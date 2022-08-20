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Окупанти хочуть "продовжити" вихідні для українського персоналу ЗАЕС і відімкнути станцію від українських електромереж, - розвідка

заес

Російські окупанти мають намір "продовжити" вихідні для українського персоналу ЗАЕС, а також відключити станцію від українських електромереж, що може створити ризик виникнення критичних ситуацій на українському ядерному об’єкті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Представники окупаційного керівництва Запорізькою атомною станцією продовжили "короткострокові вихідні" для українського персоналу... Ці заходи можуть свідчити про намір окупантів відключити станцію від українських електромереж та живлення - так зване "виведення в нуль", - сказано в повідомленні.

У ГУР зазначили, що наразі це стосується також оперативних чергових.

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Також повідомляється, що на станцію повернули частину представників "Росатому" і до того ж там залишається контингент окупаційних військ, багато зброї та боєприпасів.

У розвідці зазначили, що у разі відключення ЗАЕС від українських електромереж станція на певний період залишиться без електроживлення, а аварійне електропостачання буде здійснюватися за рахунок дизельних підстанцій.

"Це створює потенційну небезпеку, оскільки збільшується ймовірність виникнення критичних ситуацій, що, схоже, і є головною метою навмисних дій російських окупантів на українському ядерному об'єкті", - наголосили в пресслужбі відомства.

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Автор: 

розвідка (3894) Запорізька АЕС (1435)


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Топ коментарі
+8
Не уявляю, чим весь цей атомний терор закінчиться.

Хоча сподіваюсь, що карма зробить свою справу та на расєї вибухне щось ядрьоне. Рукожопість та галаватяпство свинособак цьому сприяють.
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21.08.2022 00:05 Відповісти
+4
КУДА ПОДСТАНЦИИ НЕТ ЛИНИИ НЕТ В ЖОПУ К ***** РАЗВЕ ЧТО... дебилы конченные причем не по приколу .....а в натуре...
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21.08.2022 00:18 Відповісти
+2
Так отключают или взрывают? Кто-нибудь в этой Малиновке что-то понимает?
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21.08.2022 00:01 Відповісти
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20.08.2022 23:56 Відповісти
Так отключают или взрывают? Кто-нибудь в этой Малиновке что-то понимает?
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21.08.2022 00:01 Відповісти
Вони підірвуть, коли будуть відключати. Це ж рукожопи з двома лівими руками, які ростуть з ж*пи.
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21.08.2022 00:06 Відповісти
То есть это не было целью ?
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21.08.2022 15:47 Відповісти
Розвідка розвідала дані на Цензорі, що станція може бути переключена.
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21.08.2022 00:11 Відповісти
КУДА ПОДСТАНЦИИ НЕТ ЛИНИИ НЕТ В ЖОПУ К ***** РАЗВЕ ЧТО... дебилы конченные причем не по приколу .....а в натуре...
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21.08.2022 00:18 Відповісти
Не уявляю, чим весь цей атомний терор закінчиться.

Хоча сподіваюсь, що карма зробить свою справу та на расєї вибухне щось ядрьоне. Рукожопість та галаватяпство свинособак цьому сприяють.
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21.08.2022 00:05 Відповісти
І поближче до кремлядської хунти!
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21.08.2022 00:11 Відповісти
Кацапи дурні аж світяться

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21.08.2022 00:23 Відповісти
Кацапы доиграются таки с ядеркой и бояра им не поможет
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21.08.2022 05:48 Відповісти
 
 