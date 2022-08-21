Російські експерти виступають проти залучення військових до урочистих заходів на фоні значних втрат армії РФ у війні, - британська розвідка

Гіркін все більше відверто критикує тактику Кремля на війні в Україні.

Про це повідомляють на сторінці Міністерства оборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з початку вторгнення Ігор Гіркін, російський прибічник жорсткої лінії, колишній офіцер ФСБ і міністр у самопроголошеній "ДНР" все більш відверто критикує те, як Кремль веде війну в Україні. 19 серпня 2022 року Гіркін опублікував скупу критику поведінки президента Зеленського під час війни.

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"Він порівняв це з ситуацією в Росії, де "наприкінці шостого місяця війни, як і раніше, граємо в танковий біатлон і проводимо фестивалі військових оркестрів". Танковий біатлон – гучна кульмінаційна подія Російських армійських міжнародних ігор, які минулого тижня відбулися під Москвою. Значна частина російських військових і спеціалістів з питань безпеки, ймовірно, вважає, що недоцільно продовжувати залучати сили до військових урочистих заходів у мирний час, поки російські війська продовжують зазнавати великих втрат в Україні", - йдеться в повідомленні.