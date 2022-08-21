Окупанти атакували Одещину п’ятьма ракетами. Дві збито над морем, три влучили у сільськогосподарське підприємство, - ОВА

Окупанти завдали ракетного удару по Одещині.

Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Одещина. Ворожа атака 5 ракетами. Дві збито над морем. Три влучили по території одногоз сільськогосподарських підприємств Одеського району", - йдеться у повідомленні.

За словами Братчука, є влучання в зерносховище.

"Постраждалих немає. На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група", - резюмує він.

Раніше повідомлялося, що знищено дві крилаті ракети типу "Калібр", які росіяни випустили з акваторії Чорного моря.

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