Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 45,2 тис. осіб, 234 літаки, 197 гелікоптерів, 1 912 танків та 4 224 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 21 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 45 200 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 45200 (+300) осіб ліквідовано,

танків -1912 (+5) од,

бойових броньованих машин - 4224 (+12) од,

артилерійських систем - 1028 (+10) од,

РСЗВ - 266 (+0) од,

засоби ППО - 141 (+0) од,

літаків - 234 (+0) од,

гелікоптерів - 197 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 806 (+3),

крилаті ракети - 190 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3143 (+6) од,

спеціальна техніка - 99 (+2).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.