохни *****, падло кремлівське.
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21.08.2022 04:23 Відповісти
Путлеров на рабZee трое...причем все с разной ушной раковиной...
А єто як кажуть в Одессе ...разные чуваки ..что отпечатки пальцев ...неповторимые у каждого из нас...
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21.08.2022 07:14 Відповісти
 
 