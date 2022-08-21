Протягом 20 серпня на південному напрямку знищено 75 окупантів, 1 САУ "Гіацинт", 2 танки, 6 одиниць бронетехніки, - ОК "Південь"

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України на вечір 20 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Обстановка в нашій операційній зоні складна та напружена, але контролюється силами оборони.

Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не фіксується.

Силами до мотострілецької роти за підтримки трьох танків тричі ворогом здійснювались спроби штурмових дій з Олександрівки в напрямку Таврійського. Успіху не мали.

Дев’ять разів атакував штурмовою авіацією та гелікоптерами наші позиції вздовж лінії зіткнення. Без наших втрат.

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За наслідками денного ракетного удару по Вознесенську встановлено, що удар був нанесений ракетою типу "Калібр". Поранено чотирнадцять цивільних осіб, серед яких є діти. Всі потерпілі мають поранення середнього та важкого ступеню.

Нашою авіацією нанесено 5 ударів по скупченню живої сили, озброєнню та техніки ворога.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 230 вогневих завдань, за результатами яких уражено командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ої десантно-штурмової дивізії, знищено склади ворожих боєприпасів в Чорнобаївці та Старицях.

Вороже військо зменшено на 75 рашистів, корпусну самохідну гармату "Гіацинт-С", на 2 ворожих танки Т-72 та ще 6 одиниць броньованої техніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Корабельне угруповання ворожого флоту після шторму в Чорному морі збільшено до 15 одиниць, які продовжують маневрувати у ракетно-безпечних районах моря. Напоготові два надводних і один підводний ракетоносій із сумарним залпом 20 ракет типу "Калібр" та два вдк".

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