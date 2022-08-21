Судан та Росія обговорили розширення співпраці в нафтовому секторі та доступ російської компанії до суданських родовищ нафти

Судан хоче надати нафтовидобувній компанії "Зарубежнефть" доступ до родовищ нафти в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sudan Tribune.

Судан запропонував більше нафтових блоків російській нафтовидобувній компанії "Зарубежнефть", заявив генеральний директор Управління розвідки та видобутку нафти Міністерства нафти Судану аль-Тахір Абул-Хасан. Міністерська делегація Судану на чолі з міністром корисних копалин завершила триденний візит з 17 по 19 серпня до Москви.

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"Ми обговорювали пропозицію "Зарубежнефти" щодо інвестицій у Судан. Раніше ми надавали кілька блоків для розробки, а тепер ми додали ще більше в регіонах з газовим і нафтовим потенціалом. Думаю, до жовтня ми передамо необхідну інформацію, щоб вони могли почати розглядати ці райони", — сказав Абул-Хасан.

Уряд у Хартумі розширив двосторонні відносини з Росією, яка намагається посилити політичну та економічну співпрацю та розвинути вплив в Африці після введення міжнародних санкцій через вторгнення в Україну.

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Керівник департаменту міжнародного співробітництва Міненерговугілля РФ Дмитро Семенов повідомив, що країни розглядають можливість розширення нафтової співпраці та домовилися з міністерством енергетики та нафти Судану й державною нафтовою компанією Sudapet збільшити розвідку нафти в країні.

"Ми також домовилися обговорити розширення співпраці в нафтовому секторі за межі лише видобутку, розглянути технології видобутку нафти, утилізацію попутного газу, нафтопереробку, нафтохімію та навчання", — сказав Семенов.