373 дитини загинуло в Україні через агресію РФ, понад 721 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 21 серпня 2022 року більш ніж 1094 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 373 дитини загинули та понад 721 зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

​​Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 387, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 64, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій – 41", - йдеться в повідомленні.



Так, 20 серпня внаслідок обстрілу ворогом житлової інфраструктури м. Вознесенськ Миколаївської області зазнали тяжких поранень троє дітей віком від 3 до 8 років.



Під час фіксації воєнних злочинів, вчинених окупантами в м. Маріуполь Донецької області, стало відомо про загибель ще 10 дітей віком від 1 до 17 років.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

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