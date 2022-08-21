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Новини Війна
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Черга на виїзд з окупованої території до Запоріжжя: через нелюдські умови на блокпосту у Василівці загинула жінка

область,запорізька,василівка

Сьогодні у евакуаційній черзі на виїзд з окупованої території Запорізької області через створені окупантами нелюдські умови на блокпостах померла жінка.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одне життя забрали рашисти, які не пропускають по декілька днів евакуаційні колони з окупованих територій до Запоріжжя.
Сьогодні у черзі авто у Василівці загинула жінка. Разом з майже 4 тисячами людей вона намагалась виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію. Проте не витримала очікування у нелюдяних умовах,які ворог створив на своїх блокпостах", - йдеться у повідомленні.

Федоров додає, що кількість смертей, які зафіксовано в евакуаційних колонах, вже перевищила десяток.

"Проте окупантів це не бентежить - щодня вони знущаються над нашими людьми, які бажають втекти від "русского мира". Не пробачимо жодної смерті, жодної скаліченої долі! Віримо, що кожен окупант знайде на нашій землі тільки смерть", - резюмує очільник міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість евакуйованих до Запоріжжя - мешканці Херсонщини, - Старух

Автор: 

Запоріжжя (2315) окупація (6762) смерть (6787) евакуація (2357) Запорізька область (3780)


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Топ коментарі
+17
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21.08.2022 08:54 Відповісти
+9
Росіяни мають заплатити своїм життям за цей геноцид.
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21.08.2022 08:49 Відповісти
+3
Ще одне життя забрали рашисти,
--------------------------------
Це зелені потвори винні у стражданні окупованого півдня України
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21.08.2022 09:27 Відповісти
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Росіяни мають заплатити своїм життям за цей геноцид.
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21.08.2022 08:49 Відповісти
рятівники наші...отак окупанти рятують українські життя
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21.08.2022 08:52 Відповісти
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21.08.2022 08:54 Відповісти
"..4000-ма тисячами людей..." = 4 000 000 людей. Редактор мабудь ще не прокинувся....
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21.08.2022 09:09 Відповісти
не переймайся, кожний редактор по своїй суті та складу розуму - гуманітарій, а у гуманітаріїв з числами перманентні трабли
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21.08.2022 09:12 Відповісти
все бегут в вяликий и красивий "рузськІй мІр" (с обратным вектором)
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21.08.2022 09:10 Відповісти
Василівка це чергова ганьба київської влади! Перешийок, Херсонщина, Запоріжжя і трагедія Маріуполя і далі далі далі....... по списку. Всі ці люди могли переміститися за пару днів до війни, в перший день нападу, але хто ж їм про це сказав? А марафон віщав про Київщину цілодобово тоді.....уроди кончені!
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21.08.2022 09:17 Відповісти
это уже после паспортизации
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21.08.2022 09:17 Відповісти
Ще одне життя забрали рашисти,
--------------------------------
Це зелені потвори винні у стражданні окупованого півдня України
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21.08.2022 09:27 Відповісти
Незважаючи на нестерпну спеку, тисячі українців, що тікають від "рускава міра", змушені тижнями чекати на проїзд через ворожі блок-пости під Василівкою на дорозі до Запоріжжя.
Так рашисти намагаються прикритись людьми, як живим щитом, від можливої атаки під час контрнаступу ЗСУ.
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21.08.2022 09:41 Відповісти
От... поголів'я, а не населення тото жопорожьє... Не мало й не має відношення до Козацтва, яке тото не підпускало до себе... КУПА макітр, а на Історію УПА си вср@ло. Можете плювати у мене, хто у 1990-му плював у омон на Хрещатику, а потым на кораблях Камчатки "в плэн" не здався й гражданцтва расыянскаэ не прийняв матросом...
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21.08.2022 09:51 Відповісти
Ну ось новий пункт пропуску замість Сданого Чонгару зелені покидьки вже організовали наступне це розмінування розведення та запуск шатлі
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21.08.2022 12:02 Відповісти
А где же Верещук? Почему не обустроила точки отдыха? Она хоть вообще что то сделала кроме бла бла?
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21.08.2022 13:19 Відповісти
 
 