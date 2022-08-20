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Петицію про повернення громадянства голові штабу оборони Дніпра Корбану підписало вже понад 16 тисяч громадян

корбан

Президента просять переглянути та скасувати указ про припинення громадянства України Геннадія Корбана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента України.

12 серпня на сайті президента було зареєстровано петицію "Про перегляд помилкового рішення та скасування Указу Президента України №502/2022 від 18 липня 2022 року в частині припинення громадянства України Корбана Геннадія Олеговича" №22/158884-еп. Наразі петицію вже підписали більше 16,1 тисяч осіб. Залишилося ще 84 дні для підписання.

Читайте також: На сайті президента зареєстрована петиція про скасування указу Зеленського щодо позбавлення Корбана громадянства

Автор петиції Андрій Магера у тексті наголосив, що припинення Геннадія Корбана громадянства України "завдає істотного удару по авторитету нашої держави як правової та європейської, а в умовах війни – по обороноздатності Дніпра як одного з ключових центрів опору російській агресії", адже його внесок "у справу захисту України зараз, як й у 2014 році, – вагомий та беззаперечний".

Також читайте: Позбавлення громадянства Корбана схоже на радянську "адміністративну висилку", - Глузман

Зокрема автор посилається на Конвенцію про статус апатридів 1954 року, Конвенцію про скорочення безгромадянства 1961 року, Європейську конвенцію про громадянство 1997 року, що стали частиною національного законодавства України та апелює до того, що Україна як держава взяла на себе жорсткі міжнародні зобов’язання щодо уникнення випадків безгромадянства.

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових бізнесменів та політиків, серед яких і голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Раніше повідомлялось, що на сайті президента зареєстрована петиція про скасування указу Зеленського щодо позбавлення Корбана громадянства

Автор: 

громадянство (1082) Корбан Геннадій (190) петиція (321)


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Топ коментарі
+15
Всі забули що клоун впертий віслюк і робить все навпаки.
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20.08.2022 22:38 Відповісти
+15
Я хочу запитати у всіх нелюбителів корбана. чуваки і чувіхи, каломойше позбавили громадянства, нагадайте: чому його досі не депортували? Шо знову не на часі критикувати владу?!!
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20.08.2022 22:50 Відповісти
+13
Наш президент, яку б хірню не скоїв, все одно не визнає помилки, а тим більше не скасує підписані документи. Він відкрито заявив на весь світ, що болт положив на підготовку до війни і ОПшні покидьки враз "розкидали на вентилятор" міф про українців-боягузів. Рашка певне просто в істериці від радості, коли почула таку "дотепну" характеристику цілого народу від офіційних осіб держави.
А починалось з того, що Люська і Данілов вихваляли рашистську орду за розум і професійність, УПячка закликали "не демонізувати" рашистів і зняли Денисову, а тепер "ху*як по піаніно", всі українці -панікери і сикуни.
Гарно суки зелені заливали до виборів, але нарешті прорвало наших обраних малоросів сказати щиро, що вони думають насправді про своїх виборців.
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20.08.2022 22:58 Відповісти
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20.08.2022 22:37 Відповісти
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20.08.2022 22:54 Відповісти
Всі забули що клоун впертий віслюк і робить все навпаки.
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20.08.2022 22:38 Відповісти
Не дай Бог...
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20.08.2022 22:38 Відповісти
Мудрий наріТ не може без пана.
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20.08.2022 22:42 Відповісти
*******.. уже этот Далас Корбан!!! Как до кормушки хочется!!!!
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20.08.2022 22:42 Відповісти
А кому не хочеться? Але він очільник штабу опору Дніпра, а про бабу Беню я шось не чув такого!
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20.08.2022 22:49 Відповісти
У 2014-му Юеня був губернатором Дніпропетровської області, і втримав свій регіон.
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20.08.2022 22:57 Відповісти
А я таке чув, що робив те саме КОРБАН, а "Беня" був тільки ширмою і "решал" свої бізнес-інтереси, де що віджати чи вкрасти. Звісно, Корбан теж не "фея", але от така вже наша Україна!
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20.08.2022 23:06 Відповісти
Мені про це волонтери розказували. Говорили що з Корбаном дуже легко було працювати. Все вловлював з півслова , вислуховував .ніколи не хамив і надзвичайно швидко вирішував питання.
Так що я теж за Корбана.
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21.08.2022 10:55 Відповісти
Це хто тобі таку ***** сказав? Кацапи атакували Днєпр шо він його "втримав"? як і Корбан зараз
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20.08.2022 23:42 Відповісти
Ага. Один.
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21.08.2022 02:19 Відповісти
Какой он очильнык??? Чево он очильнюе?? Уже почти как мес. его не пускают и что то тероборона без него спокойно справляется!!! А про Корбана один ****** и слышно - он хороший, он белый и пушисты, пустите домой, дальше денюжку будем *******!!!
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20.08.2022 23:24 Відповісти
Корбан, хоч як би тобі хотілось щоб це було не так , є одним із лідерів Дніпра . Він не являється ні олігархом ні чиновником . Величайший хоче підкорити Дніпро тому і зробив це. Помістив Корбана між двох коломойського і рабіновича а тролі підказують що вони всі одинакові. Зараз петиція за Корбана ( справжня яку подав Магера , тому що ще влада штук п'ять фуфлижних висунула щоб запутати людей) набрала більше 16000 підписів. Цікаво якщо б за когось наприклад за Иванченко збирали скільки б він набрав
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21.08.2022 11:07 Відповісти
нажаль цензор дуже неуважно вичитує повідомлення перед публікацією. корбан не є очільником оборони Дніпра. він - голова штабу ради при міськраді. якось так. звичайно ж на громадських засадах. не військово зобовязаний, чомусь виїзджає за кордон коли хоче, не має ніякого війського звання - чистий тобі боневтік намбе ту. це я взнав буквально хвилину перечитуючи матеріали. чому цього не роблять редактори цензору - питання в пустоту.
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21.08.2022 05:35 Відповісти
І це вже не перший раз. ЦН то пазивав його очільником ткроборони Дпімропетровської області, то очільником тароборони Дніпра. Після моїх зауважень щодо цієї неправдивої інформації ЦН змінював назву і текст своїх новин. Скидається на те, що ЦН викладає все, що йому підсовують щодо Корбана.
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21.08.2022 07:25 Відповісти
Я хочу запитати у всіх нелюбителів корбана. чуваки і чувіхи, каломойше позбавили громадянства, нагадайте: чому його досі не депортували? Шо знову не на часі критикувати владу?!!
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20.08.2022 22:50 Відповісти
Якщо віддати "бабу Беню" до кривавих лап правосуддя піндосів, то фракція "За Майбах" не буде підтримувати "моно-меншість" в Раді!

