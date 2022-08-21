Російська армія - армія брехні, саме тому вона зазнає невдач, - французький генерал Бюркар

Російська армія не змогла досягти успіху у своєму вторгненні в Україну, зокрема через панування у росіян брехні на всіх рівнях командування.

Про це заявив начальник Генштабу ЗС Франції, генерал Тьєррі Бюркар, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Російська армія, як і її суспільство - це армія брехні: командири брехали своїм начальникам, командири брехали своїм підлеглим, командири брехали самим собі. У військовій справі брехня коштує дорого", - сказав Бюркар, аналізуючи причини невдач російських окупантів в Україні.

Окрім того, на думку французького генерала, Росія недостатньо інвестувала у навчання своїх військових.

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"На перших двох етапах війни ми бачили російську армію, що зазнала великих труднощів у плані спільних бойових дій і матеріально-технічного забезпечення… Я вже підкреслював важливість навчання, досить абстрактного поняття. Чому це коштує так недешево? Чому це вимагає часу? Тому що на полі бою брак підготовки завжди обходиться дуже дорого", - сказав голова генштабу Франції.