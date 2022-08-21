З лютого до Ізраїлю прибуло понад 20 тисяч українських біженців, - посол Бродський

В Ізраїлі українці отримали статус біженця та допомогу від держави.

Про це розповів посол Ізраїлю Михайло Бродський в інтерв'ю "Главком", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, раніше у посольстві вважали, що в результаті цієї війни до країни приїдуть десятки тисяч, якщо не сотні тисяч євреїв.

"Ми сказали, що ті, хто приїжджає з України та не має права на репатріацію, можуть приїхати, якщо у них є в Ізраїлі родичі чи друзі, які можуть їм допомогти. Так і було. І, справді з початку війни понад 20 тисяч українців, які не мають єврейського коріння, приїхали до Ізраїлю та набули статусу біженця. Але це в основному люди, які мають друзів, родичів в Ізраїлі, і вони отримали статус біженця, можливість легально перебувати, отримали певну невелику допомогу", - зазначив Бродський.

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Також він додав, що після рішення Вищого Суду справедливості обмеження скасували. Кожен українець може взяти квитки, прилетіти до Ізраїлю, але це не означає, що його впустять у країну, якщо є підозра, що людина приїжджає працювати нелегально.

"Потрібно додати (до 20 тисяч, - ред.) приблизно чотири тисячі людей, які перебували в Ізраїлі нелегально. Ми маємо таких громадян України, які приїхали як туристи, а залишилися і працюють нелегально. Їм усім було надано можливість залишитися в Ізраїлі легально. Тобто їх усіх легалізували і сказали, якщо ви вже тут, то можете тут залишатися, ніхто вас звідси не депортує, ніхто не вижене. Ви можете продовжувати тут жити, зважаючи на війну", - додав посол.

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