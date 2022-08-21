За добу поліція зафіксувала 15 фактів пошкодження житла, інфраструктури та інших об’єктів на Харківщині

Минулої доби російські окупаційні війська завдавали ударів по Харкову та низці населених пунктів області, серед яких Подвірки, Слобожанське, Світличне, Лужок та Ковалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 15 фактів пошкодження житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів і пожеж... Пошкодження отримали приватні домогосподарства, господарські будівлі, інфраструктурні об'єкти", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1000 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 20 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

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