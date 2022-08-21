Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 45,2 тис. осіб, 234 літаки, 197 гелікоптерів, 1 912 танків та 4 224 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 21 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 45 200 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.08 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 45200 (+300) осіб ліквідовано,
танків -1912 (+5) од,
бойових броньованих машин - 4224 (+12) од,
артилерійських систем - 1028 (+10) од,
РСЗВ - 266 (+0) од,
засоби ППО - 141 (+0) од,
літаків - 234 (+0) од,
гелікоптерів - 197 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 806 (+3),
крилаті ракети - 190 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3143 (+6) од,
спеціальна техніка - 99 (+2).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Сдохло москалей, от млять.
Скоро будет пятьдесят,
А потом и шестьдесят.
Вірити цьому чи не , не знаю ,, але все ж . ! .
все, москалі, можете сміливо тікати з України повністю і з кінцями!
Суббота 20.08.2022г, в утреннем отчете пр... (*****, короче) безвозвратные военно-оперативные потери живой силы только личного состава ВС РФ- 48745 человек.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 19 августа это 13494 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 26 августа. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 2366 убитыми и пропавшими безвести.
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Короче, по зведенням ворожого генштабу навіть в регулярних їхніх військах більше двохсотих, ніж подають наші. А разом з вагнерівцями та мусорами їх вчора зранку обліковувалося 64500 трупів; і це ще без орків-мобіків, яких колаборанти чкепушиліни обліковують окремо для себу; їх кількісь ***** не цікавить.
Наші прибідняються... чомусь.