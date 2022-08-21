На Миколаївщині внаслідок ворожих обстрілів протягом доби поранення отримали 15 людей, вночі ворог завдав ракетного удару по Миколаєву, - Кім

На Миколаївщині ворог продовжує обстрілювати села та міста, руйнувати цивільну інфраструктуру та будинки.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

Вночі 21 серпня, близько 1:00, окупанти обстріляли Миколаїв. За попередньою інформацією, ворог завдав удару ракетами типу С-300. Наразі відомо про влучання на територію підприємства та влучання по околицях міста. Попередньо, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється.

20 серпня, фіксувалися ворожі обстріли на території Шевченківської громади. Близько 8:00 росіяни обстріляли Любомирівку, одна людина зазнала поранень. Крім того, близько 13:40 зафіксовані ворожі обстріли сіл Зоря та Новоруське. Постраждалих немає.

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Окупанти обстрілювали протягом дня 20 серпня околиці села Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих немає.

Ворог гатив з артилерії по селах Червона Долина, Широке. У Червоній Долині пошкоджено житловий будинок та автівку. У Широкому пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля сільської ради, є влучання у городи місцевих. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

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Окупанти близько 11:30 завдали ракетний удар по п’ятиповерховому житловому будинку у Вознесенську. За інформацією ОК "Південь" встановлено, що удар був нанесений ракетою типу "Калібр".

Відомо, що поранення отримали 14 людей, серед яких троє дітей. Наразі в лікарняних закладах перебувають троє дорослих та двоє дітей. В результаті обстрілу у п'ятиповерхівці пошкоджено конструктивні елементи з першого по п'ятий поверх, обрушені балкони, вибиті шибки та вікна. Також пошкоджено близько п'яти одноповерхових будинків.