Божевільний Дугін - надто дрібна ціль для України. Вбивство його дочки - справа рук самих росіян, - журналіст Романенко

Дар’я Дугіна, як і її батько, - надто дрібні фігури для України.

Про це пише у фейсбуці журналіст Юрій Романенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Я впевнений, що вбивство Дар'ї Дугіної на 100% - справа рук самих росіян. Для України ціль надто дрібна і витрачати ресурси на божевільного Дугіна сенсу не було. А ось для внутрішнього контексту в Росії це вбивство є вкрай вигідним. Такий собі міні 1999 рік, тільки замість підірваних багатоквартирних будинків ікона євразійства, яка тепер запалає праведним гнівом. І поглибить, розширить дискурс щодо дегуманізації України. Втім, вони там уже давно з глузду з'їхали, що немає сенсу звертати увагу на це", - зазначає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії загинула донька одного із ідеологів "русского мира" Дугіна, - соцмережі. ВIДЕО

Як повідомлялось, у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна.