Морські піхотинці знищили 2 російські танки, БМП та самохідну гаубицю Гіацинт-С, - ВМС ЗСУ
На Сході морська піхота ВМС завдала окупантам втрат у живій силі та техніці.
Про це повідомляється на сторінці ВМС ЗС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 20 серпня, військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань нищили ворога на закріплених ділянках фронту.
На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили 2 російські танки, БМП та автомобіль з боєкомплектом. Артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню особового складу та техніки окупантів. Підтверджені втрати ворога: 12 загарбників вбито та поранено, знищено одну самохідну гаубицю Гіацинт-С.
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