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Штаб Чорноморського флоту в Севастополі атакував, найімовірніше, цивільний безпілотник SkyEye 5000mm Pro UAV, - ISW

чф,рф

Штаб Чорноморського флоту у Севастополі 20 серпня, найімовірніше, атакував цивільний БПЛА.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

Припускається, що удар по штабу ЧФ РФ у Севастополі був завданий цивільним безпілотником SkyEye 5000mm Pro UAV.

Цей безпілотник може нести до 20 кг вантажу, розвивати швидкість до 150 км/год і перебувати в повітрі до семи годин. При цьому його можна вільно купити через інтернет.

На численних кадрах видно, що дрон не був збитий російськими військовими, що суперечить офіційній заяві окупаційної "влади" про нібито збиття БПЛА просто над дахом.

Як зауважують аналітики, безпілотник вибухнув від удару, а не від того, що спрацювала рашистська ППО.

Напередодні у штаб Чорноморського флоту в Севастополі врізався БПЛА. Окупанти стверджували, що безпілотник був збитий "стрілецькою зброєю", але впав на дах. В результаті у будівлі сталася пожежа.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупаційна влада Севастополя заявила про вибух у штабі Чорноморського флоту РФ. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

безпілотник (4430) вибух (4532) Крим (14200) Севастополь (558) Чорноморський флот рф (626)


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Топ коментарі
+53
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21.08.2022 13:23 Відповісти
+30
Все хваленое рашенское ПВО не смогло отработать по беспилотнику с Алиекспресс. Хуже удара по орловской пропаганде "аналоговнет" придумать невозможно. Обосрались по полной.
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21.08.2022 13:18 Відповісти
+29
Пусть теперь крымчане собирают подписи на петицию что бы НАТО закрыло им небо.
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21.08.2022 13:15 Відповісти
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21.08.2022 13:13 Відповісти
Аналоговнетне кацапське ПВО прогавило навіть іграшку з АліЕкспреса... РЖУНІМАГУ !!!
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21.08.2022 13:15 Відповісти
https://de.aliexpress.com/item/1005004138584666.html?gatewayAdapt=glo2deu
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21.08.2022 13:13 Відповісти
Для кацапського штабу не жалко. А ще і 20 кг вантажу.
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21.08.2022 13:22 Відповісти
Пусть теперь крымчане собирают подписи на петицию что бы НАТО закрыло им небо.
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21.08.2022 13:15 Відповісти
Все хваленое рашенское ПВО не смогло отработать по беспилотнику с Алиекспресс. Хуже удара по орловской пропаганде "аналоговнет" придумать невозможно. Обосрались по полной.
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21.08.2022 13:18 Відповісти
нижче дна опускають рашку, а що буде від атаки ударного бпла
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21.08.2022 13:18 Відповісти
А їм пофігу. Вони вялікіє і точка.
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21.08.2022 13:29 Відповісти
почему вероятно? на видео четко его можно рассмотреть.
Вообще-то, кому то надо дать медаль за отличную идею вскрывать ПВО с помощью дешевого гражданского БПЛА, да еще для троллинга снаряжая его несколькими килограммами взрывчатки для текущего ремонта кровли штаба флота.
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21.08.2022 13:18 Відповісти
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21.08.2022 13:23 Відповісти
А я ще коли пропонував, наробити багато простих дерев'яних. Причепити вибухівку і по штук 20-30 за раз запускати. Нехай збивають. А там дивись, один або і більше долетить до цілі.
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21.08.2022 13:45 Відповісти
8000$
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21.08.2022 13:31 Відповісти
Ракета для с-400 або с-300 в десятки разів дорожча, запуск безпілотників вигідний і в плані економічному, і в плані психологічному.
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21.08.2022 14:08 Відповісти
это дешевле и быстрее, чем вербовать офицера ПВО в Крыму, ну а несколько кг взрывчатки - это такой бонус, "саечка за испуг" так сказать.
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21.08.2022 14:08 Відповісти
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21.08.2022 13:19 Відповісти
"почта параши" готовится к атаке на штаб ))
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21.08.2022 13:26 Відповісти
Русіше аналоговнет.
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21.08.2022 13:28 Відповісти
жаль шо "пустой".. перевозил бы хоч кулек с дерьмом ))))))
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21.08.2022 15:12 Відповісти
Дрон не Камикадзе ...оказался Штирлицом путлера...проверял боеготовность в городе рюZZkoго позора... Севастополе...
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21.08.2022 13:29 Відповісти
Господи, такими темпами їх скоро діти лозинами будуть п*здить...)))
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21.08.2022 13:37 Відповісти
жоден кацап не здох в результаті, тому не варта ця подія такої уваги.
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21.08.2022 13:50 Відповісти
плохо что теперь кацапня у своих друзей китайцев такие вагонами покупать будет
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21.08.2022 13:59 Відповісти
Также подумал

