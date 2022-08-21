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Новини Війна
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Російські експерти виступають проти залучення військових до урочистих заходів на фоні значних втрат армії РФ у війні, - британська розвідка

донеччина

Гіркін все більше відверто критикує тактику Кремля на війні в Україні.

Про це повідомляють на сторінці Міністерства оборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з початку вторгнення Ігор Гіркін, російський прибічник жорсткої лінії, колишній офіцер ФСБ і міністр у самопроголошеній "ДНР" все більш відверто критикує те, як Кремль веде війну в Україні. 19 серпня 2022 року Гіркін опублікував скупу критику поведінки президента Зеленського під час війни.

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"Він порівняв це з ситуацією в Росії, де "наприкінці шостого місяця війни, як і раніше, граємо в танковий біатлон і проводимо фестивалі військових оркестрів". Танковий біатлон – гучна кульмінаційна подія Російських армійських міжнародних ігор, які минулого тижня відбулися під Москвою. Значна частина російських військових і спеціалістів з питань безпеки, ймовірно, вважає, що недоцільно продовжувати залучати сили до військових урочистих заходів у мирний час, поки російські війська продовжують зазнавати великих втрат в Україні", - йдеться в повідомленні.

армія рф (18036) Велика Британія (5687) зовнішня розвідка (482) Донецька область (8932)


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Топ коментарі
+20
Не хватало ще гіркіна цитувати. Щоб воно не говорило це ворог, слова якого, щоб він не казав, переслідують одну ціль, - знищити тебе...
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21.08.2022 11:04 Відповісти
+20
Так у чому проблема?
Хай беруть на "парад" тих хто вже "отпрацював"...
""
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21.08.2022 11:37 Відповісти
+11
мне лично плевать на мнение гиркина-******** возомнившего о себе хренпоймикого
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21.08.2022 11:13 Відповісти
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Не хватало ще гіркіна цитувати. Щоб воно не говорило це ворог, слова якого, щоб він не казав, переслідують одну ціль, - знищити тебе...
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21.08.2022 11:04 Відповісти
Ну кількох переможців біатлону цього тут у нас вже задвохсотили...
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21.08.2022 11:10 Відповісти
мне лично плевать на мнение гиркина-******** возомнившего о себе хренпоймикого
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21.08.2022 11:13 Відповісти
Танковый биотлон --минус1980 танков в Украине, а сколько в
экипаже не известно. В танковом полку- нет духового оркестра---
или успел выскочить, или детонация, или танк сгорел без остатков.
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21.08.2022 11:35 Відповісти
Так у чому проблема?
Хай беруть на "парад" тих хто вже "отпрацював"...
""
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21.08.2022 11:37 Відповісти
Ну а кто Гиркина отпустил из Славянска Уже тогда надо было вводить военное положение , а не играться в АТО Киев всю дорогу бздит
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21.08.2022 11:54 Відповісти
Кто отпустил Гиркина из Славянска,был заинтересован,чтоб очаг войны на Донбассе разжёгся.Сколько лет прошло,а виновного и не искали,ибо там наверху все повязаны,из прошлой и нынешней властях.
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21.08.2022 19:53 Відповісти
А ми звеземо металобрухт від рашистів. На Хрещатик. От і все.
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21.08.2022 12:23 Відповісти
Гиркин российский эксперт британской разведки. Анекдот.
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21.08.2022 13:07 Відповісти
Таки да!
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21.08.2022 13:26 Відповісти
Експерт він,чи ні-але по цьому питанню я з гіркіним категорично не згоден.Конкурс надгробків кацапи провели?Провели.Хай не зупиняються.Тепер в кожній дєрєвнє,в кожному аулі,кожному кишлаку провести конкурс-парад на кращу похоронну процесію,з білими "Ладами",вінками і т.д.ЗСУ допоможуть з заповненням гробиків.Ніякої халтури і підробок.Потім провести ще конкурс-парад на кращий заповнений кацапом гріб... Гіркін,ти що сказився-як же без кацапських парадів?
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21.08.2022 14:18 Відповісти
колишній офіцер ФСБ - на кого це лайно розраховано?
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21.08.2022 18:24 Відповісти
 
 