"Алкогольна хімічна зброя", - ОП про закиди окупантів про отруєння на Запорізькій АЕС
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь на звинувачення Міноборони Росії в отруєнні окупантів у Запорізькій області натякнув, що вони отруїлися алкоголем.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Подоляк написав у телеграмі.
Подоляк вважає, що російські посадовці постійно намагаються "очевидні провальні для себе речі пояснювати анекдотичними та абсурдними конспірологічними версіями".
"Так от, уважно ознайомившись з офіційною заявою Міністерства оборони Росії щодо отруєння військових російської окупаційної армії в українському місті Василівка Запорізької області та звинуваченням України у використанні "хімічної зброї" (до речі, вони про це кажуть з усією серйозністю), можемо сказати таке (теж серйозно):
Надмірне вживання дешевого неліцензійного алкоголю в 40-градусну спеку разом із простроченими сухпайками "армії Росії" абсолютно точно може призводити до непередбачуваних наслідків.
Українська земля ніколи не буде гостинною до російських окупантів. Нескінченна блювота — це ще найкраще, що може на вас тут чекати. Однак розуміємо, що чекати від вас адекватності — не на часі, тому продовжуйте розповідати "байки доброї волі" про масштабне використання "алкогольної хімічної зброї"", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
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рф тепер навіть із Зімбабве не порівняти… до чого ГебЗМІ можуть довести біомасу.
Людоньки, дивитесь олігархічні ЗМІ - з вами буде щось подібне, частково вже є: «я тут кофе пить»… Да Вовочка?
ЩО ДЛЯ УКРАЇНЦЯ МІЦНА ГОРІЛКА,то для кацапа - смерть!