Корабельне угруповання флоту РФ у Чорному морі збільшено до 15 одиниць, - ОК "Південь"
РФ збільшила до 15 одиниць своє корабельне угрупування в Чорному морі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
"Корабельне угруповання ворожого флоту після шторму в Чорному морі збільшено до 15 одиниць, які продовжують маневрувати у ракетно-безпечних районах моря", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що напоготові два надводні і один підводний ракетоносій із сумарним залпом 20 ракет "Калібр" та два великі десантні кораблі.
Топ коментарі
+8 Alessandro Moretti
показати весь коментар21.08.2022 06:44 Відповісти Посилання
+4 Welt Schmerz
показати весь коментар21.08.2022 06:36 Відповісти Посилання
+4 Oleg Mamont
показати весь коментар21.08.2022 06:53 Відповісти Посилання
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Один такой снаряд может заменить по меньшей мере 10 обычных снарядов для гаубиц.
США уже в ближайшем будущем планируют отправить в Украину в распоряжении ВСУ управляемые снаряды модели Excalibur. Их используют для артиллерии 155 миллиметров.
Excalibur - высокоточные снаряды повышенной дальности. Отклонение от цели достигает не менее двух метров.
"Корабельне угруповання ворожого флоту після шторму в Чорному морі збільшено до 15 одиниць, які продовжують маневрувати в ракетно-безпечних районах моря", - ідеться у зведенні.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/war/rosija-pislja-shtormu-zbilshila-kilkist-korabliv-u-chornomu-mori-ok-pivden-1622473.html
От же, патрулювало 3 штуки решту сховали по бухтам, а тепер вівели ще 12 штук разом 15.
Так що Ердоган стоїть на підступах до Босфору як Цербер =))