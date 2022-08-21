Знищено дві крилаті ракети типу "Калібр", які росіяни випустили з акваторії Чорного моря, - ПК "Південь"

Український зенітний ракетний підрозділ вночі знищив дві крилаті ракети типу "Калібр" над Чорним морем.

Про це йдеться у зведенні повітряного командування "Південь" у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"21 серпня, близько 03:00 години, зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь" над морем знищено дві крилаті ракети типу "Калібр", які окупанти випустили саме з акваторії Чорного моря", - йдеться вповідомленні.

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