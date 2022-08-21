В окупованій Алупці зафіксовано кілька спалахів у морі і потім пролунав вибух, - Чубаров

В окупованій Алупці в суботу на відстані 2-3 км від берега в морі зафіксовано кілька спалахів і потім пролунав вибух

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"В Алупці, в морі, від берега на відстані 2-3 кілометри 6-7 спалахів і пізніше бавовни", - написав Чубаров у фейсбуці.

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