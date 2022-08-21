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На "відкриття" дитсадка у захопленій росіянами Новій Каховці привели одну дитину - сина працівниці

каховка,нова

В окупованій Новій Каховці на Херсонщині на "відкриття" дитсадка привели одну дитину.

Про це у фейсбуці повідомила депутатка Новокаховської міської ради Ірена Лепень, яка нині перебуває за межами Нової Каховки, передає Цензор.НЕТ.

"На відкриття дитячого садочка "Івонька" в Новій Каховці під патронатом окупанта прийшли нова гауляйтерна завідувачка, одна вихователька й один відвідувач - хлопчик працівниці садка. Інші діти відвідувати цей дитсадочок відмовилися", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЗСУ завдали удару по окупантах у Новій Каховці

Автор: 

дитячий садок (365) Нова Каховка (181) окупація (6762)


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Топ коментарі
+19
респект каховцям !
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21.08.2022 12:03 Відповісти
+8
Ну прямо аншлаг. Не протолкнуться.))
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21.08.2022 12:06 Відповісти
+7
таке навіть придумати важко. але життя воно таке
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21.08.2022 11:58 Відповісти
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таке навіть придумати важко. але життя воно таке
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21.08.2022 11:58 Відповісти
респект каховцям !
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21.08.2022 12:03 Відповісти
Кругом є продажні нелюди , без совісті і честі 😡
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21.08.2022 12:05 Відповісти
Ну прямо аншлаг. Не протолкнуться.))
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21.08.2022 12:06 Відповісти
тепер може хизуватись, що в нього є особистий дитсадок..а мати олігархіня
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21.08.2022 12:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CEWXuo5e-VU&ab_channel=GeeN1978
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21.08.2022 12:29 Відповісти
той момент, коли за сина якось не зручно.
Батьків не обирають
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21.08.2022 13:12 Відповісти
Трішечки обісрались...
Загалом - як завжди...
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21.08.2022 13:29 Відповісти
Не зручно, то так. Обстрiли були по ГЕС. попросили дома сидiти.
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21.08.2022 16:38 Відповісти
 
 