Знищено дві крилаті ракети типу "Калібр", які росіяни випустили з акваторії Чорного моря, - ПК "Південь"
Український зенітний ракетний підрозділ вночі знищив дві крилаті ракети типу "Калібр" над Чорним морем.
Про це йдеться у зведенні повітряного командування "Південь" у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"21 серпня, близько 03:00 години, зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь" над морем знищено дві крилаті ракети типу "Калібр", які окупанти випустили саме з акваторії Чорного моря", - йдеться вповідомленні.
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