Британія оголосила про виділення 15 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу українцям

Британія фінансуватиме закупівлю та доставку гуманітарної допомоги для українських біженців та переселенців

Про це повідомляється у пресрелізі на сайті уряду Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

Велика Британія оголосила про виділення 36 мільйонів фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу людям в Україні, Східній Африці та Сирії. З них 15 млн фунтів стерлінгів буде виділено на гуманітарну допомогу українцям, що постраждали від війни та проживають в Україні та виїхали Польщі.

Ці кошти будуть виділені для 200 000 осіб з найбільш уразливих верств населення, які постраждали від вторгнення Росії. Це стосується дітей, людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями. Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps працюватиме над забезпеченням цих людей екстреною допомогою, задоволенням їхніх основних потреб, включаючи їжу, воду та санітарію, психологічну підтримку та послуги з догляду за дітьми.

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Зараз в Україні Велика Британія працює разом із надійними партнерами, щоб виконати свою гуманітарну заставу у розмірі 220 мільйонів фунтів стерлінгів. Директор відділу реагування Корпусу Милосердя в Україні Майкл Янг наголосив, що в Україні та Польщі триває співпраця з місцевими організаціями, які найкраще знають потреби своєї громади та швидко працюють над доставкою гуманітарної допомоги.

"Завдяки цьому фінансуванню наші партнери продовжуватимуть надавати екстрену допомогу та доставляти необхідні товари, як-от продукти харчування та предмети гігієни, людям, які постраждали від бойових дій, а також надавати достовірну інформацію про те, де отримати доступ до основних послуг, безпечні маршрути, законні права біженців та осіб, переміщених всередині України", - додав Янг.

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Крім того, зазначається, що російське вторгнення загострює світову продовольчу кризу, яка найбільше вражає найбідніші верстви населення, особливо у Східній Африці. Велика Британія також надає 1,5 мільйона фунтів стерлінгів на впровадження технології, щоб визначити, чи було зерно, яке Росія продає на світовому ринку, вкрадено в Україні.

Повідомляється, що пакет залізничної підтримки України також забезпечить курсування поїздів, що возитимуть зерно. Крім того, Сполучене Королівство надає Україні військовий потенціал для захисту її портів, необхідний для успіху зернової угоди.