Что если оттуда такие же полетят

ПВО то почти одинаковое
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21.08.2022 14:04 Відповісти
журнашлюхи - тупые дегенераты. неумеющие просчитывать результат своего публичного *******
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21.08.2022 14:06 Відповісти
Справа в тому, що кацапи по нас і так пускають щоденно сотні ракет різних типів, саморобні дрони камікадзе вони і так десятками намагаються використовувати щоденно. Для нас це вже, прошу вибачення, звична річ, ми більш менш знаємо що робити. А в них почалося веселе життя в тих місцях, де вони абсолютно не відчували війни, для кацапів це потрясіння типу катастрофи свідомості, нафтобази і склади знаходяться в режимі мирного часу.
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21.08.2022 14:17 Відповісти
Новошахтинск произошёл 22-го июня. Объясните, тогда почему с тех пор мы не увидели в небе ни одного кацапского SkyEye Pro UAV ??
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21.08.2022 14:17 Відповісти
часто в небо смотрите ?
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21.08.2022 16:00 Відповісти
Все время. Так где SkyEye Pro UAV с 22-го июня?
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21.08.2022 18:12 Відповісти
реально могли бы поменьше своими погаными языками *******. и модель сказали и ссылки еще показали где купили. дебилы *****.
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21.08.2022 14:05 Відповісти
Новошахтинск произошёл 22-го июня. Объясните, тогда почему с тех пор мы не увидели в небе ни одного кацапского SkyEye Pro UAV ??
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21.08.2022 14:18 Відповісти
модель SkyEye 5000mm Pro UAV згідно гуглу коштує 6.7 тис доларів
непогано так за такі смішні гроші навести кіпішу в цілому мордорі
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21.08.2022 14:26 Відповісти
Нашего производства ударных дронов нет и не было. Мавики и октокоптеры выручают, да редкие лелеки. Кроты что Пети, что Зели работают.
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21.08.2022 14:35 Відповісти
Штаб Чорноморського флоту у Севастополі 20 серпня, найімовірніше, атакував цивільний БПЛА.

Та то він просто був одягнений в цивільне!
)))
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21.08.2022 14:57 Відповісти
А я вот расстроился, что это не они его сбили. Мне больше нравилась рашистская версия, что беспилотник летел в штаб флота, его сбили и он попал в штаб флота. Побольше таких сбиваний.
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21.08.2022 15:14 Відповісти
Кацапам надо поискать на алике более эффективное пво.
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21.08.2022 15:28 Відповісти
Наше ППО С-300 збиває 7 з 7, 4 з 4
Їхнє ППО С-300 знову обіс..лось (варіанти ця/ра)
Напевно, річ у тому, звідки руки ростуть
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21.08.2022 15:48 Відповісти
у нормальных людей руки растут максимально близко к тому месту, где находится мозг. А если таковой отсутствует, и вместо него есть только гипоталамус, то рукам всё равно откуда расти.
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21.08.2022 18:33 Відповісти
 
 