Петицію про повернення громадянства голові штабу оборони Дніпра Корбану підписало вже понад 16 тисяч громадян
Президента просять переглянути та скасувати указ про припинення громадянства України Геннадія Корбана.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента України.
12 серпня на сайті президента було зареєстровано петицію "Про перегляд помилкового рішення та скасування Указу Президента України №502/2022 від 18 липня 2022 року в частині припинення громадянства України Корбана Геннадія Олеговича" №22/158884-еп. Наразі петицію вже підписали більше 16,1 тисяч осіб. Залишилося ще 84 дні для підписання.
Автор петиції Андрій Магера у тексті наголосив, що припинення Геннадія Корбана громадянства України "завдає істотного удару по авторитету нашої держави як правової та європейської, а в умовах війни – по обороноздатності Дніпра як одного з ключових центрів опору російській агресії", адже його внесок "у справу захисту України зараз, як й у 2014 році, – вагомий та беззаперечний".
Зокрема автор посилається на Конвенцію про статус апатридів 1954 року, Конвенцію про скорочення безгромадянства 1961 року, Європейську конвенцію про громадянство 1997 року, що стали частиною національного законодавства України та апелює до того, що Україна як держава взяла на себе жорсткі міжнародні зобов’язання щодо уникнення випадків безгромадянства.
Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових бізнесменів та політиків, серед яких і голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.
22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.
Раніше повідомлялось, що на сайті президента зареєстрована петиція про скасування указу Зеленського щодо позбавлення Корбана громадянства
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Так що я теж за Корбана.
Так що - думай що верзеш! Може ти за Путіна???
а також екстрадиція до США
3. Перебування іноземного громадянина Бені не означає автоматичної екстрадиції по запиту США, бо Україна має право не видавати їм, якщо наші відповідні органи побачать якісь політичні мотиви чи ще щось таке.
Висновок: Беня крутиться-вертиться і схоже все в нього ОК. , в Зелі теж до речі. Якщо між ними "пробіжить чорна кішка", то ми побачимо інформаційну атаку на Зелю і мегатони компромату. Беня надто розважлива скотина, щоб не мати запасного плану і гарантій недоторканості.
А починалось з того, що Люська і Данілов вихваляли рашистську орду за розум і професійність, УПячка закликали "не демонізувати" рашистів і зняли Денисову, а тепер "ху*як по піаніно", всі українці -панікери і сикуни.
Гарно суки зелені заливали до виборів, але нарешті прорвало наших обраних малоросів сказати щиро, що вони думають насправді про своїх виборців.
Яка різниця "лешили" чи "приостановили", "рейдер" чи не "рейдер"...
Відкриваємо Конституцію і Закон про громадянство і читаємо, якщо в двох словах -
громадянина України за правом народжнення не можна позбавити громадянства чи призупинити громадянство без його особистого бажання/згоди, навіть, якщо він засуджений до довічного.
Саме звичайне пряме порушення Конституції, на всяк - я зовсім не прихильник Корбана.
Нарушать Закон ради политической целесообразности в Украине придумали до него. А он лишь идёт по протоптанной дорожке.
Оказывается в эту игру можно играть вдвоем.
Попаду туда хоть одна ракета...пол Украины оказались бы в полном дерьме...
Продолжайте хрюкать дальше...болваны...73%...
Хуже не будет...но Корбан вам уже ничего не должен....
Це юридичне порушення Закону, чи дивляться на Заслуги кожного?