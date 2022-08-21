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Новини
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Дружина начальника СБУ в Кіровоградській області Наконечного почула звук пострілу та виявила тіло чоловіка без ознак життя, - прокуратура

наконечний

На Кіровоградщині прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі керівника Управління Служби безпеки України.

Про це повідомили на сторінці Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Кропивницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом загибелі начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Олександра Наконечного (ч. 1 ст. 115 КК України).

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За даними слідства, 20 серпня 2022 року близько 22:25 год, перебуваючи у власній квартирі, дружина підполковника почула звук пострілу та виявила в одній з кімнат тіло чоловіка з вогнепальним пораненням без ознак життя. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії та встановлюються всі обставини загибелі військовослужбовця.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Кропивницького районного управління поліції ГУ Нацполіції в Кіровоградській області.

Раніше повідомлялося, що виявлено тіло Наконечного з вогнепальним пораненням.

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поранення (2824) СБУ (13052) смерть (6787) Кіровоградська область (586)


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Топ коментарі
+28
заслуговує на це ! Скільки постраждало через дії таких бандюків в законі. Через це, зокрема, в нас війна, нема грошей на нормальні пенсії, дороги, армію. Подивіться на їх статки, маєтки, коханок, автівки. СБУ - це цербери мафії депутатів всіх рівнів.
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21.08.2022 12:54 Відповісти
+21
Майже всі начальники СБУ - це мафія, яка заробляє гроші, обдираючі бізнес, вирішує питання конкуренції, проводить розбірки, кошмарить підприємців.
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21.08.2022 12:52 Відповісти
+18
Достатньо глянути які автівки під сбу стоять.
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21.08.2022 13:07 Відповісти
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Вистрілив собі у голову. Тричі.
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21.08.2022 12:29 Відповісти
Великі гроші - це великий ризик
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21.08.2022 12:38 Відповісти
і не його фотку треба виставляти
а фото їх машин, маєтків, дач, квартир
і тоді буде видно, за що.
за боротьбу з криміналом, чи за великий апетит
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21.08.2022 14:57 Відповісти
Так она и мочканула наверна
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21.08.2022 12:40 Відповісти
Правди ніхто не дізнається...
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21.08.2022 12:43 Відповісти
Совість? Навряд
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21.08.2022 12:43 Відповісти
Дружина заарештована вже?
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21.08.2022 12:47 Відповісти
За що ? Якщо застрелився сам ?
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21.08.2022 14:19 Відповісти
А ти наївний
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22.08.2022 14:39 Відповісти
Надо бы послужной список убиенного огласить.Там скрыта разгадка трагедии.Самоубийца -слабак.Раньше Церква не отпевала и запрещала хоронить на цвинтарах.В селах таких хоронили на личном огороде.
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21.08.2022 12:49 Відповісти
церква і зараз не відспівує
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21.08.2022 13:41 Відповісти
Зачистка чи розбірка?
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21.08.2022 12:50 Відповісти
Людини немає а ви тут брудом всіх і вся . Навіщо своїми догадками бруднити чат , який читатимуть його рідні та знайомі .
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21.08.2022 12:50 Відповісти
заслуговує на це ! Скільки постраждало через дії таких бандюків в законі. Через це, зокрема, в нас війна, нема грошей на нормальні пенсії, дороги, армію. Подивіться на їх статки, маєтки, коханок, автівки. СБУ - це цербери мафії депутатів всіх рівнів.
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21.08.2022 12:54 Відповісти
Не можна всіх співробітників СБУ кидать в один ящик і змішувати з гавном ! «статки, маєтки, коханок, автівки.» ваша ненавість до них мотивована заздрістью до деякої корумпованої чисти їх співробітників
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21.08.2022 13:03 Відповісти
Достатньо глянути які автівки під сбу стоять.
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21.08.2022 13:07 Відповісти
Дивитись це не дія проти корупції , таких співробітників потрібно звільнити або перезапустити їхні контори . СБУ втратило багато свої співробітників захищаючи вас з перших днів війни
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21.08.2022 13:18 Відповісти
В Ляшко такі в'їхали на джипі в Києві. Бачили таких. Ми говоримо про керівництво, яких 99 відсотків - бандюки в погонах із привілеями, пенсіями, накраденими фінансами та бізнесом. https://www.youtube.com/watch?v=ElV-e5AzGTE
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21.08.2022 13:22 Відповісти
За останній час звільнено немало обласних керівників СБУ , процес іде . Т
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21.08.2022 13:28 Відповісти
Процесс може іде в Ірландіі, а в Україні ні. Знаеш на чому їздив, майно близьких родичів, земельні ділянки тощо?
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21.08.2022 14:17 Відповісти
Має бути закон один на всіх (щоб всі були рівні , міністр чи прибиральник вулиць ) а не користуватись корупцією щоб зберегти собі час , кошти та вирішення особистих питань . Верхівка влади сидить на фундаменті який побудувала для них «більшість» . В
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21.08.2022 14:43 Відповісти
