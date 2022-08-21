Дружина начальника СБУ в Кіровоградській області Наконечного почула звук пострілу та виявила тіло чоловіка без ознак життя, - прокуратура
На Кіровоградщині прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі керівника Управління Служби безпеки України.
Про це повідомили на сторінці Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Кропивницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом загибелі начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Олександра Наконечного (ч. 1 ст. 115 КК України).
За даними слідства, 20 серпня 2022 року близько 22:25 год, перебуваючи у власній квартирі, дружина підполковника почула звук пострілу та виявила в одній з кімнат тіло чоловіка з вогнепальним пораненням без ознак життя. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії та встановлюються всі обставини загибелі військовослужбовця.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Кропивницького районного управління поліції ГУ Нацполіції в Кіровоградській області.
Раніше повідомлялося, що виявлено тіло Наконечного з вогнепальним пораненням.
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а фото їх машин, маєтків, дач, квартир
і тоді буде видно, за що.
за боротьбу з криміналом, чи за великий апетит
Баканов - з 25 січня 2013 року був конферансье ТОВ «Квартал 95»;
Наумов - працював у Генпрокуратурі та Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження.
Так, у вашій системі переважна більшість підіймається по службових щаблях поступово.
Але ж ... с...ка ... Звідкиля ж беруться жирні морди з купою маєтків і дружинами - громадянками рф ?
Як !? Як в органах можуть працювати люди з ближніми родичами країни агресора ??????????
чому розслідує обласна поліція е не слідчий з особливо важливих справ/важняк/з Генпрокуратури???
мутна дуже мутна справа а особливо рівень слідчої організації
З точки зору психології це може бути : психічне відхилення або усвідомлення неправомірних дій на посаді...
Або людину довели до стану афекту,можливо свідомо,щоб не було свідка....
Треба служити народу України чесно та віддано, і прожити довге життя,виховуючи внуків,насолоджуючись кожним прожитим днем.
А керівництво ??
Мій родич, військовий у відставці, 83 роки, до цих пір у госпіталь ходить.