В Україні зареєстровано понад 43 тис. злочинів, пов’язаних із вторгненням РФ, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зареєстровано 43 091 злочин, пов’язаний з російською агресією.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Зареєстровано 29 377 злочинів агресії та воєнних злочинів. З них 28 251 – щодо порушення законів та звичаїв війни, 73 – планування, підготовки або розв’язання та ведення агресивної війни, 28 – пропаганди війни, 1025 – інші.

Окрім того, зафіксовано 13 714 злочинів проти національної безпеки, з них: 9462 – щодо посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, 1605 – державної зради, 1969 – колабораційної діяльності, 139 – пособництва державі-агресору, 64 – диверсії, 475 – інші.

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