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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 45,2 тис. осіб, 234 літаки, 197 гелікоптерів, 1 912 танків та 4 224 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 21 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 45 200 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 45200 (+300) осіб ліквідовано,

танків -1912 (+5) од,

бойових броньованих машин - 4224 (+12) од,

артилерійських систем - 1028 (+10) од,

РСЗВ  - 266 (+0) од,

засоби ППО - 141 (+0) од,

літаків - 234 (+0) од,

гелікоптерів - 197 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 806 (+3),

крилаті ракети - 190 (+0),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3143 (+6) од,

спеціальна техніка  - 99 (+2).

Також читайте: На Півдні ЗСУ протягом доби знищили 2 одиниці броньованої техніки ворога, авіація атакувала російський опорний пункт біля Іванівки, - ОК "Південь"

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 45,2 тис. осіб, 234 літаки, 197 гелікоптерів, 1 912 танків та 4 224 броньованих машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (18036) Генштаб ЗС (6873) ліквідація (4147) знищення (7696) техніка (1872) втрати (4479)


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Топ коментарі
+17
45200 ого все пакети у кацапів закінчились
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21.08.2022 09:49 Відповісти
+10
За інфою одного антивладного кацапського телеграм каналу , дохлої русні наразі - значно більше . .
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21.08.2022 10:02 Відповісти
+10
Наші не враховують тих хто "ласти склеїв" уже в російських госпіталях!
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21.08.2022 10:49 Відповісти
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45200 ого все пакети у кацапів закінчились
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21.08.2022 09:49 Відповісти
Мусорні пакети ще є
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21.08.2022 10:31 Відповісти
Так есть же способ упаковки - "шпроты".
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21.08.2022 12:19 Відповісти
Сорок пять сорок пять,
Сдохло москалей, от млять.
Скоро будет пятьдесят,
А потом и шестьдесят.
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21.08.2022 09:54 Відповісти
За інфою одного антивладного кацапського телеграм каналу , дохлої русні наразі - значно більше . .
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21.08.2022 10:02 Відповісти
Наші не враховують тих хто "ласти склеїв" уже в російських госпіталях!
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21.08.2022 10:49 Відповісти
Є тг канал який веде -очевидно якийсь анонімний кацапський військовий , з вищих ешелонів ,, налаштований проти влади . Так от вчора він дав інфу що по даним їхнього генштабу , русні вже здохло майже 49 тис , + 13,5 тис пвк + більше 2 тис росгвардії . Всього близько 64 тис . https://t.me/generalsvr2/251
Вірити цьому чи не , не знаю ,, але все ж . ! .
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21.08.2022 11:08 Відповісти
Дохлих кацапів забагато не буває.
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21.08.2022 10:15 Відповісти
так хороших руських має бути багато
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21.08.2022 10:47 Відповісти
ех, щось в Бельбеку вціліло, чи у зведення не хочуть подавати?
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21.08.2022 10:22 Відповісти
А куди за статистики зникли крилаті ракети, яких ми збили аж 4 штуки над Дніпропетровщикою?
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21.08.2022 10:31 Відповісти
УРА! цей день НАСТАВ - є 45тис! ще й якраз до Дня Незалежності!

все, москалі, можете сміливо тікати з України повністю і з кінцями!
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21.08.2022 10:35 Відповісти
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21.08.2022 10:45 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
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21.08.2022 10:52 Відповісти
Мусорні пакетики усьо! закінчилися
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21.08.2022 10:55 Відповісти
давно, насправді, дивись нижче реальні цифри, я наводив.
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21.08.2022 12:22 Відповісти
Телеграм-канал https://t.me/generalsvr Генерал СВР :

Суббота 20.08.2022г, в утреннем отчете пр... (*****, короче) безвозвратные военно-оперативные потери живой силы только личного состава ВС РФ- 48745 человек.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 19 августа это 13494 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 26 августа. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.

Потери Росгвардии с начала военных действий 2366 убитыми и пропавшими безвести.
****************

Короче, по зведенням ворожого генштабу навіть в регулярних їхніх військах більше двохсотих, ніж подають наші. А разом з вагнерівцями та мусорами їх вчора зранку обліковувалося 64500 трупів; і це ще без орків-мобіків, яких колаборанти чкепушиліни обліковують окремо для себу; їх кількісь ***** не цікавить.

Наші прибідняються... чомусь.
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21.08.2022 12:21 Відповісти
 
 