Російські експерти виступають проти залучення військових до урочистих заходів на фоні значних втрат армії РФ у війні, - британська розвідка
Гіркін все більше відверто критикує тактику Кремля на війні в Україні.
Про це повідомляють на сторінці Міністерства оборони Британії, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, з початку вторгнення Ігор Гіркін, російський прибічник жорсткої лінії, колишній офіцер ФСБ і міністр у самопроголошеній "ДНР" все більш відверто критикує те, як Кремль веде війну в Україні. 19 серпня 2022 року Гіркін опублікував скупу критику поведінки президента Зеленського під час війни.
"Він порівняв це з ситуацією в Росії, де "наприкінці шостого місяця війни, як і раніше, граємо в танковий біатлон і проводимо фестивалі військових оркестрів". Танковий біатлон – гучна кульмінаційна подія Російських армійських міжнародних ігор, які минулого тижня відбулися під Москвою. Значна частина російських військових і спеціалістів з питань безпеки, ймовірно, вважає, що недоцільно продовжувати залучати сили до військових урочистих заходів у мирний час, поки російські війська продовжують зазнавати великих втрат в Україні", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
экипаже не известно. В танковом полку- нет духового оркестра---
или успел выскочить, или детонация, или танк сгорел без остатков.
Хай беруть на "парад" тих хто вже "отпрацював"...
""