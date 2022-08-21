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Корабельне угруповання флоту РФ у Чорному морі збільшено до 15 одиниць, - ОК "Південь"

море,блокада,рф

РФ збільшила до 15 одиниць своє корабельне угрупування в Чорному морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Корабельне угруповання ворожого флоту після шторму в Чорному морі збільшено до 15 одиниць, які продовжують маневрувати у ракетно-безпечних районах моря", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що напоготові два надводні і один підводний ракетоносій із сумарним залпом 20 ракет "Калібр" та два великі десантні кораблі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорноморський флот РФ поповниться 12 новими кораблями, - тимчасовий командувач

Автор: 

росія (66431) флот (347) Чорне море (1679)


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Топ коментарі
+8
Looks like moskva very soon is gonna have some company down below.
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21.08.2022 06:44 Відповісти
+4
Ніт, кацапи. Не допоможе.
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21.08.2022 06:36 Відповісти
+4
нужно скинуться на управляемые дроны-торпеды и пустить этот металлолом на дно
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21.08.2022 06:53 Відповісти
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Ніт, кацапи. Не допоможе.
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21.08.2022 06:36 Відповісти
Looks like moskva very soon is gonna have some company down below.
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21.08.2022 06:44 Відповісти
нужно скинуться на управляемые дроны-торпеды и пустить этот металлолом на дно
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21.08.2022 06:53 Відповісти
А толку? Все равно их достанут с берега.
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21.08.2022 07:00 Відповісти
Politico: США передадут ВСУ тысячи высокоточные снаряды Excalibur.
Один такой снаряд может заменить по меньшей мере 10 обычных снарядов для гаубиц.
США уже в ближайшем будущем планируют отправить в Украину в распоряжении ВСУ управляемые снаряды модели Excalibur. Их используют для артиллерии 155 миллиметров.
Excalibur - высокоточные снаряды повышенной дальности. Отклонение от цели достигает не менее двух метров.
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21.08.2022 07:09 Відповісти
"менее двух метров" там явно проситься.
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21.08.2022 07:19 Відповісти
Як хочеться по нім жахнути,аж руки чешуться...
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21.08.2022 07:17 Відповісти
Взагалі не бачу зиску від тих консервних ********. Чорноморський флот для росії-то утопія. Свої срані калібри вони могли б і з землі пускати. Поки що можуть ще плавати за 500 км від берега. Поки що.
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21.08.2022 07:23 Відповісти
Босфор турки відкрили? Я щось пропустила...
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21.08.2022 08:39 Відповісти
А що, друзі-турки, вже відкрили Босфор для *****?
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21.08.2022 09:00 Відповісти
теж незрозуміла, гугланула всте стало на свої місця

"Корабельне угруповання ворожого флоту після шторму в Чорному морі збільшено до 15 одиниць, які продовжують маневрувати в ракетно-безпечних районах моря", - ідеться у зведенні.

Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/war/rosija-pislja-shtormu-zbilshila-kilkist-korabliv-u-chornomu-mori-ok-pivden-1622473.html

От же, патрулювало 3 штуки решту сховали по бухтам, а тепер вівели ще 12 штук разом 15.

Так що Ердоган стоїть на підступах до Босфору як Цербер =))
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21.08.2022 09:26 Відповісти
я не понимаю. басфорд закрыт или нет? от куда кораблики берутся ?
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21.08.2022 09:23 Відповісти
Через волго-донський канал переганяють з Каспійського та Балтійського морів
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21.08.2022 11:15 Відповісти
Керченський міст руйнувати треба! Це унеможливить не тільки постачання військ та *********** залізницею, а й заблокує фарватер для військових кораблів рф!
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21.08.2022 11:14 Відповісти
 
 