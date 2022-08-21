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Божевільний Дугін - надто дрібна ціль для України. Вбивство його дочки - справа рук самих росіян, - журналіст Романенко

дугіна

Дар’я Дугіна, як і її батько, - надто дрібні фігури для України.

Про це пише у фейсбуці журналіст Юрій Романенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Я впевнений, що вбивство Дар'ї Дугіної на 100% - справа рук самих росіян. Для України ціль надто дрібна і витрачати ресурси на божевільного Дугіна сенсу не було. А ось для внутрішнього контексту в Росії це вбивство є вкрай вигідним. Такий собі міні 1999 рік, тільки замість підірваних багатоквартирних будинків ікона євразійства, яка тепер запалає праведним гнівом. І поглибить, розширить дискурс щодо дегуманізації України. Втім, вони там уже давно з глузду з'їхали, що немає сенсу звертати увагу на це", - зазначає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії загинула донька одного із ідеологів "русского мира" Дугіна, - соцмережі. ВIДЕО

Божевільний Дугін - надто дрібна ціль для України. Вбивство його дочки - справа рук самих росіян, - журналіст Романенко 01

Як повідомлялось, у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна.

Автор: 

вибух (4532) Дугін Олександр (32) росія (66431) смерть (6787) ідеологія (32)


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Топ коментарі
+54
Александр Дугин во-первых сумасшедший, во-вторых алкоголик, в третьих имеет бомжеватый вид подзаборника, мывшегося год назад.
Налицо все три компоненты, чтобы стать идеологом русского мира.
Он им и стал.
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21.08.2022 10:13 Відповісти
+36
Вона сама не менше гріхів має ніж папаша.
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21.08.2022 10:23 Відповісти
+33
Діти завжди розраховуються за гріхи своїх батьків.

Ця курва заплатила головним - життям.
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21.08.2022 10:09 Відповісти
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Кадыров, потому-что русские Марши против кавказцев.... Русская либерастня..., ФСБ, нацмены(казанские-татары, якуты, буряты), исламисты, дворцовые войны, олигархи, Гасты из Ср.Азии, казахи из Сев.Казахстана, бытовой конфликт из-за денег...

Да кто угодно мог....у русских нациков врагов дофигища......
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21.08.2022 11:00 Відповісти
Могло і від щєй бомбанути. А ще може папіросу смалила в той момент... От усе і склалося пазлами. Точніше, пазлами розлетілося.
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21.08.2022 11:19 Відповісти
Кадыров за "Русский мир", а не "за кавказцев".
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21.08.2022 11:39 Відповісти
дадут суверенную телегу и кучера Селивана =)
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21.08.2022 11:11 Відповісти
Знающи сучу натуру цих 3,14дарасів - вона могла свідомо вести якусь саморобну бомбу, шоб підкласти її кудись у ТЦ, школу, або дитсадокЮ для подальшого звинувачування "українських партизанів", а воно взяло і рвануло раніше...
Бог є, Бог бачить, Бог шукає і жде нагоди на кожну гниду...)))
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21.08.2022 11:01 Відповісти
Надзвичайно вірогідна версія.
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21.08.2022 11:08 Відповісти
мнение кого-то романенко не стоит и копейки
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21.08.2022 11:10 Відповісти
Твого мнєнія також ніхто не питав, йди лапті в'яжи
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21.08.2022 14:48 Відповісти
А звідколи це юрій романенко став журналістом
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21.08.2022 11:14 Відповісти
Дугин, видно, стал много болтать - вот ему весточка.
Да и жучка эта знала не меньше.
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21.08.2022 11:24 Відповісти
Під час загострення певної групи патологій у пацієнтів відбувається безперервний потік мовлення, найчастіше беззв'язного. Тому навряд чи. Дешевше і простіше відрядити його за звичним маршрутом - до Кащенка. Там - стандартна процедура лікування тривалістю 30 днів. За півроку (або й раніше - коли ліки загубить) - все спочатку.
А жучка... що їй вставити в голову, те вона й буде відтворювати. Таких "жучок" на расії - кожна друга, не рахуючи першу. Тут або дурнувата "сакральна жертва", або... тут варіанти несподівано закінчились.
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21.08.2022 11:45 Відповісти
уявляю планування операції в генеральному штабі
- ******* доньку дугіна
- хто такий дугін?
- не знаю. але ми ******* його доньку.
- а вона хто?
-ХЗ., але херово буде холмогорову
- хто такий холмогоров?
- не знаю
- микола, бери тротил, виїзжаємо!
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21.08.2022 11:27 Відповісти
Не Микола то був, а жінка з дочкою
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23.08.2022 00:10 Відповісти
Це, часом, не той Романенко, що був інтерном у ослопіськіна Бикова?
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21.08.2022 11:36 Відповісти
Головне, що показово - у одного з головних ідеологів срускава міра машинка, як завжди, чомусь не ладакаліна, не ніва, не ока ніразу. Чомусь лайно, яке примусово пхає всіх у вигрібну яму, само в ній знаходитись не бажає.
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21.08.2022 12:15 Відповісти
Дуга - такий же лицемір і брехун, як і вся скотоРаша. Весь такий проти запада, за ісконно-посконну РуССь, заставляє всіх росити бороду, кричить, що треба розстріляти всіх серфингістів, а іздить на гейропейських машинках.
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21.08.2022 12:33 Відповісти
От прожарки она согнулась дугой.
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21.08.2022 12:16 Відповісти
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21.08.2022 12:23 Відповісти
Дугін - не божевільний. Він - апологет імперського шляху Росії, фашист, такий як і вся Росія з Путіним.
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21.08.2022 12:27 Відповісти
Арештович їздив у 2007 році до військових таборів до Московії до Дугіна на підготовку.
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21.08.2022 15:11 Відповісти
Добре що саме дочка, а не він. Хай **** стара тепер страждає падло.
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21.08.2022 12:27 Відповісти
Та ви смієтеся? Хіба по машині страждатиме. У орків відсутня людяність в принципі...
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21.08.2022 12:32 Відповісти
Страждати з ним будуть і кремлівські глашатаї: Соловйов, Кисельов, Скабєєва, Гаспарян ... і що з ними
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21.08.2022 13:09 Відповісти
Байка про не-Бегемота
Під корінь нищачи зелений шовк отав,
Зійшлися якось Бегемот й Гіпопотам.
І Бегемот сказав, як міх, розкривши рот:
- Тебе вітаю я, колего Бегемот!
- Я - Бегемот? Буть Бегемотом встид і срам!
Ти Бегемот, а я, затям, Гіпопотам.
Не лізь знайомитись, взяли б тебе чорти,
Не жру я стільки й не такий товстий, як ти.
Закрий-но рот, бо бубонить, немов тамтам.
Будь Бегемотом, я, затям, Гіпопотам!
- А ще ти хам!
- А ти Свиня та ідіот!
Так розійшлись Гіпопотам та Бегемот.

