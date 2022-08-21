На "відкриття" дитсадка у захопленій росіянами Новій Каховці привели одну дитину - сина працівниці
В окупованій Новій Каховці на Херсонщині на "відкриття" дитсадка привели одну дитину.
Про це у фейсбуці повідомила депутатка Новокаховської міської ради Ірена Лепень, яка нині перебуває за межами Нової Каховки, передає Цензор.НЕТ.
"На відкриття дитячого садочка "Івонька" в Новій Каховці під патронатом окупанта прийшли нова гауляйтерна завідувачка, одна вихователька й один відвідувач - хлопчик працівниці садка. Інші діти відвідувати цей дитсадочок відмовилися", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+19 Алекс Мышкевич
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+8 Garry Grant
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+7 Daro Doro
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