Так що - думай що верзеш! Може ти за Путіна???
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20.08.2022 22:57 Відповісти
...бо у всіх інших країнах на нього карні справи і моментальний арешт!

а також екстрадиція до США
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20.08.2022 23:43 Відповісти
1. Не факт, що Беню позбавили громадянства, бо не має офіційних підтверджень, а сам він мовчить. 2. Навіть позбавлення українського громадянства дозволяє йому витягнути кіпрський паспорт і отримати вид на проживання, в іншому випадку має бути депортація за незаконне перебування на території України, а значить перебуває без порушень.
3. Перебування іноземного громадянина Бені не означає автоматичної екстрадиції по запиту США, бо Україна має право не видавати їм, якщо наші відповідні органи побачать якісь політичні мотиви чи ще щось таке.
Висновок: Беня крутиться-вертиться і схоже все в нього ОК. , в Зелі теж до речі. Якщо між ними "пробіжить чорна кішка", то ми побачимо інформаційну атаку на Зелю і мегатони компромату. Беня надто розважлива скотина, щоб не мати запасного плану і гарантій недоторканості.
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21.08.2022 12:32 Відповісти
Наш президент, яку б хірню не скоїв, все одно не визнає помилки, а тим більше не скасує підписані документи. Він відкрито заявив на весь світ, що болт положив на підготовку до війни і ОПшні покидьки враз "розкидали на вентилятор" міф про українців-боягузів. Рашка певне просто в істериці від радості, коли почула таку "дотепну" характеристику цілого народу від офіційних осіб держави.
А починалось з того, що Люська і Данілов вихваляли рашистську орду за розум і професійність, УПячка закликали "не демонізувати" рашистів і зняли Денисову, а тепер "ху*як по піаніно", всі українці -панікери і сикуни.
Гарно суки зелені заливали до виборів, але нарешті прорвало наших обраних малоросів сказати щиро, що вони думають насправді про своїх виборців.
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20.08.2022 22:58 Відповісти
Зе не любит признавать свои ошибки и не терпит критики. Ответ будет типичный - все по закону и Конституции...
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20.08.2022 22:58 Відповісти
Даже бюджетников напрягли. Мерзко всё это.
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20.08.2022 23:00 Відповісти
Ті хто в коментарях протиставляє Зеленського й Корбана зовсім не вміють думати.
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20.08.2022 23:03 Відповісти
Ти про національність? Даремно! Корбан - дійсно єврей, а Зе - ні те, ні се
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20.08.2022 23:09 Відповісти
В сім'ї не без виродка, вродився такий мішіґене, але мама Ріма своє дитятко все одно любить)
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20.08.2022 23:22 Відповісти
от ти тільки шо обидив моїх земляків, далеких ( а може й не дуже) родичів Зеленського. Хоча вони живуть тихо, як і більшість українців.
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21.08.2022 05:39 Відповісти
І суцільна тиша щодо коломойського, якого ж наче теж позбавили, й тепер навіть видати Штатам можна. Але тиша, де він, що він
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20.08.2022 23:07 Відповісти
А може і не було його тому таємному указі? А?
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20.08.2022 23:22 Відповісти
Так гражданства вроде не лешили а приостановили.
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20.08.2022 23:17 Відповісти
Кто наезжал на местных активистов , кто известен как самый отмороженый рейдер?
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20.08.2022 23:39 Відповісти



