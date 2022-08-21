На Миколаївщині внаслідок ворожих обстрілів протягом доби поранення отримали 15 людей, вночі ворог завдав ракетного удару по Миколаєву, - Кім
На Миколаївщині ворог продовжує обстрілювати села та міста, руйнувати цивільну інфраструктуру та будинки.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
Вночі 21 серпня, близько 1:00, окупанти обстріляли Миколаїв. За попередньою інформацією, ворог завдав удару ракетами типу С-300. Наразі відомо про влучання на територію підприємства та влучання по околицях міста. Попередньо, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється.
20 серпня, фіксувалися ворожі обстріли на території Шевченківської громади. Близько 8:00 росіяни обстріляли Любомирівку, одна людина зазнала поранень. Крім того, близько 13:40 зафіксовані ворожі обстріли сіл Зоря та Новоруське. Постраждалих немає.
Окупанти обстрілювали протягом дня 20 серпня околиці села Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих немає.
Ворог гатив з артилерії по селах Червона Долина, Широке. У Червоній Долині пошкоджено житловий будинок та автівку. У Широкому пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля сільської ради, є влучання у городи місцевих. Постраждалих немає.
Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.
Окупанти близько 11:30 завдали ракетний удар по п’ятиповерховому житловому будинку у Вознесенську. За інформацією ОК "Південь" встановлено, що удар був нанесений ракетою типу "Калібр".
Відомо, що поранення отримали 14 людей, серед яких троє дітей. Наразі в лікарняних закладах перебувають троє дорослих та двоє дітей. В результаті обстрілу у п'ятиповерхівці пошкоджено конструктивні елементи з першого по п'ятий поверх, обрушені балкони, вибиті шибки та вікна. Також пошкоджено близько п'яти одноповерхових будинків.
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… это когда весь день ходишь злой оттого, что: блокпосты по городу, проверяют документы и телефоны, враги ездят рядом с тобой на своей военной технике и «отжатых» авто, спокойно ходят по рынку, вдалеке бахает их гаубица, а ты сидишь без автомата и ничего не можешь сделать. Потом наступает ночь. Взрывы. Зарево. Столб дыма. Все радостно выскакивают на балконы. Ура! Орки горят! … потом начинают взлетать ракеты из-за Днепра на Николаев. Ты смотришь на них и снова ничего не можешь сделать, злой и без автомата.
Херсон это …
… это когда стоишь на улице под кафе, где есть Wi-Fi, ведёшь информационную группу в Фейсбуке с левого аккаунта, а в трёх метрах от тебя курят двое с пистолетами на поясе и по дороге туда-сюда ездит БТР с вооружёнными военными на броне в полной экипировке и масках. А ты смотришь в телефон и медитируешь: я на вас не смотрю, мне нет до вас никакого дела, и вообще я -дерево!
Херсон это …
… это когда сидишь дома, из одежды на тебе только наушники, и тут громкий стук в дверь! Ты начинаешь быстро одеваться, чтобы защитить себя хотя бы одеждой. Мысли в голове: «выдернуть жёсткий диск из компа и спрятать вместе с телефоном не успею». Стук в дверь ещё сильнее. Выглядываешь в окно - машин с «зетками» нет. Открываешь дверь - ****, пьяный сосед!
Херсон это …
… это когда в вашем подъезде кого-то ищут, обыскивая все квартиры, а там, где не открыли - выламывают дверь или выдёргивают её из стены вместе с рамой. Ты приходишь домой, а двери нет.
Херсон это …
… это когда привозят в город два автобуса с журналистами и именно в этот день прилетает ракета, которая никогда раньше не прилетала… и потом больше не прилетала, и убивает человека, который просто занимался своим огородом возле дома. Теперь у всех есть нормальный сюжет и можно уезжать.
Херсон это …
… это когда любуешься симпатичной стойненькой молодой самочкой, проходящей по улице, раздевая глазами, а она берёт и заходит в банк, захваченный орками. Сотрудница. И ты думаешь: «Ходит **** без охраны. Кислотой бы ей в морду!»
Херсон это …
… это когда по всему городу стоят продавцы с пластиковыми канистрочками и рекламой «Коньяк. Водка. Самогон. На разлив. Доллары, евро, рубли, обналичка … %».
Херсон это …
… это когда те, кто надевал вышиванки и рисовал на щеках жёлто-голубые полосы на аватарках в соцсетях, устраиваются работать на врага, оправдываясь тем, что им нечем кормить детей, попивая российское пиво и покуривая glo.
Херсон это …
… это когда некоторые получают материальную помощь от России, подают заявку на российский паспорт, при этом, получая военную пенсию и зарплату госслужащего от Украины.
Херсон это …
… это когда годами живёшь и общаешься с соседкой, гуляющей по вечерам с собачкой, а потом узнаёшь, что она сдаёт оркам всю информацию про жильцов своего дома.
Херсон это …
… это когда на улице спокойно стоит гражданская машина с российскими номерами, и ты потом весь день думаешь, чтобы такое под неё ночью положить, чтобы загорелось не сразу, а только когда успеешь подальше уйти, и чтобы в камеры наблюдения при этом не попасть. А может лучше пойти и задушить ту соседку?
Херсон это …
… это не лучше и не хуже, а ровно так же, как было бы в любом другом городе, который оказался бы в нашем положении. Хороших и плохих людей повсюду насеяно равномерно. Уж поверьте.
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