Хоч і голосував за Порошенка, але чи він проводив чистки за 5 років ? Як не дивно, але при Зеленському більше якихось манервів відчувається.
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21.08.2022 15:40 Відповісти
Непевно тому що зараз іде більший тиск на корумповану систему України від наших партнерів особливо на зеленського , втрати яких (партнерів)виросли врази під час активної повномасштабної війни
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21.08.2022 15:47 Відповісти
Ви напевно чудом вижили )))
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21.08.2022 15:29 Відповісти
Я вірю в Irish ☘️ luck )
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21.08.2022 15:50 Відповісти
от піди і розберись з їхніми власниками, а не поливай тут всіх підряд!
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21.08.2022 14:00 Відповісти
можу погодитись, що рядові сбушніки, які ночують в автівках, вираховують рашистські мережі, не бачучи рідних тижнями, дійсно заслуговують поваги, але майже все керівництво гниле та потребую чисток зверху
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21.08.2022 13:17 Відповісти
Хм ... Ви справді думаєте, що усі керівники СБУ не починало з лейтенантів-слідаків ??
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21.08.2022 14:22 Відповісти
Це баканов чи наумов мається на увазі?
Баканов - з 25 січня 2013 року був конферансье ТОВ «Квартал 95»;
Наумов - працював у Генпрокуратурі та Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження.
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21.08.2022 16:24 Відповісти
Не бачив як вони в автівках ночують, але бачив як бухаюь, - звичайна людина стільки не вип'є.
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21.08.2022 15:35 Відповісти
Треба давати тільки "по заслузі", а не по вподобанню якоїсь особи. Потрібен ЗАКОН.
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21.08.2022 14:02 Відповісти
ти ще скажи ще що рашисти то люди
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21.08.2022 13:15 Відповісти
Навіщо «ти» привів до теми «рашистів» ! Якщо в країні як тут розписують такі проблеми на вищому рівні це може означати лише одне - більшість населення користується корумпованими схемами на всіх рівнях - факт ! . Те що засіло в кабінетах з високими стелями це ваше блюдо ! Їжте та насолоджуйтесь або розпочніть протидіяти з нуля - з себе
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21.08.2022 14:30 Відповісти
Майже всі начальники СБУ - це мафія, яка заробляє гроші, обдираючі бізнес, вирішує питання конкуренції, проводить розбірки, кошмарить підприємців.
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21.08.2022 12:52 Відповісти
Ну так звільніть таких начальників , а не радійте що один замість вас зробив вашу справу
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21.08.2022 13:11 Відповісти
Це кого звільнити? Зеленського, він же всіх призначае.
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21.08.2022 14:21 Відповісти
Зеленського хто призначив ? От і розбирайтесь чом більшість тупа
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21.08.2022 15:02 Відповісти
У нас слово "мафія" під негласною забороною.Ніде ви його не почуєте.Ні на телебаченні,ні від журналістів,ні тим паче від мафіозних,корумпованих можновладців.І тим не менше,саме це слово повинно звучати по відношенню до влади,державницьких інституцій і чиновництва.Боротьба з мафією і перемога над нею,не менш важлива,чим перемога у війні.Це відкриває нам шлях до цивілізаційного розвитку і майбутнього.
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21.08.2022 13:57 Відповісти
Все норм.
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21.08.2022 12:57 Відповісти
Мабуть лизав пукіну і відчув що скоро прийдуть щоб кайданки надягти!, бо за гроші не стріляються!
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21.08.2022 12:58 Відповісти
Не дочекався "асвабатілей", або свої здали, відчуваючи неменучу чистку. Менти - у них чуйка за власну с...ку працює так, що екстрасенси лікті гризуть від завидок.
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21.08.2022 13:01 Відповісти
Дожилися! Ні одного позитивного комента, а це ж СЛУЖБА БЕЗПЕКИ держави. Що ж тоді говорити про поліцію, прокуратуру, суди, чиновників? Питання - держава у нас коли - небуть була?
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21.08.2022 13:07 Відповісти
хоч ти, можливо, і рашик номерний, але, якби в нас була держава, ане було цих хапуг, то ми б жили вже краще Польші.
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21.08.2022 13:18 Відповісти
Ти хоч трохи і дурнуватий, але ж так не повинно бути. ЧОМУ дуже багато, зрозуміло що засилля "вати" давить на політичне життя України, але дай відповідь - ЧОМУ УКРАЇНЦІ так і не змогли об'єднатися навколо ідеї НЕЗАЛЕЖНОСТІ, а побігли кожен до свого пані чи пані?
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21.08.2022 13:54 Відповісти
Українці повинні об*єднуватись навколо "самостійності".
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21.08.2022 14:24 Відповісти
админы, закройте комментарии к новости. человек погиб. человек - который служил государству. а тут толпа неадекватов не знавших его - го.но тоннами отлаживает
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21.08.2022 13:22 Відповісти
следак обурився. Чи не знає, следак, що начальство сбу - то контори по віджиму грошей та "законне" прикриття криміналу ?
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21.08.2022 13:46 Відповісти
не надо всех ровнять под одну гребенку. процент козлов везде одинаков. что среди обычного населения, что в любой организации. везде есть как нормальные, так и сволочи. если ты этого человека не знаешь и у тебя нету фактов о его незаконной деятельности, какое тогда ты имеешь право его грязью поливать?
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21.08.2022 13:59 Відповісти
Ви праві ... в чомусь. Різниця у тому, що у органи правопорядку відбувається відбір. По ідеї - жорсткий.

