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Знищено дві крилаті ракети типу "Калібр", які росіяни випустили з акваторії Чорного моря, - ПК "Південь"

ракета,крилата

Український зенітний ракетний підрозділ вночі знищив дві крилаті ракети типу "Калібр" над Чорним морем.

Про це йдеться у зведенні повітряного командування "Південь" у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"21 серпня, близько 03:00 години, зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь" над морем знищено дві крилаті ракети типу "Калібр", які окупанти випустили саме з акваторії Чорного моря", - йдеться вповідомленні.

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крилаті ракети (1082) Чорне море (1679) знищення (7696)


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За два дня кацапы бесцельно сожгли 39 млн долларов. Стоимость ракеты "Калибр" составляет $6,5 млн.
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21.08.2022 07:32 Відповісти
вони їх безцільно спалили, коли ці ракети зробили.
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21.08.2022 07:56 Відповісти
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21.08.2022 07:39 Відповісти
Ну и кто оттуда *********** по твоему
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21.08.2022 08:02 Відповісти
 
 