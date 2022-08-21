Штаб Чорноморського флоту в Севастополі атакував, найімовірніше, цивільний безпілотник SkyEye 5000mm Pro UAV, - ISW

Штаб Чорноморського флоту у Севастополі 20 серпня, найімовірніше, атакував цивільний БПЛА.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

Припускається, що удар по штабу ЧФ РФ у Севастополі був завданий цивільним безпілотником SkyEye 5000mm Pro UAV.

Цей безпілотник може нести до 20 кг вантажу, розвивати швидкість до 150 км/год і перебувати в повітрі до семи годин. При цьому його можна вільно купити через інтернет.

На численних кадрах видно, що дрон не був збитий російськими військовими, що суперечить офіційній заяві окупаційної "влади" про нібито збиття БПЛА просто над дахом.

Як зауважують аналітики, безпілотник вибухнув від удару, а не від того, що спрацювала рашистська ППО.

Напередодні у штаб Чорноморського флоту в Севастополі врізався БПЛА. Окупанти стверджували, що безпілотник був збитий "стрілецькою зброєю", але впав на дах. В результаті у будівлі сталася пожежа.

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