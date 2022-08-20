Путін знав про злочини, трибунал над ним буде швидким, - прокурор у справі Мілошевича Найс

Російський диктатор Володимир Путін знав про всі злочини російської армії в Україні, тому судовий процес над ним не буде довгим.

Про це повідомив головний прокурор у справі експрезидента Сербії Слободана Мілошевича у Міжнародному кримінальному трибуналі щодо колишньої Югославії Джеффрі Найс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, якщо є достатня кількість доказів та чітка структура злочинів чи руйнування цивільних цілей, то це є порушенням кодексу правил ведення війни.

Юрист зазначив, що всі бачили, що відбувалося у перші дні повномасштабного вторгнення Росії до України, а Володимир Путін знав, що відбувається і міг зупинити російську армію.

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"Він робив, що хотів – здійснював злочини проти мирного населення. І це чіткий випадок, коли судовий процес не може бути довгим", – сказав Найс.

Джеффрі Найс був провідним обвинувачем у процесі над колишнім президентом Сербії Слободаном Мілошевичем, у Міжнародному трибуналі з колишньої Югославії. Найс ініціював початкову справу звинувачення про зв'язок звірств, скоєних у колишній Югославії, з Мілошевичем, вів справи боснійського хорвата Даріо Кордича у МТКЮ та успішне судове переслідування Горана Єлисича. З часу співпраці з МТКЮ Найс працював у Міжнародному кримінальному суді та з групами потерпілих. Спеціалізується на правах людини, публічному праві та особистій шкоді.