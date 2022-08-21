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Новини Агресія Росії проти України Війна
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В Україні зареєстровано понад 43 тис. злочинів, пов’язаних із вторгненням РФ, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зареєстровано 43 091 злочин, пов’язаний з російською агресією.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Зареєстровано 29 377 злочинів агресії та воєнних злочинів. З них 28 251 – щодо порушення законів та звичаїв війни, 73 – планування, підготовки або розв’язання та ведення агресивної війни, 28 – пропаганди війни, 1025 – інші.

Окрім того, зафіксовано 13 714 злочинів проти національної безпеки, з них: 9462 – щодо посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, 1605 – державної зради, 1969 – колабораційної діяльності, 139 – пособництва державі-агресору, 64 – диверсії, 475 – інші.

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В Україні зареєстровано понад 43 тис. злочинів, пов’язаних із вторгненням РФ, - Офіс Генпрокурора 01

Автор: 

армія рф (18036) воєнні злочини (1891) Офіс Генпрокурора (3303)


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То як , був Трухін за кермом чи ні ?
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21.08.2022 07:20 Відповісти
Війна все спише ? Як і зекрадівництво ?
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21.08.2022 07:21 Відповісти
і нероби-прокурори 250 років будуть розслідувати ..отримувати бабло за неробство
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21.08.2022 07:27 Відповісти
там Швець розказав про 5000 засланих агентів в розвідці, контррозвідці, сбу. що з ними?
як там Демченко? насолоджується життям?
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21.08.2022 07:36 Відповісти
А скільки не зареєстровано?
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21.08.2022 08:41 Відповісти
як може бути зареестровано 43000 якщо кількість розбитих споруд перебільшує цю цифру?
кількість вбитих мабудь вже за100000
поранених ще більше.....
чи може прокуратура чимось важливішим займається
ну, корбаном, тими хто не хоче йти з автоматом на танки
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21.08.2022 10:24 Відповісти
 
 