УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9090 відвідувачів онлайн
Новини Війна Російська агресія
1 778 12

Судан та Росія обговорили розширення співпраці в нафтовому секторі та доступ російської компанії до суданських родовищ нафти

судан

Судан хоче надати нафтовидобувній компанії "Зарубежнефть" доступ до родовищ нафти в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sudan Tribune.

Судан запропонував більше нафтових блоків російській нафтовидобувній компанії "Зарубежнефть", заявив генеральний директор Управління розвідки та видобутку нафти Міністерства нафти Судану аль-Тахір Абул-Хасан. Міністерська делегація Судану на чолі з міністром корисних копалин завершила триденний візит з 17 по 19 серпня до Москви.

Читайте також: Казахстан продаватиме більше нафти в обхід Росії, - Reuters

"Ми обговорювали пропозицію "Зарубежнефти" щодо інвестицій у Судан. Раніше ми надавали кілька блоків для розробки, а тепер ми додали ще більше в регіонах з газовим і нафтовим потенціалом. Думаю, до жовтня ми передамо необхідну інформацію, щоб вони могли почати розглядати ці райони", — сказав Абул-Хасан.

Уряд у Хартумі розширив двосторонні відносини з Росією, яка намагається посилити політичну та економічну співпрацю та розвинути вплив в Африці після введення міжнародних санкцій через вторгнення в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія знайшла новий спосіб обходити санкції щодо нафти, – Bloomberg

Керівник департаменту міжнародного співробітництва Міненерговугілля РФ Дмитро Семенов повідомив, що країни розглядають можливість розширення нафтової співпраці та домовилися з міністерством енергетики та нафти Судану й державною нафтовою компанією Sudapet збільшити розвідку нафти в країні.

"Ми також домовилися обговорити розширення співпраці в нафтовому секторі за межі лише видобутку, розглянути технології видобутку нафти, утилізацію попутного газу, нафтопереробку, нафтохімію та навчання", — сказав Семенов.

інвестиції (2100) нафта (5638) росія (66431) Судан (38)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
який сенс надавати дозвіл на видобуток нафти компанії, яка буде в грудні 22, обкладена нафтовим ємбарго. Місцевому царьку завезли чемодан з наліком. Більше пояснень не маю.
показати весь коментар
21.08.2022 11:43 Відповісти
+4
Рашисты хитрожопые как всегда. Отжимают ископаемые у других стран, проводят добычу с помощью украденных западных технологий, руками таджиков.
показати весь коментар
21.08.2022 10:38 Відповісти
+4
что на помойке рамблера постный день .. а .. опарыш ?
показати весь коментар
21.08.2022 11:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рашисты хитрожопые как всегда. Отжимают ископаемые у других стран, проводят добычу с помощью украденных западных технологий, руками таджиков.
показати весь коментар
21.08.2022 10:38 Відповісти
це не хитрість. Це наглість
показати весь коментар
21.08.2022 11:41 Відповісти
А по шумок толкают свою нефть... ШАХ И МАТ ВАШИ ВСЕ САНКЦИИ!!!
показати весь коментар
21.08.2022 10:46 Відповісти
Та да. Судан мосчный партнёр. Мосчный))
показати весь коментар
21.08.2022 11:01 Відповісти
что на помойке рамблера постный день .. а .. опарыш ?
показати весь коментар
21.08.2022 11:18 Відповісти
Ідіоти суданці про вторинні санкції США не чули😂
показати весь коментар
21.08.2022 10:48 Відповісти
А хто про них чув? Судан хоче грошi, а не якiсь пiсеньки про санкцiї
показати весь коментар
21.08.2022 11:01 Відповісти
який сенс надавати дозвіл на видобуток нафти компанії, яка буде в грудні 22, обкладена нафтовим ємбарго. Місцевому царьку завезли чемодан з наліком. Більше пояснень не маю.
показати весь коментар
21.08.2022 11:43 Відповісти
Про Ерітрею забули. Буде непереможне для НАТО тріо. 😆
показати весь коментар
21.08.2022 11:02 Відповісти
А ти не бачив як Блінкен метався по Африці, і як його президент ПАР відверто послала? Я чесно кажучи поржал, а Блінкін не знав куди подітися.
показати весь коментар
21.08.2022 11:27 Відповісти
.. чуєш... придурковате... !! Ти б хоч поцікавиося..хто зараз президент ПАР?! Поржати тут з тебе...дурноголового.. потрібно!)))
показати весь коментар
21.08.2022 11:41 Відповісти
Сначала начнут добывать, даже не станут добывать, а разожгут войну. Чтобы выбить Судан из поставок на мировой рынок нефти, цена на нефть подпрыгнет, опять энергетический кризис. Русских надо везде гнать на ...
показати весь коментар
21.08.2022 11:24 Відповісти
 
 