Черга на виїзд з окупованої території до Запоріжжя: через нелюдські умови на блокпосту у Василівці загинула жінка
Сьогодні у евакуаційній черзі на виїзд з окупованої території Запорізької області через створені окупантами нелюдські умови на блокпостах померла жінка.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще одне життя забрали рашисти, які не пропускають по декілька днів евакуаційні колони з окупованих територій до Запоріжжя.
Сьогодні у черзі авто у Василівці загинула жінка. Разом з майже 4 тисячами людей вона намагалась виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію. Проте не витримала очікування у нелюдяних умовах,які ворог створив на своїх блокпостах", - йдеться у повідомленні.
Федоров додає, що кількість смертей, які зафіксовано в евакуаційних колонах, вже перевищила десяток.
"Проте окупантів це не бентежить - щодня вони знущаються над нашими людьми, які бажають втекти від "русского мира". Не пробачимо жодної смерті, жодної скаліченої долі! Віримо, що кожен окупант знайде на нашій землі тільки смерть", - резюмує очільник міста.
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Це зелені потвори винні у стражданні окупованого півдня України
Так рашисти намагаються прикритись людьми, як живим щитом, від можливої атаки під час контрнаступу ЗСУ.