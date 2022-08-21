В Україні зареєстровано понад 43 тис. злочинів, пов’язаних із вторгненням РФ, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зареєстровано 43 091 злочин, пов’язаний з російською агресією.
Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Зареєстровано 29 377 злочинів агресії та воєнних злочинів. З них 28 251 – щодо порушення законів та звичаїв війни, 73 – планування, підготовки або розв’язання та ведення агресивної війни, 28 – пропаганди війни, 1025 – інші.
Окрім того, зафіксовано 13 714 злочинів проти національної безпеки, з них: 9462 – щодо посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, 1605 – державної зради, 1969 – колабораційної діяльності, 139 – пособництва державі-агресору, 64 – диверсії, 475 – інші.
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як там Демченко? насолоджується життям?
кількість вбитих мабудь вже за100000
поранених ще більше.....
чи може прокуратура чимось важливішим займається
ну, корбаном, тими хто не хоче йти з автоматом на танки