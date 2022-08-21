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373 дитини загинуло в Україні через агресію РФ, понад 721 - поранені, - Офіс Генпрокурора

діти

Станом на ранок 21 серпня 2022 року більш ніж 1094 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 373 дитини загинули та понад 721 зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

​​Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 387, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 64, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій – 41", - йдеться в повідомленні.

Так, 20 серпня внаслідок обстрілу ворогом житлової інфраструктури м. Вознесенськ Миколаївської області зазнали тяжких поранень троє дітей віком від 3 до 8 років.

Під час фіксації воєнних злочинів, вчинених окупантами в м. Маріуполь Донецької області, стало відомо про загибель ще 10 дітей віком від 1 до 17 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Також читайте: Удар рашистів по Вознесенську: 9 людей постраждало, з них 4 - важкопоранені діти, - Кім

Автор: 

діти (5182) Офіс Генпрокурора (3303)


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Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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21.08.2022 09:54 Відповісти
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21.08.2022 09:55 Відповісти
Погибают невинные дети ,гражданские, мужья, сыновья, матери, отцы ,дедушки бабушки из за ******* свихнувшихся политиков или полИтиканов. А вообще войны происходят из денег,власти, жадности, алчности.Вот по этому не должны люди управлять государством. Должна быть система управления ,как на Боинге 777.И вот тогда, думаю, мир станет чуточку добрее.
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21.08.2022 10:16 Відповісти
Это Мариуполь еще не считали, а там.. ужас.
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21.08.2022 13:47 Відповісти
 
 