УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9605 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 772 4

Росії доведеться перекинути сили з лінії фронту для посилення захисту окупованого Криму, - ISW

крим

Після атак на військову інфраструктуру в окупованому Криму росіяни розглядають можливість посилення безпеки на півострові. Однак тоді їм доведеться відволікти частину своїх сил від лінії фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що Москва використовувала всі типи сил безпеки, зокрема Росгвардію. Так, тривала неспроможність зупинити атаки на окупований Крим може викликати невдоволення в російському суспільстві.

"Один російський блогер розкритикував війська РФ за те, що вони не використовували більше засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) після першої атаки безпілотника 31 липня", - вказують в ISW

Окрім цього, у звіті додається, що про зростаючу стурбованість суспільства ефективністю російських заходів безпеки в Криму можуть свідчити затори, які спостерігаються на виїзді з окупованого півострова.

Читайте: У окупованій  Алупці зафіксовано кілька спалахів у морі і потім пролунав вибух, - Чубаров

Автор: 

армія рф (18036) Крим (14200)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехай уйо. Це єдине вірне рішення для гвинторогих.
показати весь коментар
21.08.2022 07:16 Відповісти
Умный ход, сохранить мост, чтобы гадюшник смог выехать.
Так душевно было, нехочу уезжать...
показати весь коментар
21.08.2022 07:44 Відповісти
Доброго Відпочинку Дятли. Зараж кожен росіянин під підозрою. А нам Українцям треба робити на них Лживі доноси у їхнє фєсебє, щоб вони туристів-рашистських КОШМАРИЛИ по ПОВНОЙ. щоб відпочино ДОБРЕ ЗАПАМ'ЯТАЛИ. хотели такие отдахнуть а тут вам такой Велком ту ХЕЛЛ дятлы.
показати весь коментар
21.08.2022 10:28 Відповісти
Нам пофіг хаймерси перемелять все це лайно
показати весь коментар
21.08.2022 17:37 Відповісти
 
 