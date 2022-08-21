На окупованій Луганщині за інформацію про місцеперебування чоловіків росіяни дають по 60 тисяч рублів, - Гайдай

Окупанти примусово мобілізують українських чоловіків на захоплених територіях.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, місцеві на окупованих територіях переховуються від російських військових та примусової мобілізації. Інформацію про них повідомляють родичі та сусіди за грошову винагороду від окупаційної влади. За інформацію про місцеперебування чоловіків окупанти дають по 60 тисяч рублів.

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Винагороду пропонують в невеличких містах окупованої Луганщини, де чоловіків майже не залишилося, а виконання плану із примусової мобілізації ніхто не відміняв.

"Родичі та сусіди демонструють там справжню "людяність" – беруть гроші, не вагаючись. Логіка проста – не мого чоловіка забрали на смерть, вже непогано. А ще й грошей дали. Самі росіяни не хочуть йти у відкритий бій, тому продовжують збирати на окупованих територіях чоловіків, яких потім кидатимуть у пекло", - написав Гайдай.

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