На окупованій Луганщині за інформацію про місцеперебування чоловіків росіяни дають по 60 тисяч рублів, - Гайдай
Окупанти примусово мобілізують українських чоловіків на захоплених територіях.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, місцеві на окупованих територіях переховуються від російських військових та примусової мобілізації. Інформацію про них повідомляють родичі та сусіди за грошову винагороду від окупаційної влади. За інформацію про місцеперебування чоловіків окупанти дають по 60 тисяч рублів.
Винагороду пропонують в невеличких містах окупованої Луганщини, де чоловіків майже не залишилося, а виконання плану із примусової мобілізації ніхто не відміняв.
"Родичі та сусіди демонструють там справжню "людяність" – беруть гроші, не вагаючись. Логіка проста – не мого чоловіка забрали на смерть, вже непогано. А ще й грошей дали. Самі росіяни не хочуть йти у відкритий бій, тому продовжують збирати на окупованих територіях чоловіків, яких потім кидатимуть у пекло", - написав Гайдай.
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Надо было больше субсидий сделать в телевизионную пропаганду для совков и ватников и еще в 2005-ом году медленно, неспешно отрубить все кацапские каналы под разными предлогами. Притом жестко рубить, они бы и спутник ставили, и даже самый тупой ватник бы сделал доступ к интернет-каналам, лишь бы смотреть пропаганду, настолько им приятно жить в этой ненависти и злобе друг к другу.
А теперь уже поздно. То, что там якобы молодые прячутся и не хотят воевать - так потому что проигрывают и дохнут. Если бы война была выигрышная, там бы 95% мужчин впереди паровоза летели на войну и гордились своим участием. А их нытье якобы они против убийств, насилия и грабежей - это лишь страх и нежелание подыхать. Придется отменять два переселения народов от Ленина (в Крым закинул убийц и насильников, кто убивал за шубу целую семью) и Сталина (в ОРДЛО заселил целую кучу кацапов, а также попытался смешать поляков и украинцев, но не особо получилось, несмотря на старые войны, у нас есть один общий враг, которого следует уничтожить).
И вот халява пришла!» (Наталья Алексеева)