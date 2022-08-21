Протягом 20 серпня на південному напрямку знищено 75 окупантів, 1 САУ "Гіацинт", 2 танки, 6 одиниць бронетехніки, - ОК "Південь"
Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України на вечір 20 серпня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.
У повідомленні зазначається: "Обстановка в нашій операційній зоні складна та напружена, але контролюється силами оборони.
Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не фіксується.
Силами до мотострілецької роти за підтримки трьох танків тричі ворогом здійснювались спроби штурмових дій з Олександрівки в напрямку Таврійського. Успіху не мали.
Дев’ять разів атакував штурмовою авіацією та гелікоптерами наші позиції вздовж лінії зіткнення. Без наших втрат.
За наслідками денного ракетного удару по Вознесенську встановлено, що удар був нанесений ракетою типу "Калібр". Поранено чотирнадцять цивільних осіб, серед яких є діти. Всі потерпілі мають поранення середнього та важкого ступеню.
Нашою авіацією нанесено 5 ударів по скупченню живої сили, озброєнню та техніки ворога.
Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 230 вогневих завдань, за результатами яких уражено командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ої десантно-штурмової дивізії, знищено склади ворожих боєприпасів в Чорнобаївці та Старицях.
Вороже військо зменшено на 75 рашистів, корпусну самохідну гармату "Гіацинт-С", на 2 ворожих танки Т-72 та ще 6 одиниць броньованої техніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Корабельне угруповання ворожого флоту після шторму в Чорному морі збільшено до 15 одиниць, які продовжують маневрувати у ракетно-безпечних районах моря. Напоготові два надводних і один підводний ракетоносій із сумарним залпом 20 ракет типу "Калібр" та два вдк".
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Зараз у всьому світі мода на Україну, тому він змінив своє "Крим божий" на вишиванку, але міг би так само вдягнути косоворотку, и кричати "Слава росиси"!
За перемогу, в скарбничку України - Усику подяка.
Якщо евакуювати великих цабе з Криму, то вони повинні стояти у причальної стінки, готові до погрузки!