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Новини Війна
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Окупанти атакували Одещину п’ятьма ракетами. Дві збито над морем, три влучили у сільськогосподарське підприємство, - ОВА

калібр

Окупанти завдали ракетного удару по Одещині.

Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Одещина. Ворожа атака 5 ракетами. Дві збито над морем. Три влучили по території одногоз сільськогосподарських підприємств Одеського району", - йдеться у повідомленні.

За словами Братчука, є влучання в зерносховище.

"Постраждалих немає. На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група", - резюмує він.

Раніше повідомлялося, що знищено дві крилаті ракети типу "Калібр", які росіяни випустили з акваторії Чорного моря.

Читайте також: Протягом 20 серпня на південному напрямку знищено 75 окупантів, 1 САУ "Гіацинт", 2 танки, 6 одиниць бронетехніки, - ОК "Південь"

Автор: 

обстріл (29527) Одеса (5538) Одеська область (3343) ракети (4093) Братчук Сергій (148)


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21.08.2022 08:38 Відповісти
Якщо кацапи і підуть з Криму, то все там знищать. а знамениті винні погреби вже вивезли на маасковію.
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21.08.2022 08:53 Відповісти
Для рашистських свинособак вже сама назва свинокомплекс образлива ? )
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21.08.2022 08:39 Відповісти
Щоб не ображались, можна назвати руссокомплекс, руссоферма...
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21.08.2022 08:49 Відповісти
"Зернова угода" в дії...
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21.08.2022 08:50 Відповісти
Кацапня знищує виробництво сільгосппродукції, запаси зерна щоб утворити голод.
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21.08.2022 08:56 Відповісти
Нормально гутереіш погуляв по Одещині.
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21.08.2022 08:58 Відповісти
кацапня ипуча , всю ніч сирени вили млять..(((
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21.08.2022 09:02 Відповісти
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21.08.2022 09:04 Відповісти
 
 