Так, у вашій системі переважна більшість підіймається по службових щаблях поступово.

Але ж ... с...ка ... Звідкиля ж беруться жирні морди з купою маєтків і дружинами - громадянками рф ?
Як !? Як в органах можуть працювати люди з ближніми родичами країни агресора ??????????
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21.08.2022 14:29 Відповісти
открою секрет, это не только в органах. у нас наверно половина офиса президента и верховной рады имеет родственников в россии, их паспорта, бизнес. даже среди многих "патриотов" такие всплывают.
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21.08.2022 19:21 Відповісти
мутна ситуація
чому розслідує обласна поліція е не слідчий з особливо важливих справ/важняк/з Генпрокуратури???
мутна дуже мутна справа а особливо рівень слідчої організації
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21.08.2022 13:22 Відповісти
может потому, что следствие у прокуратуры уже давным-давно забрали? не, не слышал?
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21.08.2022 13:28 Відповісти
так дбр нашо?
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21.08.2022 13:44 Відповісти
убийство не подследственно дбр. дбр занимается коррупцией высокопоставленных чиновников, правоохранителей и военными преступлениями
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21.08.2022 13:51 Відповісти
Працівники територіального управління ДБР у Києві завершили досудове розслідування стосовно командира роти добровольчого формування територіальної оборони громади Києва, який незаконно продавав вогнепальну зброю та вибухові пристрої. Джерело: Угу ... Напишіть ще раз про високопосадовців.
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21.08.2022 14:33 Відповісти
преступление совершено военным. соответственно это подследственность третьего управления дбр. там три направления: коррупция высокопоставленных чиновников, преступления правоохранителей, военные преступления (или совершенные военными)
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21.08.2022 19:24 Відповісти
парафиновую пробу супруге сделали?
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21.08.2022 13:26 Відповісти
Якщо людина невинна,то вона ніколи не покінчить життя самогубством....
З точки зору психології це може бути : психічне відхилення або усвідомлення неправомірних дій на посаді...
Або людину довели до стану афекту,можливо свідомо,щоб не було свідка....
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21.08.2022 13:26 Відповісти
причин для самоубийства может быть масса. не надо писать бред про психологию самобийцы, если нифига не понимаете в этой теме
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21.08.2022 13:30 Відповісти
- ворон ворону глаз не виклює.
Треба служити народу України чесно та віддано, і прожити довге життя,виховуючи внуків,насолоджуючись кожним прожитим днем.
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22.08.2022 06:21 Відповісти
Ніно,а з ким ти п*єш вино?Ти в курсі,що Хемінгвей також покінчив життя самогубством?Він в чому був винен?В кого віджимав бізнес,кого кошмарив перевірками? Самогубство-це велике і горе,і велика самооцінка.Він сам ,без будь кого,вирішив,чи достойний він життя...
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21.08.2022 13:56 Відповісти
"Хемінгвей" не працював в СБУ.
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21.08.2022 14:27 Відповісти
Справді, Хемінгвей проходив відбір для роботи в органах ?? У т.ч. медичну комісію ??
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21.08.2022 14:36 Відповісти
"Хемінгвей" страждав важкою депресією та розладами психики,щоб ти був у курсі...
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21.08.2022 17:14 Відповісти
очевидно же что жена убила
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21.08.2022 13:31 Відповісти
подивився інтерв'ю зе