Яка різниця "лешили" чи "приостановили", "рейдер" чи не "рейдер"...
Відкриваємо Конституцію і Закон про громадянство і читаємо, якщо в двох словах -
громадянина України за правом народжнення не можна позбавити громадянства чи призупинити громадянство без його особистого бажання/згоди, навіть, якщо він засуджений до довічного.

Саме звичайне пряме порушення Конституції, на всяк - я зовсім не прихильник Корбана.
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20.08.2022 23:52 Відповісти
Андрію Магера - респект за петицію. щоб громадянське суспільство не " проковтнуло " такий ганебний інцидент щодо порушення прав людини в "демократичній " Україні.
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21.08.2022 01:49 Відповісти
свабоду алкапоне!!!
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21.08.2022 02:44 Відповісти
К Зеленскому, конечно симпатий нет никаких, но

Нарушать Закон ради политической целесообразности в Украине придумали до него. А он лишь идёт по протоптанной дорожке.
Оказывается в эту игру можно играть вдвоем.
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21.08.2022 03:41 Відповісти
Якщо він всіх попередників вважав лайном, але робить те саме, що й вони, значить він теж лайно, тільки до виборів завернули для сприйняття в яскраву обгортку.
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21.08.2022 12:36 Відповісти
как говаривал мой покойный товарищ - более изощренного в рэкетирстве и рейдерстве чем корбан он не видел... корбан - это лишь очень маленькая вершина айсберга... придет время и в Украине примут закон процентного соотношения народов в управлении страной... не будет такого, что 0.2% занимают 65% руководящих должностей в государстве...
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21.08.2022 06:11 Відповісти
Корбан не Кучмист и не ЗеКодломойский...спас Днепровщину и Украину от ракетного удара путлерской банды по складам с Гептилом...перевезя их в надёжное место...
Попаду туда хоть одна ракета...пол Украины оказались бы в полном дерьме...
Продолжайте хрюкать дальше...болваны...73%...
Хуже не будет...но Корбан вам уже ничего не должен....
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21.08.2022 06:57 Відповісти
У нього залишилось ще 2 паспорта. ТО Хай Їде до себе до дому та й працює як усі репатріанці.
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21.08.2022 07:25 Відповісти
Голова штабу оборони Дніпра. Хто за петицію - викладіть, будь ласка, документ щодо створення штабу і його склад. Про його функції. Як він фінансується. Я такої інформаіії не знайшов.
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21.08.2022 07:31 Відповісти
ЗеДермак круче Корбана и главный смотрящий... зуб даю...и он вам тоже ничего не должен....🤣😁
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21.08.2022 07:34 Відповісти
Американцы подсчитали всю помощь Украине с начала войны...Это же бешенное бабло...кто его скомуниздил? Шмыгаль...Кучма или Игорь Валерьевич?
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21.08.2022 07:37 Відповісти
Корбан на початку масштабної агресії заспокоював містян, що не бійтесь, орки населення не чіпають, великі міста вони обходять, ******** тільки військову інфраструктуру. Таке враження, що до чогось готувався
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21.08.2022 07:41 Відповісти
Магера юри. Він посилається, що "Україна як держава взяла на себе жорсткі міжнародні зобов'язання щодо уникнення випадків безгромадянства". А що, хіба Корбан залишився без громадянства? Так напишіть тоді, що Корбан не має іншого громадянства, ні ізраїльського, ні англійського, ні будь якого іншого. Чи має?
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21.08.2022 07:48 Відповісти
Таке враження, що Корбан при Філатові, це як Єрмак при Зеленському. Не має повноважень, але всім рулить.
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21.08.2022 07:49 Відповісти
Корбан - беззаперечний професіонал. В його активі - розрулювання найбільших рейдерськмх захоплень і переділу власності в Україні. Таких людей не можна видворяти з України, бо скоро Перемога і велике відбудівництво
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21.08.2022 07:54 Відповісти
В акті президента більше десятка осіб. Чому тільки щодо Корбана цей акт є помилковим? Хто відповість?
Це юридичне порушення Закону, чи дивляться на Заслуги кожного?
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21.08.2022 07:58 Відповісти
я не симпатик корбана, но в этой истории самое паршивое, что нет прозрачности.
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21.08.2022 08:58 Відповісти
 
 