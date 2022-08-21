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Новини Війна
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Російська армія - армія брехні, саме тому вона зазнає невдач, - французький генерал Бюркар

бюркар

Російська армія не змогла досягти успіху у своєму вторгненні в Україну, зокрема через панування у росіян брехні на всіх рівнях командування.

Про це заявив начальник Генштабу ЗС Франції, генерал Тьєррі Бюркар, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Російська армія, як і її суспільство - це армія брехні: командири брехали своїм начальникам, командири брехали своїм підлеглим, командири брехали самим собі. У військовій справі брехня коштує дорого", - сказав Бюркар, аналізуючи причини невдач російських окупантів в Україні.

Окрім того, на думку французького генерала, Росія недостатньо інвестувала у навчання своїх військових.

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"На перших двох етапах війни ми бачили російську армію, що зазнала великих труднощів у плані спільних бойових дій і матеріально-технічного забезпечення… Я вже підкреслював важливість навчання, досить абстрактного поняття. Чому це коштує так недешево? Чому це вимагає часу? Тому що на полі бою брак підготовки завжди обходиться дуже дорого", - сказав голова генштабу Франції.

Автор: 

армія рф (18036) Франція (3120) генерал (75)


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Топ коментарі
+23
це правило стосується усіх і Найвеличнівшивого ОСОБИСТО, воно брехало та й зараз іноді бреше, як дише
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21.08.2022 09:29 Відповісти
+23
Те, що називають російською армією, насправді є велика терористична організація, яка правдами і неправдами заволоділа ядерною зброєю України і Білорусі, веде політику на руйнування спільної світової безпеки, знищення націй і захоплення чужих територій методами їх прапрадідів ординців - облога міст, брехня, залякування, підпали і знищення цивільних, жінок, дітей і бідуль з бабулями, маніпуляції і обов'язкове знищення, хоч ти їм повірив і здався, а хоч воював до останнього подиху. А нам наші прапрадіди залишили цю потвору недобитою, яку ми маємо знищити, навіть ціною життя, щоб не залишати її наших внукам і правнукам, бо діти відчули на собі дії цієї брехливої потвори.
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21.08.2022 09:44 Відповісти
+19
"Якщо ти брешеш, ти вже програв" (с) Генерал Ямомото
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21.08.2022 09:27 Відповісти
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21.08.2022 09:24 Відповісти
"Якщо ти брешеш, ти вже програв" (с) Генерал Ямомото
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21.08.2022 09:27 Відповісти
Ямомото був адміралом
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21.08.2022 09:39 Відповісти
це правило стосується усіх і Найвеличнівшивого ОСОБИСТО, воно брехало та й зараз іноді бреше, як дише
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21.08.2022 09:29 Відповісти
Какая подготовка? Кацапня уверена, что их алкаши и уголовники зарешают. По крайней мере их не жаль.
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21.08.2022 09:32 Відповісти
У Параши не армия а сброд уголовных элементов.
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21.08.2022 09:35 Відповісти
Ролик ходит по Сети.
Известный всем Пригожин на зоне стоит перед строем зэков и убеждает их вступать в армию, чтобы воевать в Украине.
Вид у него, упасть и не встать - в шортах и тонкой майке, из майки выпирает пузо, а на майке нацеплена Звезда Героя России.
Но самое главное не вид его дурацкий, а его слова
- Вступайте в российскую армию и все ваши грехи будут прощены на поле боя. Записывайтесь в ОПГ "Войсковое"
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21.08.2022 09:48 Відповісти
Рашинська армія як би сама себе знищуе, а Українська тут взагалі не при ділах.
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21.08.2022 09:37 Відповісти
Те, що називають російською армією, насправді є велика терористична організація, яка правдами і неправдами заволоділа ядерною зброєю України і Білорусі, веде політику на руйнування спільної світової безпеки, знищення націй і захоплення чужих територій методами їх прапрадідів ординців - облога міст, брехня, залякування, підпали і знищення цивільних, жінок, дітей і бідуль з бабулями, маніпуляції і обов'язкове знищення, хоч ти їм повірив і здався, а хоч воював до останнього подиху. А нам наші прапрадіди залишили цю потвору недобитою, яку ми маємо знищити, навіть ціною життя, щоб не залишати її наших внукам і правнукам, бо діти відчули на собі дії цієї брехливої потвори.
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21.08.2022 09:44 Відповісти
там не тільки армія брехні, а й ціла недокраїна брехні! саме тому їх цивілізація загнала на самий край аж цілого материка!!!!
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21.08.2022 10:07 Відповісти
Самі ж онє ж думають, що вони не брехливі хитрі! 😁 Але український прутень з потужною різьбою доводить, що вони ще й безчесні та дурні.
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21.08.2022 10:09 Відповісти
інколи Конашенкова навіть приємно послухати Ну, щоб пореготати
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21.08.2022 10:20 Відповісти
Саме слово росія на людську мову народів світу перекладається як брехня.
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21.08.2022 10:35 Відповісти
Идеолог рашизма Александр Дугин попал в больницу после гибели дочери, - российский политолог Сергей Марков.
Бедняжка
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21.08.2022 10:46 Відповісти
Из чего он попал в больницу?
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21.08.2022 12:24 Відповісти
Очень хорошая статья-анализ ... Ее нужно было изучить украинцам еще в 2014 году, чтобы избежать таких потерь от орков...

"...Российская армия. Самая страшная армия в истории человечества."

15 квiтня, 2014,

https://www.google.com/amp/s/glavcom.ua/amp/columns/zavoduk/124578-rossijskaja-armija.-samaja-strashnaja-armija-v-istorii-chelovechestva.html

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21.08.2022 11:07 Відповісти
Ой, як моторошно... Треба терміново здаватися, ми приречені, опиратися немає сенсу!
Російська армія страшна тільки беззбройним цивільним. Для добре навчених, оснащених і мотивованих бійців вони не такі вже й грізні, а місцями навіть жалюгідні.
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21.08.2022 12:42 Відповісти
Японский адмирал Ямамото:
"Если вы начинаете лгать - вы уже проиграли."
Это ещё вторая мировая.
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21.08.2022 20:32 Відповісти
 
 