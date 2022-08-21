Корабельне угруповання флоту РФ у Чорному морі збільшено до 15 одиниць, - ОК "Південь"

РФ збільшила до 15 одиниць своє корабельне угрупування в Чорному морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Корабельне угруповання ворожого флоту після шторму в Чорному морі збільшено до 15 одиниць, які продовжують маневрувати у ракетно-безпечних районах моря", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що напоготові два надводні і один підводний ракетоносій із сумарним залпом 20 ракет "Калібр" та два великі десантні кораблі.

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