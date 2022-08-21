Окупанти атакували Одещину п’ятьма ракетами. Дві збито над морем, три влучили у сільськогосподарське підприємство, - ОВА
Окупанти завдали ракетного удару по Одещині.
Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Одещина. Ворожа атака 5 ракетами. Дві збито над морем. Три влучили по території одногоз сільськогосподарських підприємств Одеського району", - йдеться у повідомленні.
За словами Братчука, є влучання в зерносховище.
"Постраждалих немає. На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група", - резюмує він.
Раніше повідомлялося, що знищено дві крилаті ракети типу "Калібр", які росіяни випустили з акваторії Чорного моря.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ksenia VB
показати весь коментар21.08.2022 08:38 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
5 копійок
показати весь коментар21.08.2022 08:53 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Леонид Тищенко #456549
показати весь коментар21.08.2022 08:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
віктор федорович #394174
показати весь коментар21.08.2022 08:49 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар21.08.2022 08:50 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
5 копійок
показати весь коментар21.08.2022 08:56 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Player New
показати весь коментар21.08.2022 08:58 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Лаур
показати весь коментар21.08.2022 09:02 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар21.08.2022 09:04 Відповісти Мені подобається 12 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль