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"Алкогольна хімічна зброя", - ОП про закиди окупантів про отруєння на Запорізькій АЕС

заес

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь на звинувачення Міноборони Росії в отруєнні окупантів у Запорізькій області натякнув, що вони отруїлися алкоголем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Подоляк написав у телеграмі

Подоляк вважає, що російські посадовці постійно намагаються "очевидні провальні для себе речі пояснювати анекдотичними та абсурдними конспірологічними версіями".

"Так от, уважно ознайомившись з офіційною заявою Міністерства оборони Росії щодо отруєння військових російської окупаційної армії в українському місті Василівка Запорізької області та звинуваченням України у використанні "хімічної зброї" (до речі, вони про це кажуть з усією серйозністю), можемо сказати таке (теж серйозно):

Надмірне вживання дешевого неліцензійного алкоголю в 40-градусну спеку разом із простроченими сухпайками "армії Росії" абсолютно точно може призводити до непередбачуваних наслідків.

Українська земля ніколи не буде гостинною до російських окупантів. Нескінченна блювота — це ще найкраще, що може на вас тут чекати. Однак розуміємо, що чекати від вас адекватності — не на часі, тому продовжуйте розповідати "байки доброї волі" про масштабне використання "алкогольної хімічної зброї"", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ закидає Україні застосування хімічної зброї у Запорізькій області

Автор: 

Міноборони рф (718) хімічна зброя (355) Подоляк Михайло (305) Запорізька АЕС (1435)


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Топ коментарі
+11
a v chom sobstvenno problema ta ? otravitj etih urodov - eto dazhe ochen haroshaja ideja....shas kak raz mozhna bylo zapustitj paralitichesky gaz v ZAES - poka tam ukrainskih rabochih net na meste
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21.08.2022 01:38 Відповісти
+9
спиртовую настойку йода пили. просроченную, бомбажную. щитовидка сожгли, заодно и печень погубили ))
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21.08.2022 02:01 Відповісти
+8
Та хай кацапы дохнут. Ещё и оправдываться перед ними. Надо бы кацапам побольше просроченых консервов закинуть, шоб добро не пропадало. Нэхай жрут
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21.08.2022 05:38 Відповісти
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Азовські бички …воюють
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21.08.2022 01:34 Відповісти
a v chom sobstvenno problema ta ? otravitj etih urodov - eto dazhe ochen haroshaja ideja....shas kak raz mozhna bylo zapustitj paralitichesky gaz v ZAES - poka tam ukrainskih rabochih net na meste
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21.08.2022 01:38 Відповісти
спиртовую настойку йода пили. просроченную, бомбажную. щитовидка сожгли, заодно и печень погубили ))
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21.08.2022 02:01 Відповісти
могли жити як в ОАЕ а живуть як в…

рф тепер навіть із Зімбабве не порівняти… до чого ГебЗМІ можуть довести біомасу.

Людоньки, дивитесь олігархічні ЗМІ - з вами буде щось подібне, частково вже є: «я тут кофе пить»… Да Вовочка?
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21.08.2022 02:16 Відповісти
Це повна маячня! Ботулотоксин є біологічною а хімічною зброєю. Отруїтися можна лише з їжею, як Сальдо наприклад. Тому, хто їм лікар, що вживають прострочені продукти?
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21.08.2022 02:21 Відповісти
Нажралися краденої водки,ось вам і наслідки!
ЩО ДЛЯ УКРАЇНЦЯ МІЦНА ГОРІЛКА,то для кацапа - смерть!
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21.08.2022 02:35 Відповісти
Ханурьйо кацапське
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21.08.2022 05:08 Відповісти
Та хай кацапы дохнут. Ещё и оправдываться перед ними. Надо бы кацапам побольше просроченых консервов закинуть, шоб добро не пропадало. Нэхай жрут
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21.08.2022 05:38 Відповісти
Стєкломоя не було, випили горілки і вуаля. Тонка кацапська душа не переварює. Жалко що не повиздихали тварюки.
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21.08.2022 06:32 Відповісти
Тормоза выпили тормозную жидкость.
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21.08.2022 07:03 Відповісти
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21.08.2022 07:05 Відповісти
россиян можливо перемогти за допомогою МЕТАНОЛУ, води та пляшки0,5. (на дурака не нужен нош)
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21.08.2022 07:20 Відповісти
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21.08.2022 07:58 Відповісти
Давно вже пора було налагодити їм постачання метилового спирту. Німці іноді так робили під час другої світової. Очевидно, що наша розвідка пройобує цей шанс.
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21.08.2022 08:24 Відповісти
Так ще робили гренадери Фрідріха Великого, коли на шляху прямування россармії у Семирічній війні залишали бочки зі шнапсом.
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21.08.2022 11:48 Відповісти
Волонтєри привєзіть їм цистєрну мєтілового спирту хай радіють і ні якої стрєльби вжє нє знадобится.
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21.08.2022 13:15 Відповісти
 
 