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В окупованій Алупці зафіксовано кілька спалахів у морі і потім пролунав вибух, - Чубаров

чубаров

В окупованій Алупці в суботу на відстані 2-3 км від берега в морі зафіксовано кілька спалахів і потім пролунав вибух

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"В Алупці, в морі, від берега на відстані 2-3 кілометри 6-7 спалахів і пізніше бавовни", - написав Чубаров у фейсбуці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму працювала система ППО росіян. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4532) Крим (14200)


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Топ коментарі
+23
була українська Алупка але прийшли z стала ******* https://i.ytimg.com/vi/DdgPHAzsuTc/maxresdefault.jpg
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21.08.2022 06:01 Відповісти
+22
Проба пера.)) Кацапскіє матроси смалили папіроси От етіх папіросів і вибухнув БК Пішли на дно мітроси і їхні папіроси Нема вже і корита під назвою мАцква. Q (с).))))
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21.08.2022 00:58 Відповісти
+14
на палубє матроси курілі папіроси...
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21.08.2022 00:50 Відповісти
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і не спиться ж курцям
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21.08.2022 00:48 Відповісти
Що ж за вечір без вечірньої бавовни в Криму
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21.08.2022 00:59 Відповісти
Звичайнісінькі НЛО!
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21.08.2022 00:49 Відповісти
на палубє матроси курілі папіроси...
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21.08.2022 00:50 Відповісти
Проба пера.)) Кацапскіє матроси смалили папіроси От етіх папіросів і вибухнув БК Пішли на дно мітроси і їхні папіроси Нема вже і корита під назвою мАцква. Q (с).))))
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21.08.2022 00:58 Відповісти
Пайдет
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21.08.2022 01:00 Відповісти
Притула на супутнику гуляє
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21.08.2022 01:08 Відповісти
В Криму почався збір чудового врожаю бавовни
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21.08.2022 00:53 Відповісти
Так там теперь это обыденность
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21.08.2022 00:59 Відповісти
"чорний рибак" рибу глушить біля подводного крейсера ))
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21.08.2022 00:59 Відповісти
Окупанти точно кричать вже SOS.
Вони ошелешені тим, що їхня так звана велика армія засрашки не може їх захистити і у Криму постійно відбувається бавовна
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21.08.2022 01:26 Відповісти
Теоретически полторы-две мили на буксировщике с одной УПМ в мешке туда обратно - это два часа пути. Дыра в днище будет размером с калитку.
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21.08.2022 01:32 Відповісти
спутник притулы нашел цель, 2 самолета совершили пуски ракет, и потом ,, задымление с дальнейшим возгоранием и взрыв боекомплекта на подводной лодке или очередном фрегате. утром узнаем.
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21.08.2022 01:55 Відповісти
в школі помню на карті України хтось ручкою дописав дві букви в назві міста Алупка ..
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21.08.2022 05:17 Відповісти
А чому двi?
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21.08.2022 08:24 Відповісти
була українська Алупка але прийшли z стала ******* https://i.ytimg.com/vi/DdgPHAzsuTc/maxresdefault.jpg
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21.08.2022 06:01 Відповісти
Із серії "Навмисно не вигадаєш".
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21.08.2022 08:00 Відповісти
а что, сам чубаркин из *******? какие-то у него совершенно точные разведданные... за 8 лет не смог организовать сопротивление народа против оккупантов и вдруг его начало озарять видениями...
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21.08.2022 06:06 Відповісти
А ти звідкіля родом москалику?
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21.08.2022 07:44 Відповісти
Кацапа, жди в гості татар з гострими ножами. Вони будуть рєзать мало-мало урус чушка.
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21.08.2022 08:01 Відповісти
Так думали і вважали багато хто ще в 2014 році, проте нічого подібного не сталося. Так Хотілося , що б так було як ви кажете, але не будуть, як показала практика, основна їх маса взагалі пасують, наведіть достовірні приклади участі кримських татар у ЗСУ і взагалі в подіях де саме фізично вони протистоять ворогові
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21.08.2022 11:23 Відповісти


Зголодніли, маленькі...
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21.08.2022 07:55 Відповісти
Кацапы, бегите подальше, заалупку!
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21.08.2022 12:29 Відповісти
 
 