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21.08.2022 13:43 Відповісти
в Кременчуці було колись подібне самогубство директора державного мелькомбінату (при начальнику хлібобази нардепу гаврилюку). Самовбивця закрився в кімнаті і вистрелив собі в рота із рушниці. В сусідній кімнаті була дружина загиблого і!!! начальник охорони мелькомбінату і друг гаврилюка.
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21.08.2022 13:49 Відповісти
Человек имеющий ответственную работу и чистую совесть не возьмет и не будет стреляться просто так.
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21.08.2022 13:58 Відповісти
видел как повесился 35-летний старшина, прошедший ато и имевший двух детей, из-за того что его отшила телка, в которую он влюбился до безумия. видел как себя взорвал гранатой 40-летний мужик после ссоры с женой. видел как повесился неизлечимо больной пацан. видел как повесился узбек, которого суд приговорил к депортации на родину. видел как бросился с третьего этажа казармы боец, которого не выпустили за бутылкой водки в магазин. причин для самоубийства может быть сотня, и это не обязательно связано с совестью
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21.08.2022 14:04 Відповісти
Вибачте ... У вашій системі є своя медична клініка. Ви там проходите, періодично, обстеження ??
А керівництво ??
Мій родич, військовий у відставці, 83 роки, до цих пір у госпіталь ходить.
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21.08.2022 14:41 Відповісти
Щодо причин до самогубства погоджуюсь ,що може бути будь-який повід. Зі свого оточення топ рейтинг займає кохання помножене не алкоголь чи наркоту.
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21.08.2022 15:11 Відповісти
Здох Максим, да и х@й с ним,,,
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21.08.2022 14:25 Відповісти
добрих людей не пристелюють
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21.08.2022 14:35 Відповісти
сбу треба повністю реформувати тільки безпека країни а до економіки зась
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21.08.2022 14:41 Відповісти
Як казав мені колись по п'яні один київський сбушник: - На большой кусок рот сам улыбается.
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21.08.2022 15:32 Відповісти
--- НЕ все так . примітивно . однозначно... зважаючи .що Кіровоградщина--- це не лише найвагоміша житниця України . а насамперед . ЛЕЖБИЩЕ ПРОКРЕМЛІВСЬКОЇ АГЕНТУРИ. яке незмінно кермує нашим регіоном ... Україною тут і НЕ пахло. /особливо у місті "Чорних полковників "-- Світловодську. куди із всього СРСР заселяли КДБ-шників .опісля їх кровавих витівок щодо знищення патріотів--українців.../ Сьогодні тут по- всюди правлять їхні виповзні... Тотална . всеохоплююча. корупція від соцжаху. до судді; від судді до поштмейстера... Субсидія тут НЕ для злидоти... лише для своїх в доску. А для нас. українців у них дивіз :--- Хохли---хохли . чтоб вьі сдохли ! Рохли ! Саме у нас найхутчіше розхапали найродючіші землі у світі і хто власники ?*?? /НЕ виключено. що найвищі кремлівські високопосадовці !?/ Знайомий фермер розповідав мені: за 3-ри роки перед деребаном землі ---зникли кіровоградщині кадастри на землі с/г- призначення. а йому. орачу . дістався болт ... Єдина радість : нас орки НЕ ********... бояться у своїх вцілить... Традиційно у нас СБУ відстежувало НЕ шпигунів--диверсантів. а виконували за*явки провладних шавок по нейтралізації НЕ угодних бунтарів... кіровоградщина--це окреме князівство у державі Україна. Тут не реагують на вказівки ОП.; звертатися за правдою у Київ--марна справа... Висновок може бути і протилежний. аніж висловлюють дописувачі : Начальника СБУ Кропивницька просто " нейтралізували. як НЕУГОДНОГО. оскільки найголосніше чути провладних шавок області :-- Са-мо-губ-!?
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21.08.2022 17:12 Відповісти
 
 