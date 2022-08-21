Росіяни погрожують виселенням херсонцям, які не хочуть віддавати дітей на навчання в захоплених школах, - ОВА

На Херсонщині загарбники погрожують виселенням та конфіскацією майна батькам, які не віддають школярів на навчання за російськими програмами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОВА.

"На Херсонщині росіяни чинять тиск на батьків, які не віддають своїх дітей на навчання в захоплених школах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з вересня в області загарбники планують розпочати навчальний рік за російськими програмами. Батькам, які відмовляються віддавати на таке "навчання" своїх дітей, погрожують виселенням та конфіскацією майна. "Для попередження всі батьки, які не подають заяви про навчання своїх дітей до "шкіл" будуть оштрафовані на 148 тис. рублів", - додають в ОВА.

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