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Росіяни погрожують виселенням херсонцям, які не хочуть віддавати дітей на навчання в захоплених школах, - ОВА

школа

На Херсонщині загарбники погрожують виселенням та конфіскацією майна батькам, які не віддають школярів на навчання за російськими програмами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОВА.

"На Херсонщині росіяни чинять тиск на батьків, які не віддають своїх дітей на навчання в захоплених школах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з вересня в області загарбники планують розпочати навчальний рік за російськими програмами. Батькам, які відмовляються віддавати на таке "навчання" своїх дітей, погрожують виселенням та конфіскацією майна. "Для попередження всі батьки, які не подають заяви про навчання своїх дітей до "шкіл" будуть оштрафовані на 148 тис. рублів", - додають в ОВА.

Також читайте: Раніше у групі ризику на окупованій Херсонщині були організатори мітингів, учасники АТО, зараз - педагоги, лікарі, волонтери і журналісти, - облрада

Автор: 

окупація (6762) школа (2228) вчитель (401) Херсонська область (5937)


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Топ коментарі
+4
В бурних фантазіях абдрістовіча.
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21.08.2022 07:23 Відповісти
+4
Хай херсонці "включають дурня" і "відмазку женуть" - "Місто можуть "хахли" обстрілять і в школу попасти Ви ж самі кожен день про це кричите! А ваша ППО навіть війська власні захистить не може! Тому ми й боїмося дітей в школу посилать!"
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21.08.2022 08:53 Відповісти
+3
А де ж звільнення Херсону--наші зелені гниди базікали на протязі двух місяців .Сукі брехливі.
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21.08.2022 07:15 Відповісти
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А де ж звільнення Херсону--наші зелені гниди базікали на протязі двух місяців .Сукі брехливі.
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21.08.2022 07:15 Відповісти
В бурних фантазіях абдрістовіча.
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21.08.2022 07:23 Відповісти
Зелена гнида ще не використала свій останній козир " Проста пірістать сттрілять ! "
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21.08.2022 07:25 Відповісти
А Зеленському ніколи займаться визволенням Херсону , для нього гешефт від зернотрейдерів за сприяння вивозу зерна на експорт пріоритет.
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21.08.2022 08:15 Відповісти
Дякуємо , зе ! Дякуємо !
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21.08.2022 07:23 Відповісти
Збазібо, дуже дякую.
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21.08.2022 07:40 Відповісти
Ну нехай херсонці ще потерплять. Роки зо два. Адже, як то кажуть зебл@ді "мало зброї-дайте ще."
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21.08.2022 07:25 Відповісти
Херсонцям херсоново. Кацапам стєкломой. Хто хотів руського хай возрадується.
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21.08.2022 07:43 Відповісти
Треба буде потім їхніми зубами алею в центральному парку викласти...
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21.08.2022 08:01 Відповісти
Знакомый был в Херсоне, везде были постеры с ОПЗЖ быдлотой. Таксист хаял Киев, при том что месные все разграбили.
Еще тот ватный городишко.
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21.08.2022 08:05 Відповісти
Вчіться.

Коли будиться проводити деокупацію, робитиметься силове справедливе забирання територій рф у вигляді репарацій, створення дмз республік в глибині рф тоді теж треба буде так діяти.
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21.08.2022 08:11 Відповісти
Хай херсонці "включають дурня" і "відмазку женуть" - "Місто можуть "хахли" обстрілять і в школу попасти Ви ж самі кожен день про це кричите! А ваша ППО навіть війська власні захистить не може! Тому ми й боїмося дітей в школу посилать!"
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21.08.2022 08:53 Відповісти
а в Херсоне на рынке фрукты продают, народ гуляет, как будто ничего не происходит. Отдадут и глазом не моргнут "патриоты".
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21.08.2022 09:28 Відповісти
Ці факти геноциду потрібно фіксувати для суду в Гаазі.
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21.08.2022 09:48 Відповісти
В Мелитополе орки угрожают штрафом, потом лишением родительских прав
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21.08.2022 09:59 Відповісти
Кацапи , перестаньте займатися херсонськими дітьми , а займіться своіми на росіі , поки живі 😠
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21.08.2022 11:43 Відповісти
 
 