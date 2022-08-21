УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9605 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
581 1

За минулу добу надійшло 16 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури через обстріли на Запоріжжі, - ОВА

запоріжжя,запорізька

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Преображенка, Оріхів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані запорізької ОВА у телеграмі.

"Надійшло 16 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - йдеться в повідомленні.

Крім того, протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1036 людей, з них 324– діти.

Також читайте: Міноборони РФ закидає Україні застосування хімічної зброї у Запорізькій області

Автор: 

обстріл (29527) Запорізька область (3780) руйнування (261)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** не потрібна ця територія з населенням. Він його знищує, виганяє з своєї землі. Потім заселить своїми ваньками як після голодомору робив Коба Джугашвілі.
показати весь коментар
21.08.2022 09:02 Відповісти
 
 