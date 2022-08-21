Дружина начальника СБУ в Кіровоградській області Наконечного почула звук пострілу та виявила тіло чоловіка без ознак життя, - прокуратура

На Кіровоградщині прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі керівника Управління Служби безпеки України.

Про це повідомили на сторінці Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Кропивницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом загибелі начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Олександра Наконечного (ч. 1 ст. 115 КК України).

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За даними слідства, 20 серпня 2022 року близько 22:25 год, перебуваючи у власній квартирі, дружина підполковника почула звук пострілу та виявила в одній з кімнат тіло чоловіка з вогнепальним пораненням без ознак життя. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії та встановлюються всі обставини загибелі військовослужбовця.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Кропивницького районного управління поліції ГУ Нацполіції в Кіровоградській області.

Раніше повідомлялося, що виявлено тіло Наконечного з вогнепальним пораненням.

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