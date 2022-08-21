Російська армія - армія брехні, саме тому вона зазнає невдач, - французький генерал Бюркар
Російська армія не змогла досягти успіху у своєму вторгненні в Україну, зокрема через панування у росіян брехні на всіх рівнях командування.
Про це заявив начальник Генштабу ЗС Франції, генерал Тьєррі Бюркар, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Російська армія, як і її суспільство - це армія брехні: командири брехали своїм начальникам, командири брехали своїм підлеглим, командири брехали самим собі. У військовій справі брехня коштує дорого", - сказав Бюркар, аналізуючи причини невдач російських окупантів в Україні.
Окрім того, на думку французького генерала, Росія недостатньо інвестувала у навчання своїх військових.
"На перших двох етапах війни ми бачили російську армію, що зазнала великих труднощів у плані спільних бойових дій і матеріально-технічного забезпечення… Я вже підкреслював важливість навчання, досить абстрактного поняття. Чому це коштує так недешево? Чому це вимагає часу? Тому що на полі бою брак підготовки завжди обходиться дуже дорого", - сказав голова генштабу Франції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Известный всем Пригожин на зоне стоит перед строем зэков и убеждает их вступать в армию, чтобы воевать в Украине.
Вид у него, упасть и не встать - в шортах и тонкой майке, из майки выпирает пузо, а на майке нацеплена Звезда Героя России.
Но самое главное не вид его дурацкий, а его слова
- Вступайте в российскую армию и все ваши грехи будут прощены на поле боя. Записывайтесь в ОПГ "Войсковое"
Бедняжка
"...Российская армия. Самая страшная армия в истории человечества."
15 квiтня, 2014,
https://www.google.com/amp/s/glavcom.ua/amp/columns/zavoduk/124578-rossijskaja-armija.-samaja-strashnaja-armija-v-istorii-chelovechestva.html
Російська армія страшна тільки беззбройним цивільним. Для добре навчених, оснащених і мотивованих бійців вони не такі вже й грізні, а місцями навіть жалюгідні.
"Если вы начинаете лгать - вы уже проиграли."
Это ещё вторая мировая.