За минулу добу надійшло 16 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури через обстріли на Запоріжжі, - ОВА

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Преображенка, Оріхів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані запорізької ОВА у телеграмі.

"Надійшло 16 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - йдеться в повідомленні.

Крім того, протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1036 людей, з них 324– діти.

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