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В окупованій Алупці зафіксовано кілька спалахів у морі і потім пролунав вибух, - Чубаров
В окупованій Алупці в суботу на відстані 2-3 км від берега в морі зафіксовано кілька спалахів і потім пролунав вибух
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"В Алупці, в морі, від берега на відстані 2-3 кілометри 6-7 спалахів і пізніше бавовни", - написав Чубаров у фейсбуці.
Топ коментарі
+23 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар21.08.2022 06:01 Відповісти Посилання
+22 Q Ukraine
показати весь коментар21.08.2022 00:58 Відповісти Посилання
+14 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар21.08.2022 00:50 Відповісти Посилання
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Вони ошелешені тим, що їхня так звана велика армія засрашки не може їх захистити і у Криму постійно відбувається бавовна
Зголодніли, маленькі...