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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 20 серпня на південному напрямку знищено 75 окупантів, 1 САУ "Гіацинт", 2 танки, 6 одиниць бронетехніки, - ОК "Південь"

південь

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України на вечір 20 серпня. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Обстановка в нашій операційній зоні складна та напружена, але контролюється силами оборони.

Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не фіксується.

Силами до мотострілецької роти за підтримки трьох танків тричі ворогом здійснювались спроби штурмових дій з Олександрівки в напрямку Таврійського. Успіху не мали.

Дев’ять разів атакував штурмовою авіацією та гелікоптерами наші позиції вздовж лінії зіткнення. Без наших втрат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Вознесенську: російська ракета могла цілити у Південноукраїнську АЕС - уламки виявлено в зоні спостереження станції, - "Енергоатом"

За наслідками денного ракетного удару по Вознесенську встановлено, що удар був нанесений ракетою типу "Калібр". Поранено чотирнадцять цивільних осіб, серед яких є діти. Всі потерпілі мають поранення середнього та важкого ступеню.

Нашою авіацією нанесено 5 ударів по скупченню живої сили, озброєнню та техніки ворога.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 230 вогневих завдань, за результатами яких уражено командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ої десантно-штурмової дивізії, знищено склади ворожих боєприпасів в Чорнобаївці та Старицях.

Вороже військо зменшено на 75 рашистів, корпусну самохідну гармату "Гіацинт-С", на 2 ворожих танки Т-72 та ще 6 одиниць броньованої техніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Корабельне угруповання ворожого флоту після шторму в Чорному морі збільшено до 15 одиниць, які продовжують маневрувати у ракетно-безпечних районах моря. Напоготові два надводних і один підводний ракетоносій із сумарним залпом 20 ракет типу "Калібр" та два вдк".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На південному напрямку протягом 17 серпня ворог втратив 29 окупантів, 1 САУ "Піон", 5 бронеавтомобілів, - ОК "Південь"

Автор: 

Миколаївська область (2304) Одеська область (3343) ЗСУ (7717) Херсонська область (5937)


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🏆 УСИК!!! ЧЕМПИОН!!!!
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21.08.2022 02:08 Відповісти
Плювати я хтів на цього малороса!

Зараз у всьому світі мода на Україну, тому він змінив своє "Крим божий" на вишиванку, але міг би так само вдягнути косоворотку, и кричати "Слава росиси"!
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21.08.2022 02:17 Відповісти
Каша в його голові може бути наслідком професії, але останнім часом він почав одужувати. надіємося на його повне одужання і відсутність рецидиву.
За перемогу, в скарбничку України - Усику подяка.
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21.08.2022 03:06 Відповісти
Я одне не розумію - якого біса там десантні кораблі швендяють?

Якщо евакуювати великих цабе з Криму, то вони повинні стояти у причальної стінки, готові до погрузки!
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21.08.2022 02:19 Відповісти
Десантні кораблі там виконують завдання стратегічної важливості - ІБД ("Имитация бурной деятельности") Як зрозуміло вже командування ВМФ РФ протистоять "Нептунам" та "Гарпунам" вони нездатні Тим більше що Балаклава - УЖЕ в радіусі обстрілу нашими ракетами Тому вивели свої "корита" за межі їх досяжності - за 300 км від узбережжя Але ж треба показать росіянам що вони "не дарма хліб їдять" - тому в Новоросійськ вивели тільки частину кораблів А решта "бурхливо зображає" очікування зручного моменту для штурму Одеси"
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21.08.2022 02:34 Відповісти
НЕ ОСКОРБЛЯЙ ПАТРИОТА УКРАИНЫ! НЕ ИМЕЕШЬ ПРАВА ЦСИКА СРАВНИВАТЬ С ПАЛАЧАМИ БУЧИ!
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21.08.2022 02:45 Відповісти
Вкраїнчики так ненавиділи Порошенка шо проспонсірували партньорів роскосмоса.
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21.08.2022 05:03 Відповісти
та досить! якось економте набої. Палками чи вилами оціх хантів-якутів штрикайте... Не витрачайте ракети на гівно...
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21.08.2022 06:26 Відповісти
Та вже пора почати економить на спрядженні вбівства орків. Відберіть страшні вила у підара Ляшка й застосовуйте у знищенні орків!
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21.08.2022 06:34 Відповісти
 
 