На "відкриття" дитсадка у захопленій росіянами Новій Каховці привели одну дитину - сина працівниці

В окупованій Новій Каховці на Херсонщині на "відкриття" дитсадка привели одну дитину.

Про це у фейсбуці повідомила депутатка Новокаховської міської ради Ірена Лепень, яка нині перебуває за межами Нової Каховки, передає Цензор.НЕТ.

"На відкриття дитячого садочка "Івонька" в Новій Каховці під патронатом окупанта прийшли нова гауляйтерна завідувачка, одна вихователька й один відвідувач - хлопчик працівниці садка. Інші діти відвідувати цей дитсадочок відмовилися", - йдеться в повідомленні.

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