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Новини Війна
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Двох росіян і українця затримали в Албанії під час спроби потрапити на військовий завод

албанія

В Албанії затримали двох громадян Росії і громадянина України, які намагалися проникнути на військовий завод.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство оборони Албанії, передає Цензор.НЕТ.

"Троє громадян з паспортами Росії та України намагалися потрапити на територію підприємства", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що під час затримання постраждали двоє албанських солдатів.

"Офіцери, які охороняли завод, негайно відреагували, але під час їхньої спроби зупинити трьох іноземців двоє наших військовослужбовців зазнали поранень", - повідомили в Міноборони Албанії, додавши, що військові перебувають у стабільному стані.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що трьох затриманих підозрюють у шпигунстві.

Один із затриманих, 24-річний громадянин Росії, заходив на територію заводу Gramsh і намагався зробити фотографії. Він використав якийсь спрей проти солдатів, коли намагався втекти після того, як його зупинили охоронці. Двоє інших, 33-річна росіянка та 25-річний українець, також були затримані неподалік.

Зазначається, що під час комуністичного правління "Грамш" використовувався для виробництва російського типу гвинтівки АК-49.

Як повідомляється на сайті міністерства оборони, зараз завод надає виробничі послуги для оборонно-промислового комплексу країни.

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Автор: 

Албанія (114) шпигунство (1022)


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Топ коментарі
+19
Сербське питання. «сруській мир» допомагає «браттям» . Українець мабудь з днр чи лнр.
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21.08.2022 07:46 Відповісти
+15
Кацапські роги стирчать. Нафіга б українцю пертися на якийсь довбаний албанський (!) завод по виробництву незрозуміло чого. Явно спецом для шумихи зроблено.
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21.08.2022 07:13 Відповісти
+13
То не "українець", то 3,14дарас...
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21.08.2022 08:04 Відповісти
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Кацапські роги стирчать. Нафіга б українцю пертися на якийсь довбаний албанський (!) завод по виробництву незрозуміло чого. Явно спецом для шумихи зроблено.
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21.08.2022 07:13 Відповісти
Сербське питання. «сруській мир» допомагає «браттям» . Українець мабудь з днр чи лнр.
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21.08.2022 07:46 Відповісти
у этого "украинца" есть гражданство рефии, ордиловское кодло
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21.08.2022 09:15 Відповісти
Албанія - дружня до України держава. Російських агентів затримують по всій Україні (на Луцький аеродром здається місцевий музикант з камерного оркестру наводив росіян?), окреме проросійськи налаштоване гівно могло поїхати за кордон з тією ж метою.
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21.08.2022 09:49 Відповісти
первым в этом деле был эксштурман местного авиаполка, который работал Космосагентве, рассаднике шпионов ГРУ
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21.08.2022 10:15 Відповісти
То не "українець", то 3,14дарас...
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21.08.2022 08:04 Відповісти
Азіров Мікола в трусіках?
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21.08.2022 08:15 Відповісти
Не треба було про це повідомляти. Тихенько розстріляти на місці. Так як російські окупанти в Бучі робили
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21.08.2022 08:45 Відповісти
зачем писать украинец, вы что проверяли его родовое дерево? Какое то сепарское отродие. Украинцы живут по всему свету в разных странах, знают Українську мову. А в Украине их очень мало осталось, в основном завезенные кацапы гибриды, которые не хотят знать учить государственный язык, и никогда не будут украинцами.
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21.08.2022 09:07 Відповісти
есть разница между гражданином Украини и украинцем или гражданином США и американцем?
какая ?
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21.08.2022 09:17 Відповісти
есть, не нужно всех называть украинцами, граждане Украины. В США тоже разного понаехало со своими национальностями. Так легче говорить украинцы, американцы, но это не правильно.
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21.08.2022 09:24 Відповісти
Ак-49????? Это же сорт конопли.🤣
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21.08.2022 09:58 Відповісти
да вы шо ? стрелок ФСБ, который убил в Германии чечена также жилв Украине некоторое время, у него живет родная сестра в Украине. Кстати,на его опознание в Германию, ездил бывший его швагер и после опознания ему и дали фамилию при рождении. Он в ОПе сколько украинцем только по месту рождения, какие хочь диковинные народности имеются и их тоже называют украинцами
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21.08.2022 10:20 Відповісти
 
 