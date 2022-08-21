Морські піхотинці знищили 2 російські танки, БМП та самохідну гаубицю Гіацинт-С, - ВМС ЗСУ

На Сході морська піхота ВМС завдала окупантам втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляється на сторінці ВМС ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 20 серпня, військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань нищили ворога на закріплених ділянках фронту.

На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили 2 російські танки, БМП та автомобіль з боєкомплектом. Артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню особового складу та техніки окупантів. Підтверджені втрати ворога: 12 загарбників вбито та поранено, знищено одну самохідну гаубицю Гіацинт-С.

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