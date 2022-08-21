З лютого до Ізраїлю прибуло понад 20 тисяч українських біженців, - посол Бродський
В Ізраїлі українці отримали статус біженця та допомогу від держави.
Про це розповів посол Ізраїлю Михайло Бродський в інтерв'ю "Главком", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, раніше у посольстві вважали, що в результаті цієї війни до країни приїдуть десятки тисяч, якщо не сотні тисяч євреїв.
"Ми сказали, що ті, хто приїжджає з України та не має права на репатріацію, можуть приїхати, якщо у них є в Ізраїлі родичі чи друзі, які можуть їм допомогти. Так і було. І, справді з початку війни понад 20 тисяч українців, які не мають єврейського коріння, приїхали до Ізраїлю та набули статусу біженця. Але це в основному люди, які мають друзів, родичів в Ізраїлі, і вони отримали статус біженця, можливість легально перебувати, отримали певну невелику допомогу", - зазначив Бродський.
Також він додав, що після рішення Вищого Суду справедливості обмеження скасували. Кожен українець може взяти квитки, прилетіти до Ізраїлю, але це не означає, що його впустять у країну, якщо є підозра, що людина приїжджає працювати нелегально.
"Потрібно додати (до 20 тисяч, - ред.) приблизно чотири тисячі людей, які перебували в Ізраїлі нелегально. Ми маємо таких громадян України, які приїхали як туристи, а залишилися і працюють нелегально. Їм усім було надано можливість залишитися в Ізраїлі легально. Тобто їх усіх легалізували і сказали, якщо ви вже тут, то можете тут залишатися, ніхто вас звідси не депортує, ніхто не вижене. Ви можете продовжувати тут жити, зважаючи на війну", - додав посол.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"И, действительно, с начала войны более 20 тысяч украинцев, у которых нет еврейских корней, приехали в Израиль и получили статус беженца. Источник:
Одно вижу, другое читаю, третье понимаю, так, да?
Приняли около 38-40 тысяч, из них 18 тыс. это люди имеющие право на репатриацию, а 20 тыс. просто беженцы.
6 миллионов в Польшу - это показатель,
а 18 тысяч в Израиль - это прикол,
да ещё при том, что некошерного кацапья в это же самое время туда приехало в 5 раз больше.
А то, что Израиль сам непрерывно воюет, и всего три недели назад закончилась очередная операция и с ракетами и с обстрелами и с убежищами, это тоже не в счет?
Про "некошерное кацапье" вообще ничего не понял.
Чего этим то сказать хотели?
https://news.israelinfo.co.il/101610
Израиль огромный в информационном поле, а в физическом это крохотная страна, где в центре город от города отделяется лентой шоссе, на севере в основном арабское население, а юг это пустыня.
И то, что упорным трудом трех поколений этот крохотный уголок безводной пустыни превратился в развитое государство, сделало его лакомым кусочком для беженцев, мигрантов, переселенцев и просто авантюристов любого толка. А места уже нет, а воды нет, а дороги забиты... И что делать еще и с понаехавшими любителями легкой жизни?
В 90-00-х сюда хлынули африканцы и от них пришлось срочно закрываться 6-метровым забором. Поток прекратился, а что делать с уже осевшими 50-70 тысячами никто не знает. Выдворить их нельзя, а сами они уезжать не хотят.
Поэтому, когда началась война в Украине, было два мнения - никого вообще не принимать кроме имеющих право на репатриацию или принять ограниченное количество беженцев. Остановились на промежуточном варианте №2 и приняли 20 тысяч.
А глава Иммиграционного управления МВД знает это, как никто другой. По статистике, еще довоенной, из украинских туристических групп до 40% не возвращались, растворялись в дебрях "огромного" Израиля. А что говорить про нынешнее военное состояние.
Поэтому и ограничения, поэтому и отмена виз.
Извините, если в 9-миллионный Израиль, который подошел к пределу своих ресурсов, добавиться еще 3 млн беженцев, то на этом все.
Надеюсь, понятно объяснил?
Извините, не хочется пальцем тыкать в тех, у кого получилось ровно наоборот - имел все, а через 30 лет остался с голой... Ну, мы это называем тухесом.
А с вами лично, после вашего гордого высказывания - "6 миллионов в Польшу - это показатель!!!", я вообще не желаю разговаривать.
Нашел, дурачок, чем гордиться.
Встань с дивана, возьми лопату в сарае и иди на врага, чтобы не пришлось похваляться куда и сколько твое население разбегается
а ПВО нет благодаря вашим Бигусам, Коломойским и Зеленским
А вот Харьков, Херсон, Мариуполь - там фронт и война, но люди оттуда не так наглы и обеспеченны, чтоб доехать до Англии, Израиля и США и потребовать помощи и жилья.
К сожалению, Львов и Ужгород проявили себя как нечестные города, наводнив иные страны фальшивыми беженцами из глухих и безопасных сёл за 1100 км от фронта.
вживання літери Ё - зе просто правило правопису при використанні російського языка