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Новини Війна
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Морські піхотинці знищили 2 російські танки, БМП та самохідну гаубицю Гіацинт-С, - ВМС ЗСУ

вмс

На Сході морська піхота ВМС завдала окупантам втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляється на сторінці ВМС ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 20 серпня, військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань нищили ворога на закріплених ділянках фронту.

На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили 2 російські танки, БМП та автомобіль з боєкомплектом. Артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню особового складу та техніки окупантів. Підтверджені втрати ворога: 12 загарбників вбито та поранено, знищено одну самохідну гаубицю Гіацинт-С.

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армія рф (18036) ВМС (1408) знищення (7696) Донецька область (8932) втрати (4479)


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Молодці наші мужні воіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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21.08.2022 11:32 Відповісти
В оккупированной Горловке в воскресенье утром, 21 сентября, прогремели мощные взрывы.
В Горловке что-то взрывалось, был мощный пожар - в небо поднимался высокий столб дыма, свидетельствуют видео, которые опубликовал Telegram-канал «Типичный Донецк».
В оккупированном городе был уничтожен склад боекомплекта, сообщил в мессенджере «Оперативний ВСУ».
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21.08.2022 11:57 Відповісти
молодці... дякуємо захисникам !!
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21.08.2022 12:03 Відповісти
 
 