Є росіяни ,,чесні й добрії'', які
Говорять чемно: ,,Ми за мир, ми не такі!'',
Хоча російські ліберали й путіністи
І пофігісти у душі завжди рашисти.
Вони в бажанні грабувать чужий народ
Подібні, як Гіпопотам та Бегемот.
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21.08.2022 12:46 Відповісти
Русский мир убивает.
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21.08.2022 12:56 Відповісти
Тоді виходить, що це суїцид.
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21.08.2022 13:03 Відповісти
Убивать женщин на рабZee привычная "работа" для кгб-фсб...батальон ликвидаторов ВЧК Дзержинського работает более 100 лет...
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21.08.2022 13:01 Відповісти
не женщина она, она дочь дьявола
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21.08.2022 13:11 Відповісти
Чушь. У андрофагов не полового разделения. Или вы другого мнения о ней?
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21.08.2022 13:32 Відповісти
Якщо й існує ліквідаційний список, то в мене великі сумніви, що там є Дугін. Є набагато цікавіші суб'єкти.
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21.08.2022 13:02 Відповісти
в списке "Азова" он уже есть. ) Просто в машину не он сел. Но то что наговорила на миллионную телеаудиторию про Украину, Мариуполь и "Азов" эта кацапка заслуживает не одного взрыва, а просто ежедневного "дня сурка".
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21.08.2022 13:36 Відповісти
хто б це не зробив
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21.08.2022 13:10 Відповісти
Дупин, артура пожалей, сдай шойге, хоть Жигули купишь потом, в утешение!
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21.08.2022 13:24 Відповісти
артур уже не будет на автомобилях ездить. Он у стерлигова уже заказал пару бричек из красного дерева и спортивную двуколку из карельской берёзы.
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21.08.2022 13:40 Відповісти
Цю сцикуху сам поросячий ососок і ліквідував,бо мала дужє довгий язик.
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21.08.2022 13:38 Відповісти
Дугін- це кумір Арестовича.
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21.08.2022 15:08 Відповісти
Видимо, хотели взорвать этого деда.. его хоть кто то знает. А кто знает и кому нужна его дочь? А кому надо была смерть деда? Украинцам? Навряд ли… свои же и взорвали!
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21.08.2022 19:58 Відповісти
Ради ликвидации рашистской безмозглой КУРИЦЫ или её бомжеватого фриковатого папана-психопата украинские спецслужбы никогда не стали бы затевать сложнейшую спецоперацию, которая требовала задействования целой сети особо ценной агентуры, действующей в Москве, доставки взрывчатки, проведения длительного наружного наблюдения, изучение образа её жизни и графиков перемещения.

На кой хрен нужна эта московская курица для ГУР и СБУ, когда у них есть серьезные и важные мишени типа гауляйтеров Петушилина, Аксёнова и Развозжаева ?
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23.08.2022 05:29 Відповісти
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