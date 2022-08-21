Божевільний Дугін - надто дрібна ціль для України. Вбивство його дочки - справа рук самих росіян, - журналіст Романенко
Дар’я Дугіна, як і її батько, - надто дрібні фігури для України.
Про це пише у фейсбуці журналіст Юрій Романенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Я впевнений, що вбивство Дар'ї Дугіної на 100% - справа рук самих росіян. Для України ціль надто дрібна і витрачати ресурси на божевільного Дугіна сенсу не було. А ось для внутрішнього контексту в Росії це вбивство є вкрай вигідним. Такий собі міні 1999 рік, тільки замість підірваних багатоквартирних будинків ікона євразійства, яка тепер запалає праведним гнівом. І поглибить, розширить дискурс щодо дегуманізації України. Втім, вони там уже давно з глузду з'їхали, що немає сенсу звертати увагу на це", - зазначає він.
Як повідомлялось, у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна.
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Да кто угодно мог....у русских нациков врагов дофигища......
Бог є, Бог бачить, Бог шукає і жде нагоди на кожну гниду...)))
Да и жучка эта знала не меньше.
А жучка... що їй вставити в голову, те вона й буде відтворювати. Таких "жучок" на расії - кожна друга, не рахуючи першу. Тут або дурнувата "сакральна жертва", або... тут варіанти несподівано закінчились.
- ******* доньку дугіна
- хто такий дугін?
- не знаю. але ми ******* його доньку.
- а вона хто?
-ХЗ., але херово буде холмогорову
- хто такий холмогоров?
- не знаю
- микола, бери тротил, виїзжаємо!
ослопіськінаБикова?
Під корінь нищачи зелений шовк отав,
Зійшлися якось Бегемот й Гіпопотам.
І Бегемот сказав, як міх, розкривши рот:
- Тебе вітаю я, колего Бегемот!
- Я - Бегемот? Буть Бегемотом встид і срам!
Ти Бегемот, а я, затям, Гіпопотам.
Не лізь знайомитись, взяли б тебе чорти,
Не жру я стільки й не такий товстий, як ти.
Закрий-но рот, бо бубонить, немов тамтам.
Будь Бегемотом, я, затям, Гіпопотам!
- А ще ти хам!
- А ти Свиня та ідіот!
Так розійшлись Гіпопотам та Бегемот.
Є росіяни ,,чесні й добрії'', які
Говорять чемно: ,,Ми за мир, ми не такі!'',
Хоча російські ліберали й путіністи
І пофігісти у душі завжди рашисти.
Вони в бажанні грабувать чужий народ
Подібні, як Гіпопотам та Бегемот.
На кой хрен нужна эта московская курица для ГУР и СБУ, когда у них есть серьезные и важные мишени типа гауляйтеров Петушилина, Аксёнова и Развозжаева ?