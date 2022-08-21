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Новини Війна
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На окупованій Луганщині за інформацію про місцеперебування чоловіків росіяни дають по 60 тисяч рублів, - Гайдай

луганщина

Окупанти примусово мобілізують українських чоловіків на захоплених територіях.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, місцеві на окупованих територіях переховуються від російських військових та примусової мобілізації. Інформацію про них повідомляють родичі та сусіди за грошову винагороду від окупаційної влади. За інформацію про місцеперебування чоловіків окупанти дають по 60 тисяч рублів.

Читайте також: Відкрита мобілізація у Маріуполі: жителі отримують смс з пропозицією піти до так званих збройних сили "ДНР", - Андрющенко. ФОТО

Винагороду пропонують в невеличких містах окупованої Луганщини, де чоловіків майже не залишилося, а виконання плану із примусової мобілізації ніхто не відміняв.

"Родичі та сусіди демонструють там справжню "людяність" – беруть гроші, не вагаючись. Логіка проста – не мого чоловіка забрали на смерть, вже непогано. А ще й грошей дали. Самі росіяни не хочуть йти у відкритий бій, тому продовжують збирати на окупованих територіях чоловіків, яких потім кидатимуть у пекло", - написав Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти проводять примусову мобілізацію в захоплених влітку містах, але тепер "за законом", на фронті намагаються прорватися до Бахмута, - Гайдай. ФОТО

армія рф (18036) окупація (6762) мобілізація (3141) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4899)


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Топ коментарі
+14
Гордий народ Лугандона, все па-скрєпному, па-нашєму, па-братски - правда? А шахтарськими шоломами постукати в москві перед будинком уряду, слабо? Це ж не хвашісткій рєжім Кієва?
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21.08.2022 09:44 Відповісти
+12
А в нас суди колаборантів до прослуховування гімну присуджують. .. Може їх краще продавать параші?! Хоч судові витрати компенсують... Найняти Себастіана Перейру і ....
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21.08.2022 09:37 Відповісти
+11
Гайдай не переживай за них
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21.08.2022 09:29 Відповісти
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Гайдай не переживай за них
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21.08.2022 09:29 Відповісти
"идёт охота на волков, позорных и простых..." 😂
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21.08.2022 10:49 Відповісти
А в нас суди колаборантів до прослуховування гімну присуджують. .. Може їх краще продавать параші?! Хоч судові витрати компенсують... Найняти Себастіана Перейру і ....
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21.08.2022 09:37 Відповісти
Цікаво -який в раші реальний курс рубля??
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21.08.2022 09:40 Відповісти
Вони вірять що 50 чи 60 , тільки хрін купиш 500$ де.
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21.08.2022 09:43 Відповісти
З баксами у них норм. Місяць тому читав, що на якійсь елетронній біржі можна було конвертувати по 52.
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21.08.2022 09:54 Відповісти
А вони ж волали "можєм пафтаріть".... от й повторюють - примусова мобілізація й заград отряди.
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21.08.2022 09:42 Відповісти
Гордий народ Лугандона, все па-скрєпному, па-нашєму, па-братски - правда? А шахтарськими шоломами постукати в москві перед будинком уряду, слабо? Це ж не хвашісткій рєжім Кієва?
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21.08.2022 09:44 Відповісти
Так вони ж, дебіли, цього не розуміють. Вони ж воюють. Не хочуть, бояться, але воюють. І втрати у них захмарні, бо саме їх кидають в мясорубку, але ж ненавидять українців.
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21.08.2022 09:57 Відповісти
Они уже практически нелюди. Настолько их обучили беспомощности с помощью мощной пропаганды, что превратили в северокорейцев или туркмен. Послушные рабы, кто будет плакать, если приедет Царь.

Надо было больше субсидий сделать в телевизионную пропаганду для совков и ватников и еще в 2005-ом году медленно, неспешно отрубить все кацапские каналы под разными предлогами. Притом жестко рубить, они бы и спутник ставили, и даже самый тупой ватник бы сделал доступ к интернет-каналам, лишь бы смотреть пропаганду, настолько им приятно жить в этой ненависти и злобе друг к другу.

А теперь уже поздно. То, что там якобы молодые прячутся и не хотят воевать - так потому что проигрывают и дохнут. Если бы война была выигрышная, там бы 95% мужчин впереди паровоза летели на войну и гордились своим участием. А их нытье якобы они против убийств, насилия и грабежей - это лишь страх и нежелание подыхать. Придется отменять два переселения народов от Ленина (в Крым закинул убийц и насильников, кто убивал за шубу целую семью) и Сталина (в ОРДЛО заселил целую кучу кацапов, а также попытался смешать поляков и украинцев, но не особо получилось, несмотря на старые войны, у нас есть один общий враг, которого следует уничтожить).
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21.08.2022 10:25 Відповісти
Рудскій мір во всєй красє . ! ....Кацапи лугандонську вату використовіють як туалетний папір ,, але ж вона сама до цього вперто йшла . Не жаль абсолютно ..
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21.08.2022 09:44 Відповісти
Зато вдова получит аж 10к.
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21.08.2022 09:44 Відповісти
Бу-га-га! Здав сусіда, кума і зажіл па-багатому! Завідуйтє молча!
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21.08.2022 09:45 Відповісти
звучить як реклама...
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21.08.2022 09:49 Відповісти
Орки лоханулись. Могли бы и 10тыс. предлагать. 60тыс. это слышком много.
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21.08.2022 09:53 Відповісти
Гайдай - типа Арестовича. Только последний просто болтун, а этот реально сдал Луганскую область.
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21.08.2022 11:18 Відповісти
Здав, але не Гайдай. Бери трохи вище.
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21.08.2022 12:57 Відповісти
А вот тут угадали, не отнять. Старая совковая метода. Браво нквд, кгб. Встрепенулись падлики морозовы. пошли мелком крестики ставить на дверях соседей. Сработает конечно. Нам пойдет в пользу такое. В чем соль методы? Тот кто стучит на соседа, не догадывается что есть и другие соседи. Тут кто первей бабло схватит. Потратить не успеет---сам участкового ночью увидит с повесточкой! С самого начала мечтал что бы тот донбалласт весь, ну почти отломился, хотя отрубать бы своими руками было бы нам все таки логичней. Когда впереди река и надо переплыть, балласт летит за борт! Цель оправдывает средства!!!
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21.08.2022 11:33 Відповісти
Так би турбувались,попередні сім років,за тих хто ще в 2014-2015 роках виїхав з лугандону,як турбується за пристосуванців та колаборантів.А "мобіки" просто відробляють ті кошти,які рашисти туди платили і платять.Це в київські невігласи оббирають своїх,щоб "вилизати ду₴у" лугандону, без умислу.У рашистів таке не проходить.Політика "наші люді в окупаціі" - хибна та злочинна.Що це за окупація,якщо спокійно катаються туди-сюди а життя в окупаці не гірше,а за рахунок,подвоювання соц.виплат(рашистські та українські) ще поліпшується?Чи може хтось заперечить,що на 2600 гривень гірше жити ніж на 5200?І це з однаковими цінами?
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21.08.2022 11:43 Відповісти
«Орали в основном бездельники и убогие, которые думали о халяве.
И вот халява пришла!» (Наталья Алексеева)
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21.08.2022 11:51 Відповісти
Зачищення території від нелояльного населення. А що хотіли донбасята? Така ваша доля - зрадники нікому непотрібні.
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21.08.2022 12:55 Відповісти
Мда, наступний коментатор тупіше попереднього! Хто хотів в армію лрн, пішов туди добровільно і давно! Вам же кретинам пишуть, що люди переховуються, а зрадники їх здають! Мова йде про вільну до 24.02 територію Луганщини! Яку окупували одночасно з київщиною Сумщиною Херсонщиною Запоріжжям Чернігівщиною! Люди досі в чергах на виїзд стоять з окупованих територій, бо виїхати неможливо! Люди там в пеклі, а ви тварюки свої стереотипні гімнокоментарі виписуєте, замість слів підтримки! Мені не хочеться щоб ви жили в Україні! Відкриють кордони, і піздуйте ***** звідси!
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21.08.2022 15:20 Відповісти
 
 